Joseph Wu, canciller de Taiwán, con Infobae: “Por la desaceleración de la economía china, América Latina debe tener aún más cuidado al tratar con Beijing”

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, durante la entrevista con Infobae en Taipei (Ministerio de Asuntos Exteriores Taiwán)

(Taipei, Taiwán, especial) - En una extensa entrevista en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Taipei, el canciller Joseph Wu recibió a Infobae en exclusiva y se refirió a la delicada situación que atreviesa el estrecho de Taiwán, pero también sobre la creciente presencia del régimen chino en América Latina, tema sobre el que remarcó que su país es el indicado para ayudar a las naciones de la región que intenten eludir la trampa impuesta por Beijing mediante deudas y créditos secretos y promesas de mega obras e inversión en infraestructura incumplidas.

Wu explicó que en los pasados veinte años “la economía china ha crecido y, por tanto, los países latinoamericanos la consideran un actor atractivo con el que alinearse”, pero que sin embargo los progresos no han sido los prometidos por Xi Jinping. Ahora, muchas de esas economías quedaron atrapadas en un laberinto de obras defectuosas y deudas impagables a las que deben hacer frente nuevas administraciones. “Casi todos ellos están terriblemente decepcionados después de todos estos años. Si le preguntas a los panameños, ¿qué recibes de China? Si preguntas a los costarricenses, ¿qué recibes de China? ¿República Dominicana? ¿El Salvador?”, indicó el canciller.

“China es capaz de asegurar sus relaciones diplomáticas de cualquier manera”, advierte Wu. “La forma en que lo hacen es a través de la captación de élites. En otras palabras, intentan utilizar medios poco transparentes para asegurarse el apoyo de la élite y así, ya sabes, mantener relaciones diplomáticas con la RPC”, indicó el diplomático.

A continuación, la entrevista completa con el ministro Wu en la visita de Infobae a Taipei.

Señor Ministro, ¿cómo valora la reciente reunión entre el Presidente Joe Biden y Xi Jinping? ¿Fue positiva para Taipei?

En general, la valoramos positivamente. La razón es que la tensión geoestratégica en el Indo-Pacífico ha ido en aumento, y no es una buena situación para todos en esta parte del mundo. Y si hay un conflicto, un conflicto militar, Taiwán es el primero en sufrirlo. Por lo tanto, nos alegramos de que Estados Unidos se esfuerce por estabilizar las relaciones con la República Popular China, a fin de reducir la tensión en la región. Y en la reunión entre el presidente Biden y el presidente XI Jinping parece que se han alcanzado algunos acuerdos entre ellos. Por ejemplo, en materia de narcóticos o en algunos otros asuntos. Pero creo que la estructura global de la competencia entre Estados Unidos, por un lado, y la China autoritaria, por otro, sigue ahí. Y la competencia sigue siendo intensa. No obstante, si se puede mantener el tipo de canales de comunicación y las dos partes pueden seguir hablando entre sí para evitar malentendidos y falta de comunicación, creo que es bueno para la comunidad internacional, y Estados Unidos nos ha asegurado que siempre que hablen con los funcionarios de la RPC, incluido el propio XI Jinping, tendrán en cuenta los intereses de Taiwán. Y nos han informado durante todo este tiempo para hacernos saber que Estados Unidos sigue estando con Taiwán, que sigue apoyando a Taiwán. Eso es muy tranquilizador. Así que gracias a este tipo de esfuerzos, creo que el mundo va a mejorar. Pero, por supuesto, aún quedan muchas cosas por hacer en relación con el conflicto en esta región o con la tensión en esta región.

¿Como cuáles? ¿Cómo ve reflejada esa tensión?

Creo que la cuestión central es el expansionismo del autoritarismo. China está intentando expandir su fuerza, su influencia y su poder en esta región. Y no sólo se dirige a Taiwán. También en el Mar de China Oriental, que está copresidido por Japón, y también en el Mar de China Meridional, que está copresidido por muchos países de esta región. Y si nos fijamos en las actividades militares chinas en el Mar de China Oriental, el Estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional, cabe preguntarse si los chinos, a raíz de su conversación con el Presidente Biden, van a reducir sus actividades militares en esta parte del mundo, y eso está por verse. Y si miramos más allá de la ambición china, no parece que se limiten a la primera cadena de islas, es decir, el Mar de China Oriental, el Estrecho de Taiwán y el Mar de China Meridional. También realizan ejercicios militares al este de la primera cadena de islas con bastante frecuencia. Y también intentan penetrar en el Océano Índico estableciendo puertos para su futuro uso militar. Y también están aumentando su influencia y poder en África. Y parecen estar tratando de aumentar su influencia y poder en América Latina también. Este es el tipo de cosas que hemos estado observando. Así que estabilizar la relación entre las dos principales potencias es bueno, pero tenemos que trabajar mucho más para evitar que el autoritarismo siga expandiéndose.

Como usted menciona, China se destaca por su influencia en muchas partes del mundo y América Latina no escapa a esa situación.

