Un hombre entró a una oficina de correo en Irlanda con el cuerpo de su tío muerto para cobrar su pensión

El cuerpo de Peadar Doyle, de 66 años, cayó muerto sobre el recibidor de una oficina de correos en Irlanda a donde lo había llevado su sobrino a cobrar su pensión.

Un hombre en Irlanda entró a una oficina de correos con el cuerpo de su tío muerto en un intento para cobrar su pensión, pero según el señalado, no sabía que su pariente había muerto.

Peadar Doyle, de 66 años, murió el viernes, poco antes de que su sobrino Declan Haughney y otro hombre lo apoyaran en el mostrador de la oficina de correos de Hosey en Carlow, Irlanda.

Declan, de 40 años, insiste en que el dúo no se dio cuenta de que Doyle estaba muerto cuando lo llevaron a caminar cinco minutos para cobrar su pensión.

Afirma que ha sido tildado de “asesino” en su comunidad local, pero mantiene su inocencia y dice que “no es un imbécil”.

Declan actualmente tiene un ojo morado y lesiones en la cara luego de que supuestamente lo atacaron luego del incidente del viernes pasado.

“¿Por qué querría robarle a mi tío? Tengo 40 años, sí, no soy un niño. No soy un chico joven”, le dijo a The Irish Mirror.

“No soy un imbécil para entrar en Hoseys con un hombre muerto y cobrar su dinero. ¿Estoy loco? No lo estoy”, agregó.

Declan, quien solía tener un problema con las drogas, dijo que está siendo acusado de traer a sabiendas a su tío muerto para obtener su pensión debido a su pasado.

Anteriormente le robó a su tía hace 15 años y cumplió dos años en prisión.

“Es por eso que lo dicen, es por eso que todo esto surge ahora, porque lo hice antes. Una tarjeta bancaria entró por la puerta de mi tía y obtuve el código PIN y fui a parar a la cárcel por fraude y es por eso que todo esto está surgiendo”, dijo Declan

“La gente sabe sobre eso en la ciudad que conoces. Pero eso fue hace 15 años. Estoy fuera del equipo tres años y me va bien”.

Recordando lo sucedido cree que su tío murió en el camino a la oficina de correos y que su fallecimiento habría sido junto antes de llegar.

Declan Haughney dice que no se dio cuenta de que su tío murió mientras lo llevaba a cobrar la pensión.

De acuerdo con la declaración de Declan, él junto con otro hombre recogieron a su tío debajo del puente de Pollerton Road, el cual está a menos de dos minutos a pie de la casa que compartía con su familiar.

Ellos lo llevaron a la oficina de correos tomándolo del brazo y arrastrándolo hasta ahí. De acuerdo con Declan, su tío “caminaba normalmente y luego creo que murió”.

Dice que en un momento comenzó a “arrastrar los talones”, pero no creyeron que fuera nada grave, ni siquiera cuando empezó a desplomarse.

“No pensamos en eso porque Peadar había tenido ataques al corazón y todo eso”, dijo a los medios británicos.c

Una vez que llegaron a la oficina de correos, Declan afirma que su tío simplemente “se tiró” al suelo y luego se dio cuenta de que estaba muerto.

“Llegamos hasta la cola. Lo sosteníamos y cuando llegamos a la fila lo soltamos y simplemente se cayó. Simplemente cayó allí y entonces”, explicó.

Declan dio una declaración voluntaria a la policía, que actualmente busca determinar la causa de la muerte de Peadar Doyle antes de centrarse en las acusaciones por fraude.

“¿Por qué intentaría robar el dinero de mi tío cuando vivo en la casa con él y compartimos las cuentas?”, dijo Declan.

“Él es mi tío. El hombre que me crió. Estoy conmocionado. Mi corazón está partido en dos”, agregó.

La investigación sigue su curso y todavía no se han producido arrestos.

SEGUIR LEYENDO