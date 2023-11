Israel reveló evidencias de que Hamas usa hospitales de Gaza como escudos civiles y punto de entrada a los túneles

Israel mostró entradas al "metro" de Hamas desde el hospital Sheikh Hamad

Las Fuerzas de Defensa de Israel presentaron este domingo nuevas evidencias de que el grupo terrorista Hamas usa a los hospitales de Gaza como escudos civiles y busca evitar que los gazatíes evacúen el norte de la Franja para mantener su protección frente a los ataques del ejército israelí.

En conferencia de prensa, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, presentó videos y fotos que muestran cómo los extremistas islamistas incluso mantuvieron enfrentamientos con soldados israelíes desde un centro de salud, prácticamente convertido en otra base de Hamas.

En concreto, se refirió a dos hospitales. “Hemos declasificado información de inteligencia porque el mundo debe tomar acciones directas”, explicó.

En el caso del hospital Sheikh Hamad, también conocido como hospital qatarí por el origen de sus fondos, las imágenes muestran entradas a zonas subterráneas que serían los ingresos a los famosos túneles de Gaza, elemento clave de la infraestructura terrorista.

Entrada subterránea en los exteriores del hospital

“Dispararon a nuestros soldados dentro del hospital”, denunció Hagari.

Otro caso es el del Hospital Indonesio, del cual se presentaron imágenes previas a su construcción para demostrar la estrategia del grupo terrorista. Según afirmaron en base a las informaciones de inteligencia, el lugar elegido ya estaba rodeado por dos bases de Hamas.

Las FDI mostraron evidencias del uso de los centros de salud como bases militares

Además, las imágenes satelitales muestran que en la zona había importantes materiales de cemento, que se trataría de los arcos utilizados para los túneles. “En lugar de construir casas, construyeron el ‘metro’ del terrorismo”, denunció el portavoz.

“Lo ubicaron allí sabiendo que si Israel ataca, el hospital sería dañado. Fue para enmascarar sus bases”, aseveró.

Un túnel de Hamas, con las estructuras de cemento similares a las vistas cerca de un hospital (AP/archivo)

También, en la conferencia se mostró una conversación telefónica interceptada del 2 de septiembre en la que se menciona un robo de combustible que se supone que iba a ser utilizado por el sistema sanitario. “Hamas miente, no hay escasez, se la roban”, sostuvo.

Las bajas civiles causadas por los bombardeos israelíes sobre Gaza han aumentado el escrutinio sobre la ofensiva, pero el Ejécito aseguró que en todos los casos se trata de ataques contra líderes de Hamas.

“Hamas se esconde detrás de hospitales. De forma enferma. No aceptamos su uso cínico de hospitales para esconder su infraestructura terrorista. Debe acabar esa explotación”, reclamó Hagari, enfatizando que todos los ataques están basados en información de inteligencia. “Su uso no solo es en hospitales, también ambulancias. quieren ganarse la simpatía del mundo por la muerte de otras. No solo es una práctica terrorsita, con un pilar clave de sus operaciones. Nosotros no iniciamos esta guerra, no queríamos esta guerra, seguiremos trabajando en cumplimiento con las leyes internacionales”, reafirmó..

El vocero también repasó los esfuerzos que ha hecho Israel para impulsar la evacuación de civiles, pero remarcó que Hamas está activamente saboteando los movimientos, incluso bloqueando autopistas y amenazando a la población. Imágenes satelitales muestran cómo una importante carretera hacia el sur permanecía bloqueada, y divulgaron una llamada en la que un gazatí explica que fue amenazado y tuvo que volver al norte. “Ustedes saben quién me mandó de regreso, no lo puedo decir”, alcanza a decir el interlocutor.

Según detallaron, los esfuerzos para incentivar la evacuación de civiles incluye 1,5 millones de panfletos arrojados desde el aire, casi 20 mil llamadas, unas 6 millones de llamadas con mensajes pregrabados y 4,3 millones de mensajes de texto. “La inteligencia israelí ha trabajado a contrarreloj para contactar a los gazatíes”, subrayó.

“Hamas es débil sin sus escudos civiles”, señaló el portavoz. Más temprano, el ejército había publicado imágenes de un foso de lanzamiento de cohetes ubicado cerca de una piscina y de un antiguo parque infantil y recreativo.

Consultado por la siguiente fase de las operaciones, indicó que las FDI permanece enfocadas “por ahora” en la ofensiva terrestre en el norte. “El objetivo es acabar con Hamas. Nos tomará un tiempo largo. Por ahora nos enfocamos en el norte, pero terminaremos con sus líderes donde estén”, insistió.