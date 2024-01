Mientras los hutíes prometen seguir luchando, Estados Unidos se prepara para una campaña militar indefinida

Rebeldes hutíes en una manifestación en Saná (Europa Press/archivo)

El gobierno de Biden está elaborando planes para una campaña militar sostenida contra los hutíes en Yemen después de que 10 días de ataques no lograron detener la ofensiva del grupo contra el comercio marítimo, avivando la preocupación entre algunos funcionarios de que una operación abierta podría descarrilar la frágil paz del país devastado por la guerra y arrastrar a Washington a otro impredecible conflicto en Oriente Medio.

La Casa Blanca convocó el miércoles a altos funcionarios para debatir las opciones de futuro en la respuesta de la administración al movimiento respaldado por Irán, que ha prometido seguir atacando barcos frente a la península arábiga a pesar de las operaciones casi diarias para destruir radares, misiles y aviones no tripulados de los hutíes. El sábado, el Mando Central de Estados Unidos anunció su último ataque, contra un misil antibuque que estaba preparado para su lanzamiento.

La intensificación del ciclo de violencia supone un revés para el objetivo del Presidente Biden de frenar las hostilidades desatadas por la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Para subrayar la amenaza, Irán culpó el sábado a Israel de un ataque contra Damasco, la capital siria, en el que murieron cinco asesores militares iraníes. El ejército israelí declinó hacer comentarios. En Irak, un ataque contra la base aérea de Ain al-Asad, que alberga tropas iraquíes y estadounidenses, dejó a un soldado iraquí gravemente herido, según un funcionario del Departamento de Defensa. Una facción vinculada a Irán dijo ser la responsable.

Los hutíes, una poderosa facción en la larga guerra civil de Yemen, han enmarcado su campaña, que ha incluido más de 30 ataques con misiles y aviones no tripulados contra buques comerciales y navales desde noviembre, como un medio de presionar a Israel, reforzando su posición en medio de la amplia oposición regional al Estado judío. Asimismo, la rápida expansión de la respuesta estadounidense corre el riesgo de arrastrar a Biden a otra campaña volátil en una región que ha empantanado repetidamente al ejército estadounidense, socavando potencialmente su intento de reorientar la política exterior estadounidense hacia Rusia y China.

Funcionarios de la Administración, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas, describieron su estrategia en Yemen como un esfuerzo para erosionar la capacidad militar de alto nivel de los hutíes lo suficiente como para reducir su capacidad de atacar el transporte marítimo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén o, como mínimo, para proporcionar una disuasión suficiente para que las compañías navieras reanuden el envío de buques a través de las vías navegables de la región.

Buque estadounidense en el Canal de Suez (Europa Press)

“Tenemos muy claro quiénes son los hutíes y cuál es su visión del mundo”, declaró un alto funcionario estadounidense sobre el grupo, que el gobierno de Biden designó esta semana como organización terrorista. “Así que no estamos seguros de que vayan a detenerse inmediatamente, pero ciertamente estamos tratando de degradar y destruir sus capacidades”.

Biden reconoció esta semana que los ataques no habían logrado hasta ahora disuadir a los líderes hutíes, que han prometido vengarse de Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos militares han contribuido a los ataques en Yemen.

“¿Están deteniendo a los hutíes? No”, dijo el presidente a los periodistas. “¿Continuarán? Sí”.

Los funcionarios dicen que no esperan que la operación se prolongue durante años como las anteriores guerras de Estados Unidos en Irak, Afganistán o Siria. Al mismo tiempo, reconocen que no pueden identificar una fecha de finalización o proporcionar una estimación de cuándo la capacidad militar de los yemeníes disminuirá adecuadamente. Como parte del esfuerzo, las fuerzas navales estadounidenses también están trabajando para interceptar los envíos de armas procedentes de Irán.

Los hutíes, que lograron un improbable ascenso desde un oscuro movimiento rebelde en las montañas del norte de Yemen en la década de 1990 hasta gobernar grandes franjas del país en 2015, resistieron previamente años de bombardeos por parte de una coalición militar liderada por Arabia Saudí.