China está tratando de expandir su influencia no sólo en la primera cadena de islas, sino también en el Pacífico, en el Océano Índico, en África, en América Latina. En las dos últimas décadas, la economía china ha crecido y, por tanto, los países latinoamericanos la consideran un actor atractivo con el que alinearse. Así que muchos países piensan que pueden hacer negocios con China. Muchos países creen que pueden atraer la inversión o el apoyo de China. Y algunos países simplemente suscriben la Iniciativa del Cinturón y la Ruta. Pero creo que la experiencia no es del todo perfecta para todos los países que quieren mantener relaciones con China. En primer lugar, los países que rompieron los lazos diplomáticos con Taiwán para atraer a China, el apoyo chino o la ayuda china. Casi todos ellos están terriblemente decepcionados después de todos estos años. Si le preguntas a los panameños, ¿qué recibes de China? Si preguntas a los costarricenses, ¿qué recibes de China? ¿República Dominicana? ¿El Salvador? China los llena de promesas. Allí, en La Unión (El Salvador) me dijeron que tenía que hacer inversiones para construir esa zona para ellos. Y yo dije que era imposible que lo hagamos. Así que le preguntaron a los chinos y los chinos dicen, sí, será China quien lo haga. Pero (no hicieron) nada de nada. Y por lo tanto este es el primer problema que nos encontramos. Si nos hacemos la ilusión de que China es capaz de hacer todo esto, puede que estemos equivocados. Pero China es capaz de asegurar sus relaciones diplomáticas de cualquier manera. La forma en que lo hacen es a través de la captación de élites. En otras palabras, intentan utilizar medios poco transparentes para asegurarse el apoyo de la élite y así, ya sabes, mantener relaciones diplomáticas con la RPC. Pero con eso, simplemente se desvían en sus influencias políticas en este país, y hacen que sea muy difícil para esos países buscar alternativas. Y el segundo problema asociado a la influencia china en la región es la ilusión de que China podrá proporcionar un apoyo real. Por ejemplo, hay un caso muy conocido, estoy seguro de que ustedes lo conocen mejor que yo, es la muy famosa represa en Ecuador. Después de que se construyó la represa, la generación de electricidad no funciona y la represa está agrietada. Es peligroso. Miles de grietas.

Se refiere a Coca Codo Sinclair...

Sí. Los ecuatorianos siguen pagando por ello. Y si nos fijamos en algunos informes de noticias, algunas de sus élites parecen estar involucradas en los escándalos de corrupción fuera de él. Así que esa es la segunda parte del peligro de hacer negocios con China. Así que China no sería capaz de proporcionar todo lo que necesita para que los países latinoamericanos se desarrollen. Y esta es la situación que hemos visto, anteriormente. Ahora, con la desaceleración de la economía china, tenemos que tener aún más cuidado al tratar con China. Hemos sido muy cuidadosos al tratar con China. Taiwán está sometido todo el tiempo a la coerción económica de la RPC, y tenemos algunas inversiones destinadas a China. Pero, al mismo tiempo, también nos esforzamos por evitar que Taiwán sea rehén económico de China. Y seguimos sobreviviendo, no sólo sobreviviendo, sino prosperando. Nuestro crecimiento económico, nuestro desarrollo económico, especialmente en el área de la alta tecnología, sigue en muy buena forma. Y esto es algo en lo que deben pensar nuestros amigos latinoamericanos. Sé que Argentina ha cambiado recientemente de gobierno, y el gobierno está dando un giro de 180 grados con respecto al gobierno anterior. El gobierno anterior pensaba que China era la solución, aunque China no está aportando ninguna solución. Sólo, ya sabes, mantiene a su país seriamente endeudado. Pero creo que el cambio de rumbo puede llevar tiempo, y requiere mucha paciencia para reestructurar la economía. Y es bueno que Estados Unidos y el FMI intenten ayudar, pero estos problemas económicos llevarán mucho tiempo para ser superados. Y en este proceso, si Argentina está interesada en que nos sentemos juntos para que pensemos en cómo Taiwán puede proporcionar un poco de apoyo, algunos consejos, o compartir algunas de nuestras experiencias en el tratamiento de la coerción económica china.

Retomo al inicio de esta entrevista. Canciller Joseph Wu, ¿considera que las relaciones de Taiwán con China continental están condicionadas por la política estadounidense hacia Beijing?

