Qué impacto podría tener la anexión del ejército de Bielorrusia al ruso en la guerra con Ucrania

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, inspecciona a las tropas durante los ejercicios militares conjuntos Rusia-Bielorrusia (Foto AP, Archivo)

Las declaraciones hechas esta semana por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, han reavivado los temores de que su ejército pueda unirse a las fuerzas rusas en la guerra de Moscú contra Ucrania, pero el líder autoritario parece reacio a prestar sus tropas para el esfuerzo, a pesar de la presión percibida por parte de Rusia. Moscú.

Rusia ya ha utilizado a Bielorrusia, su aliado dependiente desde hace mucho tiempo, como escenario para enviar tropas y misiles a Ucrania. Los analistas dicen que si el pequeño e inexperto ejército de Bielorrusia se involucra, las tropas adicionales podrían ayudar a Moscú a cortar algunos corredores de transporte clave, pero probablemente no aumentarían significativamente las capacidades del presidente ruso, Vladimir Putin, en el campo de batalla.

“El ejército bielorruso es débil y está desmotivado, y no está dispuesto a pelear con Ucrania, lo que significa que Lukashenko intentará darle a Putin cualquier cosa menos soldados bielorrusos”, dijo el martes a The Associated Press el analista militar ucraniano Oleh Zhdanov. “Lukashenko le está haciendo saber a Putin: ‘Ayudaré, pero no pelearé’”.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, hace gestos mientras habla con los periodistas en el campo de entrenamiento de Osipovichi (Foto AP, Archivo)

Lukashenko anunció el lunes que él y Putin acordaron crear una “agrupación regional de tropas” conjunta y que varios miles de soldados rusos estarán estacionados en Bielorrusia. Lukashenko no ofreció detalles sobre dónde se desplegarán las tropas, y los motivos de Rusia no quedaron claros de inmediato, aunque los comentarios se producen cuando Moscú está luchando por reponer las tropas perdidas en el campo de batalla.

El líder bielorruso también dijo que Kiev está conspirando para atacar a Bielorrusia, y advirtió a Ucrania que no ataque “ni siquiera un metro de nuestro territorio con las manos sucias”. Su ministro de defensa, Viktor Khrenin, también advirtió a Ucrania que no provoque a Bielorrusia, diciendo: “No queremos pelear” y, sin embargo, un día después, enfatizó que la fuerza conjunta es para la defensa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, aseguró el martes a los líderes del Grupo de los Siete poderes industriales que Kiev no está planeando acciones militares contra Bielorrusia. Dijo que Moscú “está tratando de atraer directamente a Bielorrusia a esta guerra”.

Los tanques se mueven durante los ejercicios militares Union Courage-2022 Rusia-Bielorrusia en el campo de entrenamiento Obuz-Lesnovsky en Bielorrusia (Foto AP, Archivo)

Oleksiy Danilov, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, dijo el martes a la televisión ucraniana que Bielorrusia está siendo “rehén de Rusia”.

Los temores de la presión rusa sobre Bielorrusia no son infundados. Lukashenko, un líder autoritario, ha gobernado Bielorrusia con puño de hierro durante 28 años mientras contaba con el apoyo político y económico de Rusia. Moscú ha inyectado miles de millones de dólares para apuntalar la economía controlada por el estado al estilo soviético de Lukashenko con energía barata y préstamos. Y en 2020, el Kremlin lo ayudó a sobrevivir a las protestas masivas más grandes en la historia del país, luego de unas elecciones presidenciales que la oposición y Occidente denunciaron como amañadas.

Alexander ha apoyado públicamente el ataque de Rusia a Ucrania, generando críticas internacionales y sanciones contra Minsk. Aún así, ha rechazado repetidamente las especulaciones de que Bielorrusia enviaría a sus propios soldados para luchar junto a Rusia.

Una neblina de calor se eleva alrededor de una columna de tanques del ejército de Bielorrusia en pleno ensayo de un desfile en Minsk (Foto AP, Archivo)

“Ni las élites bielorrusas ni la población están listas para participar en esta guerra incomprensible”, dijo a AP Valery Karbalevich, analista independiente bielorruso. Karbalevich dijo que Lukashenko está tratando de negociar, ofreciendo mantener las armas nucleares rusas en su territorio y crear la fuerza conjunta, al tiempo que insinúa la debilidad de su propio ejército.

Parte de la frontera de 1.000 kilómetros (621 millas) de Bielorrusia con el noroeste de Ucrania se encuentra a unos 90 kilómetros (56 millas) al norte de Kiev, la capital de Ucrania. Las tropas provenientes de Bielorrusia probablemente se trasladarían al oeste y atacarían las ciudades de Lviv y Lutsk, centros de transporte clave para los suministros militares occidentales, dijo Zhdanov, analista militar ucraniano.

“Es vital que Rusia corte el corredor de transporte, porque a través de Lviv, las armas occidentales llegan al este y al sur, donde el ejército ucraniano está realizando una contraofensiva exitosa, y esto solo puede hacerse desde Bielorrusia”, dijo Zhdanov.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, (Alexei Druzhinin, Sputnik, foto de la piscina del Kremlin vía AP, archivo)

Sin embargo, el ejército de Lukashenko es relativamente pequeño (solo 45,000 soldados, incluidos los reclutas) y en gran parte sin experiencia. El ejército bielorruso realiza simulacros regulares, pero no ha participado en combates desde la Segunda Guerra Mundial.

En el mejor de los casos, Minsk podrá desplegar 20.000 soldados, soldados contratados profesionales, según Zhdanov.

El analista militar bielorruso Alexander Alesin dijo que Lukashenko puede evitar involucrarse diciendo que sus tropas limitadas son necesarias para defender las fronteras de Bielorrusia de sus vecinos: los miembros de la OTAN Polonia, Lituania y Letonia.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, a la derecha, y el ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Khrenin, al centro, asisten a una reunión con el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, a la izquierda, en Minsk, Bielorrusia, en febrero de 2022 (Foto de Maxim Guchek/BelTA Pool vía AP, archivo)

El líder bielorruso dijo a principios de este año que la campaña del Kremlin en Ucrania “se ha prolongado” e incluso sugirió que podría mediar en las conversaciones de paz, insistiendo en la necesidad de poner fin a la guerra lo antes posible. Kabralevich dijo que Lukashenko entiende que Rusia está perdiendo la guerra y él “está tratando de arrastrarse lo más lejos posible de Rusia”.

Alexander también se enfrenta a la frustración pública en casa, ya que los bielorrusos están sintiendo los efectos de las paralizantes sanciones occidentales y el aumento de la inflación, que ya es el doble que el año pasado.

“Después de las protestas masivas de 2020, cuando cientos de miles de personas exigieron la renuncia del líder de Bielorrusia, Lukashenko tiene miedo de armar a los bielorrusos. Puede provocar otra explosión doméstica”, dijo Karbalevich.

Vehículos del ejército bielorruso pasan durante el ensayo del desfile militar del Día de la Victoria en Minsk, Bielorrusia (Foto AP, Archivo)

Y, dijo Alesin, los bielorrusos no están mentalmente preparados para luchar contra los ucranianos.

“A diferencia de los rusos, los bielorrusos no tienen absolutamente ninguna hostilidad hacia los ucranianos y no entienden el objetivo de esta operación especial. Esto puede dar lugar a que las masas se nieguen a cumplir las órdenes de disparar contra los ucranianos”, dijo.

(con información de AP)

