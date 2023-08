Tras un mes de misterio, Corea del Norte difundió los primeros detalles del soldado estadounidense que ingresó al país

Travis King

Corea del Norte dijo el miércoles que un soldado estadounidense que había cruzado a Corea del Norte el 18 de julio admitió haber entrado ilegalmente en Corea del Norte y expresó su voluntad de buscar refugio en el Norte o en un tercer país, según medios estatales del régimen comunista citados por la agencia de noticias Reuters.

El régimen afirmó que King confesó haber cruzado al Norte debido a “los malos tratos inhumanos y la discriminación racial dentro del ejército estadounidense”. “Durante la investigación, Travis King confesó que había decidido venir a la RPDC porque albergaba malos sentimientos contra el maltrato inhumano y la discriminación racial dentro del Ejército estadounidense”, informó la KCNA, utilizando las iniciales del nombre oficial de Corea del Norte. “También expresó su voluntad de buscar refugio en la RPDC o en un tercer país, diciendo que estaba desilusionado por la desigual sociedad estadounidense”.

El soldado, Travis T. King, se lanzó hacia el norte mientras realizaba una gira civil por el Área de Seguridad Conjunta (JSA) en la frontera fuertemente fortificada entre las dos Coreas. Funcionarios estadounidenses han dicho que creen que King cruzó la frontera intencionalmente.

Travis King, de espalda con camisa azul oscura y gorra oscura, antes de cruzar hacia Corea del Norte (AP Foto/Sarah Jane Leslie)

Luego de que se diera a conocer la noticia del cruce, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, confirmó que Travis King es un soldado de segunda clase de 23 años que servía en la vecina Corea del Sur en la Primera División Blindada, tras alistarse en enero de 2021.

Por su corta edad, aún no había participado de ningún combate y las tres medallas que figuran en su legajo de servicio son los clásicos premios que se entregan a quienes son enviados a este país.

Sin embargo, los últimos meses habían sido un tanto tormentosos para King.

Tras ser detenido por agresión, el militar pasó dos meses en prisión en Seúl y, finalmente, fue liberado el pasado 10 de julio. Entonces, las autoridades estadounidenses definieron enviarlo de vuelta al país, precisamente a Fort Bliss, Texas. Allí se hubiese enfrentado a una serie de medidas disciplinarias militares adicionales y hasta se podría haber evaluado su salida del Ejército.

El día que se escapó, King fue llevado al aeropuerto y escoltado hasta la aduana para emprender su vuelta a Estados Unidos pero, en un confuso desenlace que aún no se ha podido definir con grandes precisiones, logró escapar de la seguridad y nunca abordó el avión.

En su lugar, mantuvo con éxito un bajo perfil durante el resto del día y el martes se unió a un grupo de turistas que se dirigía a la aldea fronteriza de Panmunjom para una visita a la Zona de Seguridad Conjunta, vigilada por oficiales de ambas naciones.

Allí, mientras todos conversaban con la guía turística y tomaban fotografías, cerca de las 15:27 hora local el militar se escabulló y abandonó el grupo. “Al principio pensé que era una broma de mal gusto pero cuando no volvió me di cuenta de que no era una broma. Todo el mundo reaccionó y todo se volvió un caos”, declaró a la cadena estadounidense CBS uno de los visitantes que presenció toda la secuencia.

Desde entonces, Washington junto con el Mando de las Naciones Unidas ha intensificado sus esfuerzos por lograr dar con el paradero del hombre, así como garantizar su bienestar y regreso seguro al país.

Sin embargo, dado que Pyongyang es famoso por su hermetismo y la relación del régimen de Kim Jong-Un y la Casa Blanca se encuentra en uno de sus puntos más básicos, la situación parece camino a desembocar en una nueva emergencia diplomática para Estados Unidos. Cabe resaltar que King es el primer estadounidense detenido en Corea del Norte en casi cinco años.

“Estamos vigilando de cerca e investigando la situación”, comentó Austin en una rueda de prensa en la que sumó que la familia del oficial ya fue informada del caso. “Esto evolucionará en los próximos días y horas y los mantendremos informados”, concluyó sin poder brindar muchos más detalles.

(Con información de AP y Reuters)