Probablemente no. Entendemos mejor nuestro propio interés. Entendemos que nuestras relaciones con Beijing tienen que ser estables. Necesitamos mantener la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán. Y para ello necesitamos mantener el statu quo en el estrecho de Taiwán. Y ésta no es sólo la opinión de Taiwán. Creo que también es la opinión de las principales democracias del mundo, como Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países europeos. Así que esta es una política que sabemos que debemos adoptar. Y aparte de eso, también necesitamos que la comunidad internacional nos considere un actor responsable. Y hemos intentado ser muy responsables en nuestra política exterior o en la política a través del estrecho. Y hasta ahora, la actual administración, que lleva siete años y medio de existencia, ha sido reconocida por la comunidad internacional como un actor responsable. Queremos mantener eso hasta el último día de esta administración, y esperamos que haya una continuidad después. Al fin y al cabo, mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán redunda en beneficio de la población de Taiwán y de todos los actores implicados en la región, incluida la propia China. Y para poder hacerlo, esperamos y deseamos poder mantener el statu quo. Y si nos fijamos en la amenaza militar, la coerción económica y la guerra híbrida procedentes de China a Taiwán, también tenemos que entender muy bien que la situación sobre la que está Taiwán, y para que podamos evitar que se produzca un conflicto militar, también necesitamos adoptar una política que sea capaz de disuadir de que se produzca una guerra. Eso significa que tenemos que fortalecer nuestras capacidades de defensa. Y para reforzar nuestras capacidades de defensa, tenemos que trabajar con Estados Unidos. Comprar armas defensivas y también trabajar con ellos para que nuestro personal militar esté muy bien entrenado para que tengamos esa capacidad de disuasión. Así que trabajamos con Estados Unidos para evitar que se produzca el conflicto. Y hasta ahora está funcionando muy bien.

Además, China es bastante poderosa y es un actor internacional. Y, tenemos que reconocerlo, para que podamos hacer frente a China, especialmente a su amenaza militar y a la guerra híbrida, necesitamos amigos. Por eso, aparte de Estados Unidos, también hemos trabajado muy duro para ganarnos la amistad y el apoyo de otros socios democráticos y, en los últimos años, el apoyo de Japón, Australia, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, etcétera, ha ido en aumento. Y si nos fijamos en el comunicado conjunto del G7, la declaración conjunta de la cumbre de la UE, etcétera, cada vez que estos socios democráticos clave se reúnen, siempre hablan de la importancia de la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán, lo que significa que no están de acuerdo con lo que China ha estado intentando amenazar a Taiwán. Esto es bueno para Taiwán. Así que el enfoque de ganarnos el apoyo de los principales socios democráticos redunda en nuestro propio interés. Y lo hemos perseguido.

En esa línea, ha dicho que necesita reforzar la alianza con sus vecinos, ¿incluye a Corea del Sur y Filipinas en esa alianza? E imagino que además de ser una alianza militar para hacer frente a la amenaza de China continental, pero también una alianza comercial, política, mediática...

Es una muy buena pregunta. Déjeme responder si tiene que ser primero una alianza militar. No creo que sea realista pensar en una relación de alianza militar con los demás socios democráticos. Si nos fijamos en la guerra de Ucrania, los ucranianos están luchando por sí mismos y necesitan suministro de armas, y las democracias clave les están suministrando medios para que puedan defenderse. Y lo mismo ocurrirá aquí en Taiwán si va a haber una guerra. Nosotros mismos libraremos la guerra. Tenemos la determinación y queremos tener esa capacidad para defendernos. Así que lo que pedimos es que los países de la región o la comunidad internacional proporcionen a Taiwán apoyo, apoyo sustantivo o apoyo moral. Y hasta hoy, Estados Unidos ha estado comprometido con la guerra a la altura de su compromiso de ayudar a Taiwán a ser capaz de defenderse proporcionando materiales defensivos y también ayudando al ejército de Taiwán a ser entrenado. Así que esto es muy importante para la capacidad de autodefensa de Taiwán. Pero al mismo tiempo, si nos fijamos en la guerra de Ucrania, la comunidad internacional ha estado proporcionando mucho apoyo a Ucrania, incluyendo apoyo humanitario o moral. Este tipo de cosas y nuestra amistad con países democráticos clave también son muy importantes. Permite que el pueblo taiwanés entienda que no estamos solos frente a China, y que tenemos que ser muy valientes, y no tenemos que tener miedo a que la comunidad internacional nos deje de lado.

¿Sienten ese mismo apoyo?

Hasta ahora, el apoyo de las principales democracias ha sido muy importante para Taiwán. Y también hay apoyo de países medianos o pequeños, especialmente de Europa. Países de Europa Central y Oriental. Apoyan a Taiwán por su compromiso común con la libertad, la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Países como la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Lituania, etcétera. Han hecho oír su voz en la comunidad internacional en favor de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. La estrategia Indo-Pacífica lituana más reciente señalaba muy claramente que el uso de la fuerza por parte de China contra Taiwán es una línea roja. Así que este tipo de declaraciones, aunque no supongan un apoyo sustantivo a Taiwán, hablan por sí solas. Y la gente aquí en Taiwán siente que, aunque esos países estén muy lejos, están mostrando su firme apoyo moral a Taiwán. Todo esto es muy importante para Taiwán. Y nos gustaría trabajar con el mayor número posible de democracias para ganarnos su apoyo. Y cuando la gente aquí en Taiwán oye que hay un país lejano, un político, los responsables políticos, dicen que la paz y la estabilidad sobre la corriente son muy importantes, o se oponen al cambio unilateral del statu quo del Estrecho de Taiwán. La gente de aquí está convencida de que no estamos solos.

¿Y los países de la región que le mencioné?

