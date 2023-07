Grupos de derechos humanos denunciaron que el régimen chino permite el tráfico de niñas y mujeres norcoreanas

Mujeres con vestidos tradicionales norcoreanos Chosun-ot caminan por una calle mientras el país celebra el 75 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, en Pyongyang el 10 de octubre de 2020. (Foto de KIM Won Jin / AFP)

Las mujeres y niñas norcoreanas siguen siendo blanco fácil de los traficantes de personas debido a la complicidad de las autoridades chinas, denunciaron activistas de derechos humanos este jueves.

“China permite y facilita activamente el tráfico generalizado y sistemático de mujeres y niñas de Corea del Norte mediante su política de repatriarlas por la fuerza a Corea del Norte, donde son sometidas a tortura, violencia sexual y de género, detención arbitraria, desaparición forzada e incluso ejecución y abortos forzados”, afirmaron en esa declaración la Alianza de Ciudadanos por los Derechos Humanos de Corea del Norte (NKHR) y el Grupo de Trabajo sobre Justicia Transicional.

“El gobierno (chino) debe reconocer los vínculos causales entre su política de devoluciones y la trata de seres humanos”, agregaron.

Beijing se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para combatir este tipo de delito en su segundo y tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), una revisión paritaria de la ONU de los historiales de derechos humanos de todos los Estados miembros, celebrados en 2013 y 2018, respectivamente.

Ahora, antes del cuarto ciclo del EPU de China, que se espera que se celebre a principios del próximo año, los grupos de derechos humanos han pedido a Beijing que cumpla su propia promesa de proteger mejor a los prófugos norcoreanos.

El medio aseguró que en una declaración conjunta enviada a los estados miembros de la ONU, también instaron a los gobiernos de todo el mundo, incluida Corea del Sur, a alzar la voz sobre el tema en la próxima sesión.

Las mujeres son muchas veces engañadas y forzadas a cruzar la frontera hacia China.

Beijing se defiende afirmando que trata categóricamente a todos los norcoreanos indocumentados como inmigrantes ilegales, y dice que aquellos que vienen a China por razones económicas no califican como refugiados.

Pero Lee Ji-yoon, gerente de programas de NKHR, le dijo al medio The Korea Times el jueves que no todos los norcoreanos, en particular las mujeres y las niñas, cruzan voluntariamente la frontera. “Un número significativo de mujeres norcoreanas en áreas fronterizas han sido traficadas a China en contra de su voluntad o incluso sin su conocimiento”, afirmó.

Según reporta The Korea Times, una víctima incluso contó que se quedó dormida después de comer una manzana que le dio un viejo amigo, solo para encontrarse en China al día siguiente y decirle que la venderían a un hombre que “no podía casarse”. Esto fue devastador para la víctima, ya que se iba a casar con su novio de toda la vida.

Estas historias de matrimonios forzados no son infrecuentes, comunicaron los activistas de derechos humanos.

Los activistas comunicaron que muchas veces las mujeres son vendidas a familias rurales para que se casen con sus hijos y trabajen sin remuneración. REUTERS/Tingshu Wang

”Muchas mujeres norcoreanas objeto de trata son vendidas a familias rurales con un hijo que no ha podido encontrar una novia y que desean trabajo no remunerado y la continuación de su línea familiar. Los maridos, sus familias, sus parientes y los aldeanos continúan con la trata comenzada por los traficantes cuando reciben y detienen a las mujeres, plenamente conscientes de que la mujer traficada no tiene un refugio seguro en China, ni habilidades lingüísticas ni dinero para escapar”, continúa el comunicado.

Según The Korean Times, estas prácticas criminales crearon un nuevo grupo vulnerable en China, los miles de niños nacidos de madres norcoreanas. Esto ocurre ya que la unión de un ciudadano chino con un ciudadano norcoreano que reside ilegalmente en el país no está legalmente reconocida por las regulaciones chinas.

”Estos niños a menudo se ven privados de sus derechos al registro de nacimiento, nacionalidad, educación y atención médica porque su nacimiento no puede registrarse sin exponer a la madre al riesgo de devolución por parte de China. La amenaza constante de devolución de la madre a la RPDC (Corea del Norte ) resulta en la separación de los niños de las madres”, confirmó el comunicado.

El grupo de activistas espera que la situación empeore aún más si las autoridades chinas no lo enfrentan y plantean medidas para detenerlo

Luego de revisar los documentos publicados por las ONG, el gobierno chino emitirá su propio informe sobre el tema antes de su cuarto ciclo del EPU, donde responderá a consultas oficiales y comentarios de los gobiernos de otros estados miembros.

Seguir Leyendo: