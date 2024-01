Cómo Taiwán combatió la desinformación y preservó la integridad de sus elecciones

Los trabajadores electorales cuentan las papeletas en una mesa electoral durante las elecciones presidenciales y parlamentarias en Taipei, Taiwán, el 13 de enero de 2024 (Reuters)

Los rumores sobre fraude electoral comenzaron a circular cuando se contaron los votos en las elecciones presidenciales de Taiwán el 13 de enero. Hubo afirmaciones infundadas de que la gente había inventado votos y de que los funcionarios habían contado mal y sesgado los resultados. En un vídeo ampliamente compartido, una mujer que registra votos ingresa por error uno en la columna para el candidato equivocado. El mensaje era claro: no se podía confiar en las elecciones. Los resultados fueron falsos.

Podría haber sido el 6 de enero de Taiwán. Pero no fue así.

La preocupación de que China utilice la desinformación para socavar la integridad del voto de Taiwán persiguió las recientes elecciones, un momento clave en el desarrollo de la joven democracia que puso de relieve las tensiones con su vecino mucho más grande. Al repeler la desinformación, china y nacional, Taiwán ofrece un ejemplo a otras democracias que celebran elecciones este año.

Este año, más de 50 países que albergan a la mitad de la población del planeta celebrarán elecciones nacionales. Desde la India hasta México, del Reino Unido a Rusia, los resultados de las elecciones pondrán a prueba las fortalezas de las democracias y los países con líderes autoritarios.

En Taiwán, la respuesta a la desinformación fue rápida. Los grupos de verificación de hechos desacreditaron los rumores, mientras que la Comisión Electoral Central celebró una conferencia de prensa para rechazar las acusaciones de discrepancias electorales. Personas influyentes como @FroggyChiu, con más de 600.000 suscriptores, también publican explicaciones en YouTube sobre cómo se cuentan los votos. Los verificadores de datos descubrieron que el video que muestra al trabajador electoral contando mal los votos había sido editado selectivamente. Los votantes en la mesa de votación detectaron el error de la mujer y los trabajadores electorales rápidamente corrigieron el conteo, según MyGoPen, un chatbot taiwanés independiente de verificación de datos.

Los trabajadores electorales debieron enfrentar campañas de fake news orquestadas por el régimen chino por los resultados en los comicios presidenciales del 13 de enero (Reuters)

Fue sólo uno de las docenas de vídeos que los verificadores de datos tuvieron que desacreditar. “Creo que algunas personas realmente creyeron esto. Y cuando se conocieron los resultados de las elecciones, pensaron que algo estaba pasando”, dijo Eve Chiu, editora en jefe del Centro FactCheck de Taiwán, una organización periodística sin fines de lucro.

Lai Ching-te, del actual Partido Democrático Progresista, ganó las elecciones del 13 de enero contra Ko Wen-je, del Partido Popular de Taiwán, y Hou Yu-ih, del Partido Nacionalista (Kuomingtang), en unas elecciones que fueron vistas como un referéndum sobre la relación de la isla con China.

Los partidarios del candidato presidencial del Partido Popular de Taiwán, muchos de los cuales son jóvenes, compartieron ampliamente los videos en TikTok, que luego se compartieron en Facebook. Antes de los resultados de las elecciones, muchos pensaban que existía la posibilidad de que Ko sufriera una derrota en la carrera, dado que el candidato había atraído mucha atención en línea.

El Centro FactCheck de Taiwán desacreditó múltiples videos de presunto fraude electoral, incluido otro en el que los funcionarios electorales cometieron un error humano captado por la cámara. La fuente de estos videos no está clara. En particular, Taiwán se ha resistido a los pedidos de leyes más estrictas que requerirían que las plataformas de redes sociales vigilen sus sitios. En 2022 se retiró una propuesta para instituir tales reglas después de que surgieron preocupaciones sobre la libertad de expresión.

China, que reclama a Taiwán como propia, atacó a la isla con una corriente de desinformación antes de sus elecciones, según una investigación de DoubleThink Lab. Gran parte de ello buscaba socavar la confianza en el actual Partido Democrático Progresista y presentarlo como beligerante y probable que inicie una guerra que Taiwán no puede ganar.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente electo de Taiwán, Lai Ching-te, del Partido Progresista Democrático (PPD) saluda a la multitud mientras asiste a un mitin tras la victoria en las elecciones presidenciales, en Taipei, Taiwán, el 13 de enero de 2024 (Reuters)

Otras narrativas apuntaban al apoto de EE.UU. a Taiwán, argumentando que Estados Unidos era un socio poco confiable interesado sólo en las exportaciones de semiconductores de Taiwán que no apoyaría a la isla si entrara en guerra con China.