“No estamos intentando derrotar a los hutíes. No hay apetito para invadir Yemen”, dijo un diplomático cercano a los asuntos. “El apetito es degradar su capacidad para lanzar este tipo de ataques en el futuro, y eso implica golpear la infraestructura que permite este tipo de ataques, y apuntar a sus capacidades de alto nivel.”

El primer funcionario estadounidense dijo que los ataques iniciales de Estados Unidos y Gran Bretaña habían logrado “degradar significativamente” los activos militares atacados hasta ahora, pero también reconoció que conservan un arsenal importante. “Eso no quiere decir que los hutíes no sigan teniendo capacidad, pero hay muchas cosas que tenían y que ahora no tienen”, dijo.

(Reuters)

Los funcionarios occidentales creen que el equipo más avanzado es proporcionado por Irán, que según ellos ha llevado a cabo una operación de contrabando durante años que les ha permitido atacar mucho más allá de las fronteras de Yemen. Estados Unidos espera que los ataques, junto con su campaña de interceptación que la semana pasada se saldó con un cargamento de ojivas de misiles, priven poco a poco a los hutíes de sus armas más potentes.

Señalan que ataques más sofisticados, como uno a gran escala ocurrido el 9 de enero, no se han repetido desde que comenzaron los ataques liderados por Estados Unidos. “Recordemos que, antes del ataque, algunos barcos estadounidenses fueron atacados con más de 20 vehículos aéreos no tripulados y múltiples misiles en un solo ataque”, dijo un segundo funcionario estadounidense, utilizando un acrónimo militar para aviones no tripulados.

Los hutíes parecen estar recibiendo ahora ayuda de Irán para sus objetivos, según el primer funcionario. Describió el enfoque del grupo a la hora de atacar barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén como “incoherente”: a veces parecen haber identificado claramente la nacionalidad y las afiliaciones de los barcos que atacan; en otros casos, no.

Los funcionarios dijeron que la ideología, más que la economía, fue el principal motor de la decisión de Biden de montar la campaña actual. Aunque hasta ahora los ataques han afectado más a Europa que a Estados Unidos, que depende más de las rutas comerciales del Pacífico que de las de Medio Oriente, la campaña de los hutíes ya está empezando a remodelar el mapa mundial del transporte marítimo. Algunas empresas han optado por redirigir los buques alrededor del Cabo de Buena Esperanza, frente al sur de África, mientras que las principales compañías petroleras, incluidas BP y Shell, suspendieron los envíos a través de la zona.

Los funcionarios dijeron que Biden creía que Estados Unidos tenía que actuar como lo que describieron como la “nación indispensable” del mundo, con un poderoso ejército y la capacidad de organizar a diversas naciones detrás de una sola causa. Naciones como Canadá, Bahréin, Alemania y Japón emitieron conjuntamente una declaración el 3 de enero en la que condenaban las acciones de los hutíes.

Compararon la decisión de Biden de enfrentarse a los hutíes con su postura de apoyo a Ucrania, donde ha autorizado donaciones de miles de millones de dólares en armamento para ayudar a Kiev a contrarrestar la violación de su soberanía por parte de Rusia, una grave violación de las normas internacionales.

En este caso, según los funcionarios, la Administración está dispuesta a garantizar la seguridad del tránsito por vías navegables clave y, en términos más generales, a defender el principio de libertad de navegación. Esperan que la señal enviada por los ataques preventivos estadounidenses convenza a las empresas navieras de volver a la normalidad.

“Es imposible prever exactamente lo que va a ocurrir, y desde luego no [predecir] las operaciones futuras”, dijo el primer funcionario estadounidense. “Pero el principio de que simplemente no se puede tolerar que una organización terrorista ... con estas capacidades avanzadas esencialmente cierre o controle el transporte marítimo a través de un punto de estrangulamiento internacional clave es uno que sentimos muy fuertemente.”

Mohammed al-Basha, un experto en Yemen con el Grupo Navanti, dijo que los hutíes tienen un fuerte incentivo para presionar.

“Cuando los hutíes atacaron el aeropuerto de Abu Dhabi, atrajeron mucha atención. Cuando atacaron Aramco cosecharon aún más atención”, dijo, refiriéndose a los ataques en los Emiratos Árabes Unidos y en las instalaciones petroleras en Arabia Saudita. “Pero la atención que están recibiendo hoy por los ataques del Mar Rojo es inaudita, así que esto les encanta”.

