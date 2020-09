Alexei Navalny pidió a Rusia que le entregue la ropa que vestía cuando cayó en coma

Navalny junto a su familia en el hosptial de Berlín en el que se encuentra internado (EFE/EPA/ALEXEI NAVALNY)

El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, pidió este lunes al Gobierno de Rusia que le entregue la ropa que vestía cuando cayó en coma el mes pasado y acusó a Moscú de retener una evidencia importante sobre su caso.

El detractor del presidente Vladimir Putin dijo que no le devolvieron la ropa que vestía antes de ser enviado a Alemania desde Siberia para que recibiera tratamiento, después de que enfermó de gravedad durante un vuelo doméstico.

“Dos laboratorios independientes en Francia y Suecia y el laboratorio especializado de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas Federales) confirmaron la presencia de Novichok en y sobre mi cuerpo”, dijo en su primera publicación de blog desde que salió de un coma, refiriéndose a un laboratorio militar alemán.

Alemania dice que las pruebas en tres países han determinado que Navalny fue envenenado con el agente nervioso Novichok y naciones de Occidente han exigido una explicación a Rusia.

Moscú dice que aún debe revisar la evidencia de un crimen y se ha negado a abrir una investigación. El Kremlin niega estar involucrado.

Dos botellas de agua en la habitación de hotel en la que se alojó el opositor ruso Alexei Navalny en la ciudad siberiana de Tomsk, en un fotograma de un video publicado en redes sociales y obtenido por Reuters. 17 septiembre 2020. (Instagram @NAVALNY/Redes sociales vía Reuters)

“Antes de dejarme ir a Alemania, ellos me quitaron toda la ropa y me enviaron completamente desnudo”, dijo Navalny en una entrada en su sitio web. “Considerando que la sustancia Novichok se encontró en mi cuerpo y que la infección por contacto es muy probable, mi ropa es una fuente de evidencia clave”, escribió.

“Demando que mi ropa sea empacada cuidadosamente en una bolsa de plástico y se me devuelva”, dijo.

Navalny señaló que Rusia aún no había abierto una investigación y que los programas de entrevistas rusos habían sugerido que funcionarios de inteligencia occidentales o sus propios aliados llevaron a cabo el ataque.

“No esperaba nada más”, escribió.

Rusia dijo que necesita ver más evidencia antes de abrir una investigación formal criminal sobre el caso de Navalny y ha pedido a Alemania que entregue datos médicos del activista político para poder examinarlos.

“El amor sana”

En una conmovedora publicación en Instagram, Navalny también publicó una foto con su esposa desde hace 20 años, Yulia, diciendo que recordaba poco de su enfermedad pero que ella lo había ayudado a recuperarse.

“Ahora definitivamente lo sé por experiencia: el amor cura y te devuelve a la vida”, dijo.

“Yulia, me has salvado y lo has dejado pasar en los libros de texto de neurobiología”.

Dijo que ella le había puesto música, le había cantado canciones y se había reído.

El opositor dijo el fin de semana pasado que podía caminar con un “temblor” y que en sus primeros días había necesitado terapia para recuperar el habla.

Los partidarios de Navalny y los líderes europeos han dicho que el envenenamiento con Novichok, un agente nervioso de grado militar, apunta a un ataque avalado por el estado.

La policía de transporte de Siberia, que ha realizado un examen básico de los movimientos de Navalny, dijo el lunes que continuaba una investigación previa a la investigación y había interrogado a unas 200 personas.

El director de la Fundación Anticorrupción de Navalny, Ivan Zhdanov, dijo que los empleados ya no colaborarían con la policía en la ciudad siberiana de Tomsk, acusando a las autoridades de intentar ocultar un delito.

“No vamos a participar en esto”, dijo.

(Con información de AFP)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El líder opositor ruso Alexéi Navalny publicó una foto bajando una escalera y contó detalles del calvario que vivió tras ser envenenado

Uno de los científicos que integró el programa secreto soviético para crear el agente nervioso Novichok se disculpó con Navalny y adelantó cuánto tardará su recuperación