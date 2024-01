Los soldados ucranianos resisten la ofensiva rusa con pocas municiones y en medio del crudo invierno

Soldados pidieron más ayuda cerca de la línea de frente en Bakhmut

Los soldados ucranianos estacionados en el este advirtieron que se están quedando sin municiones, armas y mano de obra y que enfrentan desafíos para impedir que los rusos atraviesen la línea del frente.

Ucrania dice que no tiene suficiente munición para sostener el nivel deseado de ataques y ha instado a sus socios occidentales a hacer más para suministrarla.

“Debido al clima, pasamos a acciones defensivas. El enemigo intenta constantemente realizar acciones ofensivas”, indica un soldado entrevistado por Reuters.

Como parte de la resistencia, los soldados de la 92ª Brigada Separada de Asalto dispararon el obús autopropulsado Paladin M109A5 contra posiciones rusas cerca de la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk.

Un soldado dispara un obús M109A5 Paladin en la línea de frente cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk (Reuters)

“No hay nada bueno con mal tiempo. A los pájaros (refiriéndose a los drones) les resultará difícil volar. Las actividades de reconocimiento estarán en su nivel más bajo, nos basaremos principalmente en lo que la infantería pueda ver con sus propios ojos”, advirtió un soldado identificado como Mykhailo.

El coronel general Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas terrestres, en su entrevista con Reuters dijo anteriormente que las tropas ucranianas están llevando a cabo contraataques más pequeños y que los enfrentamientos en ambos lados son en menor escala para conservar municiones y hombres.

“Para avanzar, para mover la línea del frente, necesitamos municiones, necesitamos más mano de obra, necesitamos armas. Si no lo conseguimos ahora, no nos moveremos a ninguna parte. Si el enemigo entiende que no tenemos recursos, fácilmente puede presionarnos. Si otros países nos ayudan y nos proporcionan municiones, mano de obra y armas, tendremos éxito”, enfatiza otro uniformado identificado como Pavlo.

(Reuters)

Volodimir Zelenski ha descartado las conversaciones con Moscú mientras las tropas rusas permanezcan en el país. En su intervención del jueves en el Foro Económico Mundial de Davos, instó a Occidente a endurecer las sanciones contra Moscú y a aumentar el apoyo a Kiev.

Por su parte, Vladimir Putin afirmó el martes que la condición de Estado de Ucrania podría sufrir un “golpe irreparable” si continuaba la tónica de la guerra, y que Rusia nunca se vería obligada a abandonar los logros alcanzados en su campaña militar.

Mediante las reuniones y otros movimientos diplomáticos, Ucrania ha intentado recabar un mayor apoyo del “sur global”, ya que muchos países se han mantenido al margen del conflicto.

(Con información de Reuters)