Los mensajes dejados en la embajada china en Washington no fueron respondidos de inmediato el sábado. Taiwán ha podido responder eficazmente a la desinformación china en parte debido a la gravedad con la que se percibe la amenaza allí, según Kenton Thibaut, investigador residente y experto en desinformación china en el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council.

En lugar de un enfoque gradual (centrándose únicamente en la alfabetización mediática, por ejemplo, o confiando sólo en el gobierno para verificar los rumores falsos), Taiwán adoptó un enfoque multifacético, lo que Thibaut llamó una “respuesta de toda la sociedad” que dependía del gobierno, grupos de verificación de datos e incluso ciudadanos privados para denunciar la desinformación y la propaganda.

En una entrevista con The Associated Press, Alexander Tah-Ray Yui, representante económico y cultural de Taipei en Estados Unidos, dijo que el gobierno ha aprendido que debe identificar y desacreditar la información falsa lo más rápido posible para contrarrestar las narrativas falsas. Yui es la embajadora de facto de Taiwán en Estados Unidos.

“Encuéntrelo temprano, como un tumor o cáncer. Córtenlo antes de que se extienda”, dijo Yui sobre la desinformación extranjera. Los grupos de la sociedad civil de Taiwán como MyGoPen y el Centro Taiwan FactCheck, que recibió un millón de dólares en financiación de Google, se han centrado en aumentar la conciencia pública desacreditando los rumores individuales que los miembros del público informan.

La isla tiene una sociedad civil fuerte. Muchos de los grupos de verificación de datos fueron fundados por personas dedicadas, como MyGoPen, cuyo fundador, Charles Yeh, inició el servicio de chatbot porque descubrió que sus familiares se confundirían con los rumores en línea. Otros, como el Centro Taiwan FactCheck, tienen cuidado de no aceptar dinero del gobierno para preservar su independencia, dijo Chiu. La alfabetización mediática sobre las noticias falsas y el entorno digital está creciendo, dicen quienes están en primera línea, pero lentamente. “Es como en el pasado, cuando todos tiraban botellas y latas a la basura y ahora las clasifican, eso se hizo a través de un período de educación social”, dijo Chiu. “Todo el mundo necesita desarrollar poco a poco esta conciencia, y esto requiere tiempo”.

En Estados Unidos, los esfuerzos del gobierno por denunciar la desinformación se han politizado y criticado como censura gubernamental o control del pensamiento. Con una población diez veces mayor que la de Taiwán y años de creciente polarización, EE.UU. tiene profundas fallas políticas y sociales internas que crean buenas condiciones para que la desinformación se arraigue y dificultan que el gobierno retroceda sin ser acusado de censurar opiniones políticas legítimas.

En Estados Unidos, muchas de las narrativas difundidas por Rusia, por ejemplo, son adoptadas con entusiasmo por grupos nacionales que desconfían del gobierno. Donald Trump, el expresidente y otros republicanos han hecho repetidamente afirmaciones similares sobre Estados Unidos, como los difundidos por los medios estatales rusos, por ejemplo.

“Tenemos una dinámica en la política estadounidense en la que, si eres Rusia, China o Irán, no tienes que inyectar temas divisivos, porque ya están aquí”, dijo Jim Ludes, ex analista de defensa nacional que ahora dirige el Centro Pell de Relaciones Internacionales de la Universidad Salve Regina. “La llamada viene desde el interior de la casa”, dijo, utilizando una metáfora popular de las películas de terror.

Esa dinámica también se puede ver en Taiwán. Aunque Ko, el candidato presidencial, dijo públicamente que no creía que hubiera habido fraude electoral, los legisladores del TPP celebraron una conferencia el miércoles en la que compartieron videos de errores de conteo difundidos en línea, que ya habían sido desmentidos, para pedir una mayor adhesión. al reglamento de votación.

Aunque las elecciones transcurrieron sin una crisis importante, el desafío continúa evolucionando. Los esfuerzos chinos de desinformación se han vuelto cada vez más localizados y sofisticados, según el análisis postelectoral de DoubleThink Lab. En un ejemplo, una página de Facebook administrada por China llamada C GaChuDao hizo un video que describe una aventura que, según dijo, un legislador del PPD tuvo con una mujer de China.

A diferencia de años anteriores, donde la desinformación china era fácilmente reconocida y objeto de burla por su uso de caracteres y vocabulario simplificados de China, este video presentaba a un hombre hablando con acento taiwanés y de una manera que parecía completamente local. “Al elegir temas, elegirían algo que exista en su sociedad y que luego sea relativamente más convincente”, dijo Wu.

(C) The Associated Press.-