Tenemos muchos buenos amigos ahí fuera, y en lo que respecta a los países de la región como Corea y Filipinas, como usted ha preguntado... Corea se enfrenta a su propio problema con el Norte, y es muy importante para los coreanos poder defenderse de la Corea del Norte comunista. Y Estados Unidos también ha estado ayudando a Corea. Antes, los responsables coreanos no querían hablar demasiado de Taiwán porque tenían sus propios problemas, y lo entendemos. Pero a partir de la toma de posesión del presidente Yoon Suk-yeol, empezó a comentar la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Y también expresó su clara oposición a cualquier cambio unilateral del statu quo en el estrecho de Taiwán. Así que sentimos muy fuertemente el apoyo procedente del presidente coreano y de su gobierno. Una señal muy alentadora de los últimos meses es que Estados Unidos es capaz de transformar dos conjuntos de relaciones bilaterales de alianza: Estados Unidos con Corea, Estados Unidos con Japón en una relación de alianza trilateral. Y hace que esta relación de alianza regional sea mucho más fuerte. No es sólo la reunión entre los tres líderes. También son reuniones institucionalizadas entre ministros de defensa, ministros de asuntos exteriores, asesores de seguridad nacional. Así que se ha convertido en una estructura muy sólida para salvaguardar la paz y la estabilidad en esta región. Y si nos fijamos en Filipinas, otro vecino de Taiwán, que está muy cerca, a unas 100 millas de Taiwán, también se enfrentan a la coerción procedente de la RPC, especialmente la marítima. Lo que atrajo mucha atención internacional lo que China ha estado haciendo a Filipinas. Como resultado, Filipinas pidió apoyo a Estados Unidos y, de hecho, Estados Unidos cumplió el compromiso de su alianza así que envió portaaviones, destructores para realizar maniobras militares conjuntas. Y no es el único país que acude a realizar maniobras militares conjuntas con Filipinas. También fue Japón, Australia y otras democracias las que colaboraron con Estados Unidos para reforzar las capacidades de defensa filipinas, y Filipinas también ofrece algunas bases militares para que las utilice Estados Unidos, y algunas de ellas están muy cerca de Taiwán, en el norte de Luzón. Así que el cambio de la política filipina al reaccionar ante la coerción marítima china está siendo muy positivo para que los amigos y socios de esta región trabajen juntos. Y tras la llegada al poder del presidente Marcos (Ferdinand Marcos Jr.), las relaciones entre Taiwán y Filipinas también se han estrechado más que antes, lo que es muy positivo para nosotros. Así que si nos fijamos en la primera cadena de islas, los socios estadounidenses se están acercando, y esto va a formar unas fuerzas de disuasión muy fuertes contra la posible expansión del autoritarismo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, durante una entrevista con Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América en Taipei (Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán)

En este contexto, canciller Wu, ¿ve usted alguna posibilidad de establecer un canal de diálogo con el régimen de Beijing?

Por supuesto que es posible. Hemos estado diciendo que nuestra política es abierta. Nos gustaría hablar con China sin condiciones políticas previas. Queremos sentarnos con China en paridad. Y esperamos que a través de estos diálogos pacíficos entre nosotros, seamos capaces de encontrar una manera de estabilizar la situación regional. Y nuestra presidenta (Tsai Ing-wen), desde el primer día en su cargo el 20 de mayo de 2016, ha enviado voluntades a la parte china, con la esperanza de que podamos sentarnos juntos para discutir los temas de interés mutuo para que podamos evitar que se produzcan conflictos, o podamos aplicar políticas en beneficio de los pueblos de ambas partes. Y por último, la última declaración pública del presidente es en el Día Nacional del 10 de octubre donde volvió a decir que si China considera que la base política es muy importante para que las dos partes inicien negociaciones, le gustaría hablar con la parte china para explorar las posibilidades de contar con esa base política. Así que este es el tipo de buena voluntad que enviamos a China, y por tanto depende de lo que China responda para que el diálogo tenga lugar. Pero a día de hoy, seguimos pensando que es bastante difícil. Si nos fijamos en las principales políticas chinas que salen de Beijing, todavía se basan en la declaración de XI Jinping del 2 de enero de 2019, y la política parece ser bastante firme en que Taiwán tiene que aceptar el principio de una sola China y nosotros tenemos que aceptar el modelo de un país, dos sistemas. Unificación o reunificación con ellos. De lo contrario, utilizarán la fuerza contra Taiwán y eso no funciona muy bien para Taiwán.

Taiwán ya es una democracia, y el pueblo reaccionará a las políticas que produzcan o lleven a cabo otros países. Si un país que dice que Taiwán es un socio democrático y nos gusta apoyar a Taiwán, la respuesta de Taiwán será muy positiva. Pero si hay otro país que está amenazando a Taiwán dice que tenemos que ser parte de ellos, de lo contrario estamos condenados, eso no va a funcionar muy bien aquí, especialmente en la parte del modelo de un país, dos sistemas. Hemos visto lo que ha estado sucediendo en Hong Kong desde 2019. Originalmente, Hong Kong era un lugar muy abierto, muy libre económica y políticamente. Muy libre. Pero después de la imposición de la ley de seguridad nacional en Hong Kong, todas las libertades fueron despojadas por la autoridad de Beijing y la gente aquí en Taiwán, mira eso y dice que no, que ese no es el camino que queremos. Taiwán es una sociedad muy libre y abierta. Realizamos encuestas de opinión pública todo el tiempo. Preguntamos a la gente si quieren aceptar las condiciones de Beijing para la unificación, si quieren aceptar el modelo de un país, dos sistemas, y la mayoría absoluta dice que no. Así que, en estas circunstancias, nos resultará muy difícil reabrir el diálogo entre Taiwán y China. No obstante, comprendemos la importancia de la estabilidad en esta región. Así que continuaremos con nuestra política de ser un actor responsable en esta región, invitando públicamente a los chinos a que tengan la oportunidad de hablar entre ellos.

