Zelensky rindió homenaje a los fallecidos en el accidente de helicóptero en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenska, ofrecen sus condolencias en una ceremonia en memoria del ministro del Interior ucraniano, Denys Monastyrskyi, su adjunto y los funcionarios que murieron en el accidente de helicóptero cerca de Kiev, en Kiev, Ucrania, 21 de enero de 2023. REUTERS/Nacho Doce

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, mantuvo un emotivo encuentro el sábado por la mañana con las familias de los fallecidos en el accidente de helicóptero de principios de semana.

Zelensky habló con los familiares de siete de los fallecidos en el accidente del miércoles en la zona de Brovary, en Kiev, la capital. El helicóptero en el que viajaban el ministro del Interior, Denys Monastyrskyi, y otros altos cargos se estrelló contra el edificio de una guardería en este barrio residencial, matando a Monastyrskyi y a una docena de personas, entre ellas un niño que se encontraba en tierra.

Monastyrskyi, que supervisaba la policía y los servicios de emergencia del país, fue el funcionario de mayor rango asesinado desde que Rusia invadió Ucrania. Su muerte, junto con la del resto de la cúpula de su ministerio y toda la tripulación del helicóptero, fue la segunda gran calamidad en cuatro días que se abatió sobre Ucrania, después de que un misil ruso impactara contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Dnipro, en el sureste del país, matando a decenas de civiles.

Un familiar observa el lugar donde se estrelló un helicóptero, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la localidad de Brovary, a las afueras de Kiev, Ucrania, 19 de enero de 2023. REUTERS/Nacho Doce

En el sombrío funeral celebrado en Kiev, Zelensky y su esposa depositaron flores sobre cada uno de los siete ataúdes cubiertos con las banderas azul y amarilla de Ucrania. A continuación, Zelensky habló brevemente con las familias, mientras una pequeña orquesta interpretaba un adagio lúgubre.

Se desconocen las causas del accidente, pero Zelensky afirmó anteriormente que se debió a que el país está en guerra. Ruslan Stefanchuk, Presidente del Parlamento ucraniano, repitió esta opinión tras el servicio religioso.

“Todo esto no habría ocurrido de no ser por esta terrible guerra no declarada que la Federación Rusa está librando contra Ucrania”, dijo Stefanchuk. “Por lo tanto, debemos recordarlo y no olvidar a estas personas. Porque para Ucrania y los ucranianos, cada vida perdida es una gran tragedia”.

La guerra de Rusia en Ucrania, que se acerca al final de su undécimo mes, se encuentra “en un estado de punto muerto”, con las fuerzas ucranianas probablemente logrando pequeños avances en el noreste, cerca de la ciudad de Kreminna, mientras que las fuerzas rusas “probablemente han estado reconstituyendo” en la ciudad oriental de Soledar después de tomarla a principios de semana, dijo el Ministerio de Defensa británico el sábado.

Volodimir Zelensky y Olena Zelenska asisten a una ceremonia en memoria del ministro del Interior ucraniano, Denys Monastyrskyi, su adjunto y los funcionarios fallecidos en el accidente de helicóptero cerca de Kiev, en Kiev, Ucrania, 21 de enero de 2023. REUTERS/Nacho Doce

Ceremonia en memoria de los fallecidos en el accidente de helicóptero cerca de Kiev, en Kiev, Ucrania, 21 de enero de 2023. REUTERS/Nacho Doce

“Hay una posibilidad realista de avances rusos locales” en torno a Bakhmut, una ciudad oriental cuya captura daría al Kremlin una victoria largamente esperada después de meses de reveses en el campo de batalla, dijo el ministerio británico en su actualización regular de Twitter.

Los intensos combates por Bajmut han causado la muerte de tres civiles por bombardeos rusos en esa zona del este de la región de Donetsk, según informó el sábado por la mañana el jefe adjunto de la oficina presidencial ucraniana.

En total, cinco civiles murieron y 13 resultaron heridos por bombardeos rusos en las últimas 24 horas en el este y el sur de Ucrania, donde continúan los combates activos, dijo Kyrylo Tymoshenko en un mensaje de Telegram.

Las fuerzas ucranianas repelieron durante la noche los ataques rusos en Bajmut y otras partes del asediado este del país, dijo el ejército en una actualización de Facebook el sábado por la mañana.

También murió una mujer en la región meridional de Zaporizhzhia, donde las fuerzas rusas lanzaron más de 160 bombardeos durante la noche, informó el gobernador Oleksandr Starukh en un mensaje de Telegram. También fueron atacadas 21 ciudades y pueblos, y otros dos civiles resultaron heridos.

(Con información de AP)

