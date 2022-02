El momento en que un tanque ruso aplastó un automóvil civil en Kiev y el milagroso rescate con vida de su conductor

La filmación del tanque ruso que aplasta un automóvil en una avenida de Kiev

Durante el segundo día de la invasión de Rusia a Ucrania, con enfrentamientos en distintos puntos de Kiev, un vecino de la capital ucraniana logró captar el dramático momento en el que un tanque ruso arrolla a un auto particular , cuyo conductor quedó atrapado en su interior pero que milagrosamente logró ser rescatado con vida.

La grabación muestra cómo un blindado ruso avanza a gran velocidad por una avenida del distrito de Obalon y en un momento cruza de carril y pasa por encima a un vehículo de color negro. El tanque inmediatamente nda marcha atrás y sigue su camino.

Un segundo video muestra cuando, instantes más tarde, voluntarios se acercaron al automóvil aplastado con el objetivo de rescatar al conductor que estaba atrapado en un su vehículo completamente aplastado por las fuerzas invasoras. Mediante la implementación de algunas herramientas, como un hacha y un objeto similar a una barreta, un grupo de hombres hizo lo imposible para destrabar la puerta y rescatar a la persona, que lucía vital pero visiblemente herido.

El milagroso rescate del conductor

Reportes posteriores desde la capital ucraniana dieron cuenta de que el conductor del automóvil sobrevivió al arrollamiento , según consignó el dirario británico The Daily Mail.

Viktor Berbash, un residente local de 58 años, le dijo a The Sun que se fue a su balcón después de escuchar disparos la madrugada del viernes y vio el impactante accidente. “Vi un vehículo blindado y había fuego automático. Y aquí este auto, probablemente con un arma antiaérea, ya estaba aquí”, dijo al ctiado medio. Asimismo, comentó: “Dos vehículos blindados circulaban por la carretera, y el segundo de ellos se incorporó deliberadamente al carril que se aproximaba. No fue por casualidad, fue por diversión, no había necesidad de esto . Y acaba de chocar con este coche. Se detuvo, dio marcha atrás de nuevo y siguió conduciendo”.

Después de observar las imágenes, algunos usuarios de Twitter dijeron que el vehículo blindado que se estrelló contra el automóvil sedán parecía ser un 9K35 Strela-10, un sistema de misiles tierra-aire de corto alcance, aunque este dato aún no fue confirmado por voces oficiales.

Este episodio forma parte de la violenta avanzada rusa en territorio ucraniano, por la cual ya hay cientos de muertos entre soldados y civiles, y más de 50 mil ucranianos ya escaparon de su país por temor a más ataques por parte de la Rusia de Vladimir Putin.

