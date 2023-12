OCP TECH, empresa líder en integración tecnológica, celebró sus logros y expansión en colaboración con Cisco

Laercio alburquerque ( VP de Cisco Latam ), Leonardo Scatturice (Fundador y CEO de OCP TECH), Alba San Martin ( Directora de Canales de Cisco para Latam) y Andres Quinn ( COO de OCP TECH)

OCP TECH, especializada en la integración de soluciones tecnológicas, ha obtenido un reconocimiento notable a través de múltiples premios que avalan su desempeño y crecimiento en colaboración con el gigante Cisco. En un período marcado por un rápido desarrollo tecnológico, OCP TECH se ha distinguido en el mercado latinoamericano por su innovación y liderazgo, alzándose con seis prestigiosos galardones en 2023, que incluyen Meraki Partner of the year, Public Sector Partner of the year, Enterprise Networking Partner of the year, System Integrator Partner of the year y APU Partner of the year, afirmándose como uno de los socios clave de Cisco en la región.

Desde su alianza en 2017, OCP TECH ha sido reconocida en 12 ocasiones, evidenciando una consolidada sinergia con Cisco, una líder global en IT y redes. Su visión enfocada hacia la transformación digital y la excelencia operativa se ha visto fortalecida desde 2020, con la certificación como Gold Partner Regional de Cisco, significando un hito importante para la empresa. En 2021, OCP TECH fue galardonada con el Premio APU Partner of the Year, continuando en 2022 con cinco premios adicionales que ratifican su papel influyente en tecnologías emergentes como análisis de datos, blockchain y apps móviles, entre otras.

La propuesta de OCP TECH es robusta, con un equipo altamente calificado que posee las más altas certificaciones de Cisco, abarcando desde CCIE Service Provider hasta CCIE Data Center. Este expertis técnico ha permitido la implementación de infraestructuras críticas en diversas ciudades y sectores como educación y consumo masivo. El COO de OCP TECH, Andrés Quinn, enfatizó la importancia de estos logros: “Agradecemos a Cisco por los reconocimientos que nos ha otorgado a lo largo de este partnership que permite que nos expandamos y ampliemos nuestro plan para seguir obteniendo nuevos clientes y fidelizar a los que ya confían en nosotros”.

Leonardo Scatturice, fundador y CEO de OCP TECH también resaltó la alianza: “Poder llevar adelante negocios de la mano de Cisco nos ayuda a seguir profundizando nuestra estrategia de desarrollo en la región. Cisco nos da una plataforma sobre la que el talento de nuestro equipo se destaca generando hitos a lo largo y ancho de Latinoamérica y los Estados Unidos”.

En términos de crecimiento y desarrollo continuo, la empresa no solo se ha posicionado en la vanguardia de la transformación digital, sino que también ha logrado importantes certificaciones ISO, que comprenden desde ISO 9001 de Sistemas de Gestión de Calidad hasta ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno y ISO 14001 de Gestión Ambiental, marcando estándares de calidad y sostenibilidad en su operación. Scatturice, remarcó que trabajar con Cisco es esencial para profundizar su estrategia de desarrollo en la región. La empresa cuenta además con MiaID, un sistema de Identidad Digital, reforzando su compromiso con generar soluciones innovadoras que responden a las necesidades sociales emergentes.

La empresa se ha destacado por haber implementado la infraestructura tecnológica y desarrollo de software más importante de ciudades, escuelas y empresas de consumo masivo. Entre los servicios que ofrece se encuentran el desarrollo de software y de tecnologías emergentes como el análisis de datos, blockchain, y apps móviles, entre otros. La empresa es experta en soluciones integrales multiproveedor basadas en hardware y software en entornos híbridos, y en proponer soluciones para infraestructura IT. Además, cuenta con un exclusivo sistema de Identidad Digital, MiaID.

El futuro se percibe prometedor para OCP TECH y Cisco, que proyectan continuar su exitosa alianza y expandir aún más su presencia en Latinoamérica y Estados Unidos, con un compromiso de mantener un servicio al cliente excepcional y soluciones vanguardistas que atienden y prefiguran los requerimientos de una sociedad cada vez más interconectada.