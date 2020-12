Donald Trump ordenó el retiro de la “mayoría” de los soldados de EEUU en Somalia para inicios de 2021

Donald Trump junto a tropas estadounidenses. REUTERS/Tom Brenner/File Photo

El presidente Donald Trump ordenó la salida de “la mayoría” del personal militar y de seguridad estadounidense de Somalia, que llevaba a cabo operaciones contra el grupo yihadista Al Shabab, anunció el viernes el Pentágono.

Trump “ha ordenado al Departamento de Defensa y al Comando de África de Estados Unidos que reubiquen a la mayoría del personal y activos fuera de Somalia para principios de 2021”, dijo en un comunicado. “Si bien es un cambio en la postura de la fuerza, no lo es en la política de Estados Unidos”, agregó explicando que seguirán luchando contra el extremismo violento.

“Continuaremos debilitando las organizaciones extremistas violentas que amenacen potencialmente nuestro territorio”, agregó, y se comprometió a “mantener la capacidad de llevar a cabo operaciones antiterroristas selectivas en Somalia”.

“También continuará con sus actividades de inteligencia”, aclaró el comunicado del Pentágono.

Unos 700 soldados de las fuerzas especiales estadounidenses entrenan y asesoran al ejército de este país del Cuerno de África contra los yihadistas de Al Shabab, afiliados a Al Qaeda.

Además, explicó que el resto de las tropas serán desplegadas en otros países cercanos a Somalia, pero no especificó cuáles. The Wall Street Journal apuntó que Kenia y Yibuti podrían ser los próximos destinos.

Por último, se aclara que Estados Unidos mantendrá su capacidad para conducir operaciones de contraterrorismo en Somalía.

El Pentágono no detalló cuándo se producirá, aunque The New York Times aseguró que será el 15 de enero, solo cinco días antes de que el actual presidente de EEUU, Donald Trump, ceda el testigo a su sucesor, el demócrata Joe Biden, que ganó las elecciones del 3 de noviembre.

Estos anuncios responden al deseo de Trump de retirar al ejército de los principales escenarios de operaciones en el extranjero y de “poner fin a las guerras interminables de Estados Unidos”, un deseo que comparte la mayoría de la opinión pública.

Desde la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, el magnate republicano, aunque todavía no ha admitido su derrota, ha intentado acelerar el retiro de varios países, entre ellos Afganistán e Irak, antes del traspaso del poder el 20 de enero. En efecto, el mes pasado Trump dijo que alrededor de 2.000 soldados serían retirados de Afganistán para el 15 de enero y que 500 más regresarían de Irak, dejando 2.500 en cada país.

En el país opera el grupo islamista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, el cual ataca frecuentemente objetivos civiles y gubernamentales en Mogadiscio, ciudad que controlaba hasta que fuera expulsado por las tropas de la Unión Africana (UA), en 2011.

Por eso, el grupo sigue siendo una amenaza importante en Somalia y en la región, según afirmó el Inspector General del Pentágono en un informe muy reciente.

“Continúa adaptándose, resistiendo y sigue siendo capaz de atacar los intereses occidentales y de sus socios en Somalia y África Oriental”, señaló.

Además, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia y pretenden instaurar en el país un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

