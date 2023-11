El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter asistió al memorial de su mujer, Rosalynn, en su primera aparición pública en meses

El ex presidente, que lleva 10 meses recibiendo cuidados paliativos en casa y no había sido visto en público desde septiembre, observaba desde su silla de ruedas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Rosalynn Carter fue recordada el martes como una matriarca que se sintió más cómoda entre los empobrecidos y vulnerables mientras era despedida por todas las primeras damas y varios presidentes estadounidenses vivos, incluido su esposo Jimmy Carter, de 99 años, en primera fila.

Te puede interesar: Revelan que una oficina secreta de la CIA halló al menos nueve “naves no humanas” en distintos lugares del mundo

El servicio de homenaje marcó el segundo día de un programa de tres días de eventos públicos que celebran a la ex primera dama y humanitaria mundial que murió el 19 de noviembre en su casa en Plains, Georgia, a la edad de 96 años. Los homenajes comenzaron el lunes en la ciudad natal de los Carter, Condado de Sumter, y continuó en la Iglesia Glenn Memorial en Atlanta.

“Mi madre fue el pegamento que mantuvo unida a nuestra familia durante los altibajos, los buenos y los malos tiempos de la política familiar”, dijo su hijo James Earl “Chip” Carter III.

Te puede interesar: La OIEA lamentó que la prohibición de varios inspectores nucleares por parte de Irán es un “grave golpe” a la supervisión

El ex presidente, que lleva 10 meses recibiendo cuidados paliativos en casa y no había sido visto en público desde septiembre, observaba desde su silla de ruedas, reclinado y cubierto por una manta con el rostro de su esposa, con Chip y su hija Amy tomados de sus manos. Sus otros hijos, Jeff y Jack, los flanqueaban.

“Él nunca quiere estar muy lejos de ella”, dijo la directora ejecutiva del Centro Carter, Paige Alexander.

El servicio reflejó el estatus de Rosalynn Carter como figura global y al mismo tiempo enfatizó su perfil más privado como matriarca de familia que prefería una vida sencilla y mantenía una profunda fe religiosa (REUTERS/Elijah Nouvelage)

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, sus viejos amigos, se unieron a ellos en la primera fila, junto con el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton y las ex primeras damas Melania Trump, Michelle Obama y Laura Bush. La vicepresidenta Kamala Harris y el segundo caballero Doug Emhoff presentaron sus respetos, al igual que los senadores estadounidenses de Georgia y el gobernador Brian Kemp y su esposa Marty. Más de 1.000 personas, incluido un contingente considerable de agentes del Servicio Secreto, llenaron el santuario. Los ex presidentes Donald Trump, Barack Obama y George W. Bush fueron invitados pero no asistieron.

Te puede interesar: Biden habló con líderes de Qatar, Israel y Egipto sobre los rehenes

El servicio reflejó el estatus de Rosalynn Carter como figura global y al mismo tiempo enfatizó su perfil más privado como matriarca de familia que prefería una vida sencilla y mantenía una profunda fe religiosa.

“Había conocido a reyes y reinas, presidentes, otras personas con autoridad, líderes corporativos poderosos y celebridades”, dijo Chip Carter. “Dijo que las personas con las que se sentía más cómoda y con las que más disfrutaba eran aquellas que vivían en absoluta pobreza abyecta”.

Los bancos se llenaron de actores del poder político, pero al frente y al centro estaban sus hijos y docenas de nietos y bisnietos, todos rodeando a Jimmy Carter, quien no lloraba como ex presidente, sino como su compañero durante 77 años.

Los oradores procedían de muchos capítulos de su larga vida: Chip como el hijo que recordaba que su madre, una vez tímida, se había destacado en los negocios y la política; Kathryn Cade como la asistente de la Casa Blanca que permaneció como asesora cercana mientras Rosalynn Carter ayudó a construir el Centro Carter y su alcance global; Judy Woodruff como periodista que cubrió la presidencia de Carter; y Amy Carter, quien leyó una nota de amor que su padre le escribió a su madre 75 años antes.

Jimmy Carter junto aRosalynn Carter en 1978 (Library of Congress/Marion S. Trikosko/Handout via REUTERS)

“Su relación y su historia de amor fueron una característica definitoria de su vida”, dijo Amy Carter.

Cade describió la época de Rosalynn Carter como primera dama como “realmente sólo un capítulo en una vida que giraba en torno al cuidado de los demás”.

Woodruff recordó a Rosalynn Carter presionando a los legisladores, haciendo campaña separada de su marido, asistiendo a reuniones de gabinete y desempeñando papeles clave, incluido el de ser el primer asesor presidencial en sugerir Camp David como lugar de negociación para Anwar Sadat de Egipto y Menachem Begin de Israel. La decisión condujo a acuerdos de paz históricos entre los dos países.

“Sin Rosalynn Carter, no creo que hubiera habido un presidente Carter”, dijo Woodruff.

Fue la primera aparición pública de Jimmy Carter desde que entró en cuidados paliativos, aparte de un breve paseo con Rosalynn en el desfile del Plains Peanut Festival de septiembre, donde eran visibles sólo a través de las ventanas abiertas de un vehículo del Servicio Secreto. Estuvo con su esposa durante sus últimas horas, pero no apareció públicamente durante eventos anteriores en el alma mater de Rosalynn Carter, la Universidad Estatal Georgia Southwestern en Americus, ni en su biblioteca presidencial.

Alexander dijo que el viaje a Atlanta fue “difícil” para el ex presidente pero “este es su último viaje. Está decidido”.

Fue la primera aparición pública de Jimmy Carter desde que entró en cuidados paliativos (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Los Carter se casaron en 1946 y se convirtieron en la pareja presidencial casada por más tiempo en la historia de Estados Unidos. Jimmy Carter es el presidente más longevo; Rosalynn Carter fue la segunda primera dama más longeva, sólo superada por Bess Truman, que murió a los 97 años.

Elogiada por medio siglo de defensa de una mejor atención de la salud mental en Estados Unidos y de la reducción de los estigmas asociados a las enfermedades mentales, llamó la atención sobre las decenas de millones de personas que trabajan como cuidadores no remunerados en hogares estadounidenses, y fue aclamada por lo integral que fue al ascenso político de su marido y a sus mandatos como gobernador de Georgia y presidente número 39.

Chip Carter recordó cómo su madre lo llevó a rehabilitación por adicción a las drogas y al alcohol. “Mi madre era la mujer más hermosa que he conocido”, dijo. “Y también bonita a la vista”.

Jason Carter, su nieto, se rió al reconocer la “notable hermandad” de las Primeras Damas presentes y luego saludó a los “encantadores esposos” de Hillary Clinton y Jill Biden.

“Ella amaba a la gente”, dijo. “Era una abuela genial”.

Las estrellas de la música country Garth Brooks y Trisha Yearwood, amigos de la familia de los Carter y sus sucesores como embajadores de Hábitat para la Humanidad, interpretaron Imagine de John Lennon hacia el final del servicio.

El funeral de Rosalynn Carter se lleva a cabo el miércoles en Plains, con un servicio solo por invitación en la Iglesia Bautista Maranatha, donde los Carter han sido miembros desde que regresaron a Georgia después de su presidencia. Será enterrada después de un servicio privado junto a la tumba en un terreno que la pareja compartirá, visible desde el porche delantero de la casa que construyeron antes de la primera campaña política de Jimmy Carter en 1962.

(Con información de AP)