Xi Jinping controla todo lo que ocurre en China continental. Concentra todo el poder. Sin embargo, en los últimos meses se han producido muchos cambios en el ámbito militar, diplomático y económico. ¿Qué opina de esta situación?

Es realmente difícil entender la situación real en China, especialmente en el ámbito de la política. Hacen muchas cosas que los de fuera no pueden entender. Por ejemplo, su Ministro de Asuntos Exteriores desapareció de repente, y luego tienen un nuevo Ministro de Asuntos Exteriores. Yo bromeo diciendo que desde hace un mes no tengo ningún homólogo en Beijing, y los militares están igual. Su ministro de Defensa desapareció. Sus principales generales de las fuerzas de cohetes también desaparecieron sin explicación alguna. Así que este tipo de política... es sistema autoritario muy cerrado, el poder se concentra en un solo hombre. Es muy difícil de nuestro lado entender lo que realmente está pasando. Y según algunos analistas, parece detectarse cierta lucha entre facciones dentro de este gran país autoritario. Aunque no hay oposición, no hay partido de la oposición, no hay facción de la oposición. Todas las personas parecen ser leales al líder máximo para permanecer en sus puestos. Pero, sin embargo, en este tipo de sistema político, habrá gente que compita por su lealtad al líder máximo. Habrá gente compitiendo entre sí por sus puestos, y con este tipo de situación, es probable que ocurra algo parecido a lo que vimos el año pasado. Así que esta es una de las especulaciones y otra especulación en este tipo de sistema es sobre la corrupción. La transparencia o la rendición de cuentas no es la norma de esta institución política, y especialmente cuando se permite al Ejército Popular de Liberación (EPL) dirigir sus propios negocios. Así que la corrupción u otro tipo de negociados podrían ser posibles. Y ya hemos visto a algunos altos mandos militares, muy altos, declarados culpables de corrupción. Y no debería limitarse a los casos que ya conocemos. Así que este es otro factor que hemos visto.

Pero a juzgar por las recientes dificultades económicas, creo que China seguirá experimentando algunos problemas en el futuro. Si nos fijamos en los resultados económicos de China, sus finanzas tienen problemas. Su negocio inmobiliario está en problemas y los gobiernos locales están casi todos en quiebra. Una situación como esta va a poner a China en una situación más difícil. Y en el ámbito nacional, permítanme mencionar otra dificultad: es el desempleo. La situación del desempleo es tan mala que el gobierno chino decidió no publicar más cifras sobre el desempleo. Pero algunos estudios, muy conocidos, discuten sobre la situación real del desempleo. Dicen que en China, si eres capaz de trabajar una hora a la semana, no se te considera desempleado. Así que puedes imaginarte que la situación del desempleo es muy mala. Y si la situación del desempleo es muy mala, si la economía no va bien, si la inversión extranjera no llega, es inevitable que haya descontento público en algún momento. Y para que el gobierno chino pueda hacer frente al descontento interno, creo que están tratando de hacer un control de la sociedad aún más estricto. Y si son capaces de detener a un ministro de Asuntos Exteriores o a un ministro de Defensa, creo que eso demostrará a las burocracias o a la gente normal que el gobierno tiene un control muy estricto de la sociedad. Así que estos son todos los problemas que vemos en China. Y si la economía no va mejor, y si el sistema político chino no tiene en cuenta la rendición de cuentas, este tipo de cosas se repetirán una y otra vez.

Con esta respuesta nos has dado una visión general de lo que está ocurriendo en China continental, que Xi Jinping no confía en sus militares y que la situación económica interna es crítica. Entonces, ¿es posible que en este contexto Jinping decida invadir Taiwán?

Eso es posible, y es un análisis clásico del autoritarismo. Ese análisis clásico es que si un país autoritario tiene graves problemas internos y ya no es capaz de controlar la política o la sociedad en general, la forma más fácil para ellos es crear una crisis para desviar la atención interna, para mantener el país unido. Y es algo que hemos estado observando constantemente con mucha atención, especialmente cuando China tiene dificultades internas. Dificultades económicas, especialmente. Pero hasta hoy, no hemos detectado ninguna señal de que los chinos estén recurriendo a crisis externas para desviar su atención interna. Más bien, el tipo de políticas que persigue la RPC es mejorar las relaciones con muchos otros países. En los últimos meses, hemos visto a algunos líderes internacionales clave visitar Beijing, y XI Jinping también visitó San Francisco. Y creo que el propósito del gobierno del Partido Comunista Chino (PCC) es estabilizar las relaciones con todas estas democracias clave para mostrar que China es un lugar atractivo para hacer negocios. Fíjense en la reunión de XI Jinping en San Francisco con una cena con muchos líderes empresariales de Estados Unidos. Y creo que es una señal muy importante de que XI Jinping entiende que sus dificultades, sus dificultades económicas, deben resolverse atrayendo más inversiones internacionales en Estados Unidos, que es un objetivo fundamental para que China atraiga inversiones.

