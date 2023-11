Los aldeanos de Nepal incineran a sus seres queridos tras el terremoto que sacudió el noroeste y mató a 157 personas

Un hombre y un niño se sientan frente a una casa dañada por un terremoto en el distrito de Jajarkot, al noroeste de Nepal. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Los aldeanos de las montañas del noroeste de Nepal cremaron los cuerpos de algunos de los que perecieron en un terremoto que sacudió la zona el viernes por la noche. El fuerte temblor mató a 157 personas y dejó a miles sin hogar.

Los 13 cuerpos fueron transportados el domingo a orillas del río Bheri y colocados en piras hechas de madera apilada. Los sacerdotes cantaron oraciones hindúes mientras los familiares lloraban mientras cubrían los cuerpos de sus seres queridos con flores antes de prenderles fuego en una ceremonia de cremación.

Los 13 eran de la aldea de Chiuri en el distrito de Jajarkot, que según las autoridades fue el epicentro del terremoto, y donde se confirmó la muerte de al menos 105 personas. Otras 52 personas murieron en el vecino distrito de Rukum, dijeron las autoridades. Unas 184 personas resultaron heridas.

Familiares lloran alrededor del cuerpo de una persona que murió en el terremoto en el distrito de Jajarkot, al noroeste de Nepal. El terremoto del viernes por la noche en el distrito mató a más de cien personas, mientras que más de cincuenta murieron en el distrito vecino de Rukum, dijeron las autoridades. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

La mayoría de las casas en Jajarkot, generalmente construidas con piedras y troncos apilados, se derrumbaron o sufrieron graves daños por el repentino terremoto, mientras que las pocas casas de concreto en las ciudades también sufrieron daños. La mayoría de los muertos fueron aplastados por los escombros.

Miles de personas pasaron la noche del sábado bajo un frío intenso.

La gente utilizó todo lo que pudo encontrar para montar refugio para pasar la noche, utilizando láminas de plástico y ropa vieja para mantenerse abrigados. La mayoría de las personas no han podido recuperar sus pertenencias bajo los escombros.

Los cuerpos de las personas que murieron en el terremoto esperan su cremación en el distrito de Jajarkot. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Muchos pedían ayuda al gobierno.

“Nuestra situación ha empeorado tanto que ni siquiera nos queda nada para comer. Cualquier alimento que teníamos está enterrado bajo los escombros de nuestra casa caída”, dijo el domingo Samkhana Bika, que había perdido su hogar.

Su casa en el pueblo de Chepare se había caído. Se sentó alrededor de una fogata cerca de su casa caída para mantenerse caliente con los seis miembros de su familia.

Un médico atiende a un paciente herido en un terremoto, evacuado de su aldea y trasladado a un hospital en Nepalgun. (Foto AP/Krishna Adikari)

“Alguien más nos dio un poco de arroz, un poco de aceite y un poco de sal, con los que anoche hicimos un guiso y lo comimos”, dijo.

El gobierno de Nepal dijo que está tratando de llevar ayuda a las zonas afectadas.

Una reunión de gabinete celebrada el domingo anunció que la ayuda se transportaría inmediatamente. La ministra Rekha Sharma dijo a los periodistas que el suministro de alimentos y la instalación de refugios temporales eran el objetivo principal mientras trabajaba en los planes para reconstruir las casas dañadas.

La mayoría de las casas en las aldeas del distrito de Jajarkot se derrumbaron o resultaron gravemente dañadas por el repentino terremoto del viernes por la noche, mientras Las pocas casas de hormigón de las ciudades también resultaron dañadas. (Nepal Prime Minister's Office via AP)

Mientras los rescatistas se apresuraban a llevar ayuda, las operaciones se vieron obstaculizadas por el hecho de que a muchas de las aldeas montañosas sólo se podía llegar a pie. Las carreteras también quedaron bloqueadas por los deslizamientos de tierra provocados por el terremoto. Se podía ver a los soldados intentando despejar las carreteras bloqueadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto tuvo una magnitud preliminar de 5,6 y ocurrió a una profundidad de 18 kilómetros (11 millas). El Centro Nacional de Investigación y Monitoreo de Terremotos de Nepal confirmó que el epicentro estuvo en Jajarkot, que está a unos 400 kilómetros (250 millas) al noreste de la capital, Katmandú.

En el hospital regional de la ciudad de Nepalgunj se pusieron a disposición más de 100 camas y equipos de médicos estuvieron disponibles para ayudar a los heridos.

Los residentes duermen al aire libre después de un terremoto en Jajarkot, a unos 400 kilómetros (250 millas) de Katmandú, Nepal. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

“Mis brazos están totalmente rotos, tengo heridas en la cabeza y me duele la espalda pero afortunadamente no está fracturada. Me dolió cuando me agaché y me cayó leña en la espalda”, dijo Kunjan Pun el domingo desde una cama de hospital donde espera para ser operada.

Además de los helicópteros de rescate, también se utilizaron pequeños aviones gubernamentales y militares capaces de aterrizar en las cortas franjas montañosas para transportar a los heridos a Nepalgunj.

El terremoto, que se produjo cuando muchas personas ya dormían en sus casas, también se sintió en la capital de la India, Nueva Delhi, a más de 800 kilómetros (500 millas) de distancia.

La mayoría de las casas en las aldeas del distrito de Jajarkot se derrumbaron o sufrieron graves daños por el repentino terremoto del viernes por la noche, mientras que las pocas casas de hormigón en las ciudades también sufrieron daños. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Los terremotos son comunes en el montañoso Nepal. Un terremoto de magnitud 7,8 en 2015 mató a unas 9.000 personas y dañó alrededor de 1 millón de estructuras.

(con información de AP)