La administración ha tratado de evitar que se considere que está alimentando la violencia regional trabajando para conseguir apoyo internacional, incluso encontrando socios que firmen declaraciones de condena de la violencia de los hutíes y asegurando la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que denuncie sus acciones un día antes de los ataques iniciales de Estados Unidos. Esta semana, la administración impuso una designación de terrorismo al grupo.

El portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, dijo que las naciones que se han unido a Estados Unidos para tratar de contrarrestar la violencia de los hutíes estaban desempeñando “papeles diferentes.”

“Hay más de 40 países que emitieron una declaración dejando claro que condenaban los ataques de los hutíes. Hay una coalición de más de 20 países que hemos reunido [...] para defendernos de los ataques de los hutíes”, dijo Miller.

Algunos funcionarios estadounidenses han expresado sus temores acerca de la intervención del ejército de Estados Unidos, preocupados de que pueda deshacer los logros diplomáticos tan arduamente conseguidos para poner fin a la guerra en Yemen o exacerbar la ya grave situación humanitaria en el país más pobre del mundo árabe.

Algunos funcionarios del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional siguen preocupados por la posibilidad de que el ataque estadounidense provoque que los hutíes amplíen sus ataques contra activos saudíes -en particular refinerías de petróleo- y desbaraten los esfuerzos para forjar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de nueve años en Yemen, que ha matado a cientos de miles de personas y causado uno de los peores desastres humanitarios del mundo.

Aún no se han dado varios pasos para consolidar un acuerdo de paz entre los hutíes y los saudíes, incluido un mecanismo de pago a los antiguos combatientes hutíes que ahora actúan como administradores locales. Este tipo de medidas son más difíciles de establecer en medio de hostilidades activas entre las fuerzas estadounidenses y los hutíes.

A los funcionarios estadounidenses también les preocupa que atacar a los hutíes haya empujado a Estados Unidos a un conflicto con poca estrategia de salida y un apoyo limitado por parte de aliados clave. En particular, los socios más poderosos de Estados Unidos en el Golfo han negado su apoyo a la operación estadounidense. El primer ministro de Qatar, un aliado clave de Estados Unidos en el Golfo, ha advertido de que los ataques occidentales no detendrían la violencia y podrían alimentar la inestabilidad regional.

“Tenemos que abordar la cuestión central, que es Gaza, para poder desactivar todo lo demás... Si sólo nos centramos en los síntomas y no tratamos los problemas reales, (las soluciones) serán temporales”, declaró, según Reuters. Las autoridades palestinas afirman que la campaña de Israel en Gaza, que el país lanzó tras los mortíferos ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre, ha matado a más de 24.000 personas.

Aunque los legisladores estadounidenses han apoyado en general los ataques en Yemen, han afirmado que la administración aún no ha esbozado una estrategia clara ni un objetivo final, y han sugerido que los ataques no han eliminado la preocupación por una escalada del conflicto en Medio Oriente. El senador Ben Cardin (demócrata de Maryland), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo a los periodistas tras una reunión con el Secretario de Estado Antony Blinken en los últimos días que el plan de la administración para hacer frente a la amenaza parecía estar “evolucionando”.

Los legisladores también expresaron su temor de que la operación pudiera resultar costosa y prolongada. El senador demócrata Jack Reed, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, señaló que algunos de los misiles empleados hasta la fecha podrían costar 2 millones de dólares cada uno. “Así que se plantea la cuestión de cuánto tiempo podemos seguir disparando misiles caros”, dijo.

El senador demócrata Richard Blumenthal señaló que Estados Unidos había intentado debilitar a otros grupos en el pasado, como los talibanes o Al Qaeda, incluso mientras se rearmaban. “Los hutíes se estaban rearmando incluso mientras los saudíes los bombardeaban [durante años]. Así que es aleccionador”, dijo Blumenthal.

“No hay duda”, añadió, “de que debemos tener muy claras las dificultades aquí”.

© The Washington Post 2024