Y si nos fijamos en lo que China ha estado tratando de cortejar a Corea y Japón mediante la celebración de una reunión trilateral de ministros de Asuntos Exteriores, creo que el incentivo es el mismo. El Primer Ministro de Australia también visitó Beijing no hace mucho, y hablaron principalmente de cómo estabilizar sus lazos económicos mutuos. Y creo que el propósito es el mismo. Los chinos también han estado trabajando muy duro con los países europeos. Aparentemente, XI Jinping está tratando de mejorar su imagen internacional y sus relaciones internacionales para ayudar a sus condiciones económicas. Pero todavía no lo ha conseguido, porque la situación económica interna de China es tan mala que las inversiones extranjeras siguen huyendo en lugar de llegar. Aunque China ha estado intentando atraer la inversión internacional, también tiene sus propias políticas que no son propicias para atraer la inversión internacional. Por ejemplo, no son capaces de controlar bien el nacionalismo. Sus netizens, ya sabes, los internautas, han estado acosando a todo el mundo. Y cuando las aguas residuales nucleares tratadas de Fukushima se vertieron al agua China prohibió los mariscos japoneses, y creó problemas entre el público japonés en general sobre la imagen de China. Y esa no es una buena manera de atraer a los japoneses, o los visitantes japoneses o los empresarios japoneses para hacer negocios con la República Popular China. Además, China también tiene una ley contra el espionaje, y tratan de atrapar y detener a empresarios, periodistas o cualquiera que sospechen que está filtrando información clasificada de inteligencia nacional. Algunos empresarios japoneses han sido arrestados y detenidos, y también hay periodistas detenidos. Y recientemente, para que pudiera celebrarse la cumbre entre Australia y China, un periodista australiano fue liberado como gesto de buena voluntad por parte de China. China pensó que era un gesto de buena voluntad. Pero el público australiano lo ve como una diplomacia de rehenes. Toman rehenes y si quieren mejorar las relaciones, los liberan. Así que no se recibe muy bien. Es por eso que tienen que mejorar constantemente ellos mismos, sus prácticas económicas, su sistema político y su forma de hacer negocios internacionales para atraer la inversión internacional, de modo que tengan la oportunidad de mejorar sus resultados económicos.

Eso podría llevar muchos años, tal vez.

Pero si no empiezan, nunca lo conseguirán.

¿Cree que si finalmente Xi Jinping decide invadir, y si no consigue un objetivo pronto, podría ser el colapso de su régimen?

Por supuesto que es posible. Eso es lo que dice mucha gente. Pero el análisis aquí en Taiwán, y es también el análisis de algunos de los jefes de inteligencia en los Estados Unidos, es que la guerra no es inminente y no es inevitable. Nuestro presidente acaba de recibir una entrevista del diario The New York Times, y eso es lo que dicen. China tiene muchos problemas internos. No parece que quieran ir a la guerra en este momento. Y lo que tenemos que hacer es evitarla o que tenga lugar. Y hemos estado trabajando muy duro en esto. Y creo que la comunidad internacional, nuestros principales socios democráticos también han trabajado muy duro para evitar que se produzca una guerra. Y creo que este es el enfoque correcto. Seguiremos haciendo que no sea inminente ni inevitable.

Antes de que exista una invasión la amenaza de un bloqueo es real. ¿Cómo cree que Taiwán podría eludir algún tipo de bloqueo?

Bueno, un bloqueo en derecho internacional constituye un acto de guerra. Y por lo tanto China tiene que entender el tipo de consecuencias del bloqueo. Y la segunda pregunta es si el bloqueo puede tener éxito. Permítanme responder primero a la segunda parte. No creo que el bloqueo vaya a funcionar muy bien. Taiwán está rodeado de agua. Y si China dice que hay un bloqueo en Taiwán, y cualquier barco que entre o salga será disparado o se hundirá... y resulta ser que hay un carguero americano acercándose, ¿van a hundir ese carguero? Si hay un barco militar cerca, ya sea de Japón, Australia, Estados Unidos o Canadá, ¿va a arriesgarse China a una Tercera Guerra Mundial para mantener el bloqueo? Creo que va a ser muy difícil que China tenga éxito.

Pero puede que ningún carguero navegue por estas aguas...

