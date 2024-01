Israel acusó a los terroristas de Hamas de hacer una “brutal utilización de rehenes inocentes”

Las víctimas fueron identificadas como Itai Svirsky y Yossi Sharabi

El Ejército de Israel arremetió este lunes contra el grupo terrorista Hamas por difundir un video en el que anunciaba la muerte de dos rehenes israelíes en la Franja de Gaza, afirmando que se trataba de una “brutal utilización de rehenes inocentes”.

El portavoz militar Daniel Hagari también rechazó la afirmación de Hamas de que los dos rehenes murieron por un bombardeo israelí, diciendo: “Es una mentira de Hamas”. No obstante, sostuvo que es posible que los cautivos se encontraran cerca de un edificio que fue objetivo de las Fuerzas de Defensa y que pudieran haber estado en peligro.

“Itay no fue asesinado por nuestras fuerzas. Es una mentira de Hamas (...) El edificio donde estaban retenidos no era un objetivo y no fue atacado por nuestras fuerzas. No conocíamos su ubicación exacta en tiempo real. No atacamos donde sabemos que hay rehenes. En retrospectiva, sabemos que atacamos objetivos cercanos al lugar donde estaban retenidos”, explicó Hagari.

Agregó, asimismo, que las autoridades están investigando las imágenes publicadas por Hamas: “En los últimos días, representantes de las FDI se reunieron con las familias de Itay y del otro rehén, y les expresaron su gran preocupación por su suerte, debido a la información que disponíamos”.

“Estamos en contacto permanente con las familias, actualizándolas con los detalles que conocemos sobre sus seres queridos. Seguiremos poniéndoles al día con cada detalle de información verificada que tengamos, y luego también al público”, afirmó el portavoz militar.

Daniel Hagari, portavoz del Ejército de Israel (Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

El grupo terrorista anunció este lunes que los rehenes Yossi Sharabi, de 53 años, e Itay Svirsky, de 38, habrían muerto en cautiverio, en un video propagandístico que venía promocionando desde el domingo.

Difundido por sus canales de Telegram, el grupo muestra a los dos rehenes pidiendo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que frene la guerra porque “corren peligro”, en una fecha por especificar.

A continuación, la rehén Noa Argamani, de 26 años, quien supuestamente sigue viva, relata cómo murieron sus compañeros de cautiverio.

“Me ubicaron en un edificio. Fue bombardeado por un ataque aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por un avión de combate F16. Se dispararon tres cohetes. Dos de los cohetes explotaron y el otro no”, explica Noa Argamani.

La joven cuenta que en ese edificio estaban ella, Itay y Yossi, junto con milicianos de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamas, que cometió el brutal ataque del 7 de octubre en Israel, con el resultado de más de 1.200 muertos y unos 250 secuestrados.

“Después de que el edificio en el que estábamos fuera alcanzado, todos quedamos enterrados bajo los escombros. Los soldados de Al Qasam me salvaron la vida, y la de Itay. Desafortunadamente, no pudimos salvar la de Yossi”, explica la rehén.

Captura de pantalla de un video publicado en las redes sociales el 7 de octubre de 2023 muestra a Noa Argamani mientras es tomada como rehén por terroristas palestinos, en un lugar desconocido (Video obtenido por REUTERS)

“Después de dos noches, Itay y yo fuimos reubicados en otro lugar. Mientras nos transportaban, Itay fue alcanzado por otro ataque aéreo de las FDI. No sobrevivió”, prosigue Noa, cuya liberación por motivos humanitarios ha sido ampliamente solicitada, pues a su madre le han diagnosticado un cáncer terminal.

Antes del relato de Noa Argamani, el video incluye sendos testimonios de Itay y Yossi, en los que hablan de las difíciles condiciones de cautiverio, sin agua ni comida, y piden a Netanyahu que ponga fin a la guerra, unas declaraciones que podrían haber pronunciado bajo presión.

“He sido abandonado por mi gobierno dos veces, una cuando fui secuestrado en Beeri y otra ahora. Por favor, Netanyahu, para esta guerra, llévanos a casa. Las condiciones son muy difíciles, no tenemos comida ni agua. Estoy en peligro en todas partes”, se escucha decir a Itay Svirsky al inicio del video.

Svirsky, de 38 años, fue secuestrado en casa de sus padres en el kibutz Beeri, donde había ido a celebrar la festividad de Simchat Torá. Sus padres fueron asesinados por terroristas de Hamas.

Yakov Argamani, padre de la rehén Noa Argamani, de 26 años, quien fue filmada mientras era secuestrada durante el mortal ataque del 7 de octubre por Hamas, escucha la interpretación de una canción escrita para pedir su liberación, en Tel Aviv (REUTERS/Shir Torem)

“Mientras la guerra continúa, la situación se vuelve más difícil. Estamos cada vez es mayor peligro. Por eso la guerra debe terminar”, afirma Yossi Sharabi.

Quedan dentro de la Franja 136 rehenes, aunque se estima que unos 25 podrían estar muertos, según información de inteligencia recabada por Israel.

En total, 110 secuestrado han sido liberados hasta ahora, 105 de ellos durante un acuerdo de tregua en noviembre; mientras que el Ejército ha recuperado los cuerpos de once rehenes muertos en cautiverio, tres de ellos asesinados por error de las tropas israelíes en combate.

Al cumplirse ayer 100 días de guerra, las familias de los rehenes convocaron una manifestación multitudinaria en Tel Aviv durante 24 horas para reclamar al Gobierno que haga todo lo posible y negocie lo que sea necesario para llevar de vuelta a Israel a todos ellos, mientras que Netanyahu apuesta por mantener la presión militar sobre Hamás como única alternativa.

(Con información de EFE)