Miles de migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia sufren temperaturas bajo cero, hipotermia, deshidratación y hambre

Varias personas se calientan junto a un fuego en un refugio improvisado junto a las concertinas de la frontera vallada de Bielorrusia con Polonia, en la región de Grodno, Bielorrusia, el 10 de noviembre de 2021. (Ramil Nasibulin/BelTA/Cedida a través de REUTERS)

Las fuerzas de seguridad en Polonia se desplegaron este jueves para sellar la frontera oriental de la nación en medio de una lucha migratoria con Bielorrusia y al mismo tiempo proteger la capital y otras ciudades durante las marchas del Día de la Independencia organizadas por grupos de extrema derecha que se volvieron violentos en el pasado.

Polonia se ha opuesto desde el verano al creciente número de refugiados y migrantes que intentan ingresar al país desde Bielorrusia. La frontera entre Polonia y Bielorrusia también forma parte de la frontera oriental de la Unión Europea, y la UE acusa al régimen de Bielorrusia de fomentar la migración ilegal para crear inestabilidad en Occidente.

El enfrentamiento político adquirió un mayor alcance esta semana cuando un gran grupo de solicitantes de asilo, la mayoría de ellos del Medio Oriente, llegó a la frontera.

Un niño en un campo de migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia (Leonid Scheglov/BelTA/REUTERS)

Algunos intentaron abrirse paso a la fuerza, y cientos, posiblemente miles, permanecen en campamentos improvisados con temperaturas bajo cero, lo que agrava las preocupaciones humanitarias.

Kaja Filaczynska, una médica polaca que trabaja con el grupo voluntario de trabajadores médicos de su país Border Aid, dijo en declaraciones a CNN que han estado tratando a migrantes, incluidas mujeres embarazadas y niños, por hipotermia, deshidratación, hambre, intoxicación alimentaria y heridas en los pies que alguna vez se vieron en soldados que luchaban en las trincheras.

Un grupo de migrantes cargan con su amigo enfermo cerca de la frontera (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

Migrantes reunidos en la frontera cerca de Grodno. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

“Sería impensable hace unas semanas para mí como profesional médico que en el siglo XXI haya niños y mujeres y mujeres embarazadas en medio del bosque en la civilización occidental y que estén sufriendo no por alguna grave enfermedad que padecen, sino por el frío, porque no tienen agua potable y no tienen comida“, explicó.

En los campamentos hay cientos de mujeres embarazadas y niños, que sufren hipotermia, deshidratación, hambre, intoxicación alimentaria y heridas en los pies (Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS)

La directora de Save the Children Europa, Anita Bay, dijo al medio estadounidense que la situación en la frontera era “contraria a las leyes y valores de la UE” y que los estados debían garantizar la seguridad de los migrantes y refugiados atrapados en campamentos improvisados en un comunicado el martes.

“Los niños varados cerca de la frontera con Polonia, Lituania y Letonia desde finales de agosto han estado luchando contra la hipotermia, el agotamiento y el hambre, mientras que su salud física y mental se ha deteriorado por sus peligrosos viajes y la prolongada situación en la que se encuentran. frente“, dijo Bay. “Hemos visto imágenes de familias enteras devueltas a Bielorrusia y su solicitud de protección internacional y ayuda inmediata ignorada”.

Polonia dijo que una gran cantidad de los oficiales de policía asignados para vigilar la Marcha de la Independencia en Varsovia serán enviados a la frontera inmediatamente después. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP, File)

En tanto, las llegadas no se detienen. Bartosz Grodecki, un viceministro del Interior de Polonia, dijo en una entrevista con la emisora Polsat el jueves por la mañana que hubo más intentos de cruce durante la noche, incluido uno que involucró a un grupo de 150 migrantes.

Grodecki dijo que las autoridades polacas creen que podría haber otro intento enérgico de ingresar al país el jueves por la noche. Una gran cantidad de los oficiales de policía asignados para vigilar la Marcha de la Independencia en Varsovia serán enviados a la frontera inmediatamente después, dijo.

La policía y los guardias fronterizos polacos se paran cerca del alambre de púas para evitar que los migrantes se reúnan (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

La policía polaca y la policía militar están detrás de la valla fronteriza (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

Occidente ha acusado al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de alentar a los inmigrantes de Oriente Medio a viajar a su país y enviarlos hacia los miembros de la UE Polonia, Lituania y Letonia como una forma de tomar represalias contra el bloque por las sanciones. Las sanciones se impusieron al régimen autoritario por la represión de Lukashenko contra la disidencia interna desde su disputada reelección en 2020.

La UE ahora está analizando el papel que han desempeñado algunas aerolíneas en el transporte de migrantes y refugiados hasta la puerta del bloque. El gobierno polaco ha señalado con el dedo lo que cree que es un papel turco, algo que Ankara niega.

Migrantes derriban la valla fronteriza cerca de Grodno, (Leonid Shcheglov/BelTA via AP, File)

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, discutió la crisis en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en una llamada telefónica a última hora de la noche con su homólogo polaco el miércoles. Rechazó las “acusaciones infundadas” de que Turquía y su aerolínea nacional, Turkish Airlines, transportaban migrantes a Bielorrusia, dijeron funcionarios turcos.

Cavusoglu también dijo al ministro de Relaciones Exteriores polaco, Zbigniew Rau, que el público polaco debería estar “debidamente informado” sobre las acusaciones que se hacen contra Turquía y sugirió que un equipo técnico polaco visite Turquía.

Mientras tanto, hay informes de que Irak ayudará a devolver a sus ciudadanos atrapados en Bielorrusia.

El viceministro iraquí de Migración, Karim al-Nuri, dijo a Sputnik, una agencia de noticias estatal rusa, que Irak facilitará el regreso de sus ciudadanos de Bielorrusia si lo desean a través de la embajada en Rusia.

“Transportaremos a los que quieran regresar. Facilitaremos esto a través de la embajada iraquí en Rusia, ya que Irak no tiene una embajada en Bielorrusia“, dijo el funcionario.

(Con información de AP)