Pueden, pueden, pueden tratar de hacerlo. Pero creo que va a ser muy difícil, especialmente el estrecho de Taiwán es una ruta de transporte internacional de carga muy transitada. Alrededor del 50% de los cargamentos pasan por el estrecho de Taiwán. Así que si hay alguna interrupción, no sólo sufrirá Taiwán, sino también la comunidad internacional. Y si nos fijamos en las rutas aéreas a lo largo de la línea central del Estrecho de Taiwán, también es una ruta muy transitada que va a Japón, va a Corea, incluso va dentro de la propia China, va a Estados Unidos y al Sur, al Sudeste Asiático, etcétera. Un bloqueo contra Taiwán para interrumpir la ruta de transporte internacional tampoco es una buena idea. Pero claro que pueden intentarlo. Pero creo que China tendrá que pensar en las consecuencias. Y en el caso de Taiwán, no podemos impedir ni descartar ningún tipo de intención hostil por parte de China. Así que hemos estado discutiendo esta posibilidad. La seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad de las comunicaciones, incluidos los cables submarinos, etcétera, han sido objeto de intensos debates en nuestras agencias de seguridad nacional para asegurarnos de que Taiwán sigue siendo resistente en caso de que se produzca algún acontecimiento de este tipo.

Taiwán se encuentra en un importante proceso electoral. ¿Cómo ve el futuro de las relaciones con China continental, si hay un cambio de gobierno?

Cambio de partido en el gobierno..., espero que no. Que no se produzca (risas). Pero Taiwán es una democracia, no hay nada seguro. Ya sabes, Taiwán es una democracia más que un país autoritario. Si una democracia funciona... si hay una elección con 100% de certeza de quién va a ganar la elección, es un sistema autoritario. Así que en Taiwán, cualquiera que compitiera en las elecciones podría tener la oportunidad de ganar. Pero creo que los últimos siete años y medio han demostrado que la política de mantener el statu quo a través del estrecho de Taiwán tiene mucho éxito. No sólo estabiliza la situación o evita que el conflicto se agrave, o que se produzca. También obtiene el apoyo mayoritario aquí en Taiwán, y también el reconocimiento de la comunidad internacional, especialmente de las democracias afines, que consideran esta política como responsable, como buena. Así que estoy seguro de que el sucesor de la presidenta Tsai, sea quien sea, querrá tener esto en cuenta. Y, de nuevo, como Taiwán es una democracia, la opinión pública mayoritaria siempre se mide y siempre es seguida por cualquier partido político serio que aspire a puestos más altos. Y estoy seguro de que el partido de la oposición, si quiere ganar la presidencia, tiene que medir la opinión pública para ganar la mayoría de votos, para convertirse en presidente o para, ya sabes, convertirse en el partido gobernante.

Imagino que Beijing intenta interferir en el proceso electoral, algo que sucede en muchas latitudes y es terrible. ¿Cómo se da en Taiwán y cómo lo están enfrentando?

No es fácil porque lo hacen todos los días. El más reciente, no sé si lo ha oído o no, pero es sobre el gobierno de Taiwán. Estamos dispuestos a acordar con la India para traer algunos trabajadores indios para ayudar a nuestras industrias para aliviar la presión de la escasez de mano de obra aquí en Taiwán. Pero entonces los chinos, junto con algunas personas influyentes aquí en Taiwán, tratan de retratar a los indios como violadores en pandillas, haciendo creer en Internet que traer a trabajadores indios a Taiwán va a poner en peligro la seguridad de la población femenina. La forma en que tratamos de abordarlo fue investigar muy a fondo cómo China ha estado operando y nuestras agencias de seguridad nacional han hecho público cómo opera China, ya que tienen alrededor de 3600 cuentas falsas. Crean cuentas falsas y envían el mismo mensaje a organismos gubernamentales como nuestros ministerios de trabajo, a todos los usuarios de Internet. Así que la gente es bombardeada por todos estos mensajes muy negativos procedentes de China. Y también intentamos o nuestras agencias de seguridad nacional también se dan cuenta de que el iniciador de este ataque de desinformación proviene principalmente de dos agencias. Uno es el Departamento del Frente Unido y el otro es su Oficina de Asuntos de Taiwán, aunque no lo llevan a cabo estas dos oficinas directamente, sino que lo hacen a través de las afiliaciones de dos organizaciones, organizaciones de medios de comunicación afiliadas a estas dos agencias gubernamentales. Así que con más y más explicación creo que la gente va a entender poco a poco que la esa información no es de fiar. Taiwán está probablemente más preparado que otros países para hacer frente a la desinformación procedente de la RPC. Normalmente, el gabinete nos exige que respondamos con rapidez y eficacia y el Ministerio de Asuntos Exteriores es probablemente el más eficaz a la hora de hacer frente a la desinformación. Y no son sólo las agencias gubernamentales o los ministerios los que responden a las cuestiones relacionadas con la autoridad de cada agencia gubernamental. También son las agencias de seguridad nacional las que trabajan bastante para detectar la fuente de la desinformación, y tratan de alertar al gobierno de que esto se está saliendo de control, etcétera.

Europa también está experimentando mucha desinformación por parte de Rusia o de fuerzas combinadas entre Rusia y China. Y empezaron a mirar a Taiwán y a decir que la democracia taiwanesa parece ir bien, y que parecen bastante capaces y experimentados a la hora de hacer frente a la campaña de desinformación. Así que empiezan a acudir a nosotros. Y no se trata sólo de países europeos individuales, sino también de la UE, la OTAN, etcétera. Así que empezamos a compartir nuestras experiencias con ellos. Y creo que esto debería ser bueno, que la cooperación internacional para hacer frente a la desinformación es algo que será más eficaz de hacer.

América Latina padece mucho de este tipo de campañas, fake news, y en su mayoría se identificó que provenían de Beijing o de Rusia también....

Bueno, si América Latina quieren compartir experiencias sobre cómo lidiar con la desinformación, podemos invitar a algunas de nuestras ONGs como punto de partida para ir, para intercambiar con sus medios, para intercambiar con los líderes de sus ONGs o para intercambiar con funcionarios del gobierno. Sería un buen punto de partida.

El mundo se enfrenta a muchas amenazas: Rusia en Ucrania, China en la región Indo-Pacífica...

Creo que la comunidad internacional está tomando conciencia de lo que eso significará para el mundo. Si nos fijamos en la guerra de Ucrania, no se limita al flanco oriental de Europa, el recurso a la crisis, los precios de la energía, la inflación, etcétera. Afecta a muchos países del mundo. El ejemplo de Argentina es terriblemente eficaz. Pero no tuvo nada que ver con la guerra, ¿verdad? Y por lo tanto, si queremos mirar a la guerra, tenemos que mirar a la guerra por su impacto global. Y por supuesto, la guerra en Ucrania tiene su impacto global. Lo vemos, lo sentimos. Y, por supuesto, también tenemos que trabajar en ello. Por ello intentamos trabajar con socios democráticos, especialmente en Europa, para hacer nuestros aportes. Y si nos fijamos en la posibilidad de una guerra, aunque no es inminente y no es inevitable, y estamos tratando de evitar que eso suceda, pero supongamos que hay un conflicto militar en esta región, pensemos en el impacto sobre el resto del mundo. He mencionado un poco que el estrecho de Taiwán es un lugar de carga internacional muy transitada.

Pero aparte de eso, Taiwán es también una potencia en la producción de semiconductores. Producimos alrededor del 60% de la producción mundial de semiconductores y aproximadamente el 90% de los chips informáticos más avanzados. Pensemos en la interrupción (de ese suministro). Usted habló de bloqueo. Si hay un bloqueo y si hay una guerra que interrumpe la cadena de suministro internacional, creo que el efecto va a ser mucho más grave que la guerra en Ucrania. Y creo que todos los países del mundo van a sentir ese impacto. Y si la guerra en Ucrania está teniendo ese tipo de impacto en Argentina... una en Taiwán va a tener un impacto aún más grave. Así que la comunidad internacional parece tener ese entendimiento ahora. Los principales líderes internacionales hablan hoy en día de que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son una parte indispensable de la seguridad y la prosperidad mundiales. Lo que significa que no quieren que esto ocurra. No quieren permitir que China considere Taiwán como su asunto interno. Así que piensan que pueden hacer todo lo que quieran contra Taiwán. Así que con estos entendimientos internacionales y el llamamiento a la cautela a China, creo que Taiwán está en mejor situación.

¿Cree que Xi Jinping aprendió la lección de Rusia en Ucrania?

Creo que están observando con mucha atención. Y puesto que la guerra todavía está en marcha, y por lo tanto todavía están estudiando, pero en la etapa inicial, estoy seguro de que estaban tan sorprendidos como muchos países en el mundo, porque Rusia es el más grande, uno de los más grandes militares en el mundo. Y la gente estaba...

Pero no es una potencia económica...

No económica, pero el poder militar es muy poderoso. Y se esperaba que los ucranianos cayeran en una o dos semanas. Pero los ucranianos siguen luchando de forma muy eficaz, especialmente con su estrategia asimétrica. Y eso es algo que hemos aprendido y que queremos reformar en nuestro ejército. Y eso es también algo que China ha estado observando con mucha atención. Si no son capaces de tomar Taiwán con éxito, creo que tendrán problemas a nivel internacional porque habrá reacciones internacionales, al igual que Europa, Estados Unidos y Canadá reaccionaron a la guerra de Rusia contra Ucrania. Así que esto es algo que China ha estado observando, y nosotros también. Y creo que la cautela internacional se ha convertido en una voz más fuerte que nunca. Todo el mundo habla de paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán. Todo el mundo se opone ahora al cambio unilateral del statu quo. Todos dicen que la paz y la estabilidad son indispensables para la seguridad y la prosperidad mundiales. Y ahora son cada vez más los países del mundo que llevan a cabo operaciones de libertad de navegación a través del Estrecho para mostrar su compromiso con el mantenimiento de la paz y la estabilidad en esta zona. Y estoy seguro de que los dirigentes chinos entienden que se trata de una situación real en esta parte del mundo, y comprenden que habrá graves consecuencias para China y para el resto del mundo. Y no creo que a ellos mismos les guste enfrentarse a ese tipo de consecuencias. Así que mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es muy importante. Y queremos trabajar con la comunidad internacional para ello.