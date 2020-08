El opositor ruso Alexei Navalny estuvo bajo estrecha vigilancia antes de entrar en coma y creen que solo pudo haber sido envenenado en el aeropuerto o en el avión

FOTO DE ARCHIVO. El líder opositor ruso Alexei Navalny habla ante una multitud en Moscú. REUTERS/Shamil Zhumatov

La portavoz del opositor ruso Alexei Navalny ha dado validez a un reciente artículo en el que se informa que el político habría sido objeto de una estrecha vigilancia antes de caer en coma esta semana por un envenenamiento, según sus partidarios, un fallo metabólico según los médicos rusos que le atendieron.

“El alcance de la vigilancia no me sorprende en absoluto, ya lo sabíamos”, ha declarado la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh. “Pero es asombroso que no hayan dudado en contárselo a todo el mundo”, ha añadido en respuesta a la información publicada por el tabloide moscovita Moskovsky Komsomolets que detalla los movimientos de Navalny en los días previos a que se enfermara gravemente y entrara en coma el jueves.

Citando a funcionarios de seguridad no identificados que admitieron haber estado siguiendo a Navalny, el informe enumera dónde se quedaron el opositor y su equipo, con quién habló e incluso qué comieron durante un viaje por Siberia.

La policía estableció que inicialmente Navalny llegó a Novosibirsk, en Siberia, para filmar otra investigación y para tener una reunión con sus seguidores antes de las elecciones.

“Toda la gira del opositor estuvo bien disimulada y ni siquiera los “federales” conocían sus planes futuros”, escribió el diario moscovita.

Desde Novosibirsk Navalny se trasladó a Tomsk, donde el opositor y su grupo alquilaron siete habitaciones para cuatro personas. Sin embargo, Navalny pasó la noche en una vivienda diferente que le fue habilitada. Pese a las precauciones, las fuerzas de seguridad descubrieron la casa segura de Navalny.

“El opositor se comportó en la ciudad con extrema cautela: una vez más no ‘brilló' bajo las cámaras, no usó su tarjeta de crédito. Todos sus movimientos son paseos por el centro, reuniones con simpatizantes”, según el diario. Entre otras cosas, Navalny fue a nadar en el río Tom, ya que al parecer el opositor tiene la tradición de nadar en los ríos de las ciudades que visita.

Yulia y Oleg, esposa y hermano de Alexei Navalny, y Anastasia Vasilyeva, médica personal del opositor, hablan con los medios de comunicación en Omsk, Rusia. 21 de agosto de 2020. REUTERS/Alexey Malgavko

Durante estos movimientos, los agentes de inteligencia no establecieron contactos innecesarios o sospechosos que pudieran estar asociados con el envenenamiento, según las fuentes del periódico.

Los movimientos de Navalny y su grupo también descartan que el opositor haya consumido alcohol en el lugar, algo que las autoridades rusas buscaron vincular al malestar.

El artículo afirma que, dado el nivel de vigilancia bajo el que estaba Navalny, solo pudo haber sido envenenado en el aeropuerto o en el avión.

No obstante, las autoridades están tomando muestras en los lugares en los que estuvo Navalny para realizar estudios bacteriológicos y radiológicos.

Navalny, que todavía está luchando por su vida, se enfermó en un vuelo a Moscú el jueves y voló a Alemania el sábado para recibir tratamiento de emergencia en el hospital Charité de Berlín.

El personal de Navalny ha anunciado que haría una declaración este domingo a las 18.00 en su canal de Internet. “Contaremos todo lo que se sepa actualmente sobre el envenenamiento de Alexei”, ha declarado Yarmish en Twitter. “Ahora contaremos cómo fue realmente todo”, ha añadido.

Mientras tanto, la esposa y un colaborador de Navalny lo visitaron el domingo en el hospital de Berlín donde el disidente ruso está en coma y siendo atendido por médicos alemanes.

El avión con el que Navalny fue trasladado a Alemania desde Omsk (@Kira_Yarmysh / AFP)

Después de su llegada, la portavoz del hospital, Manuela Zingl, dijo que el hombre de 44 años sería sometido a extensas pruebas de diagnóstico y que los médicos no comentarían sobre su enfermedad o tratamiento hasta que pudieran evaluar los resultados.

Si bien sus partidarios y familiares insisten en que Navalny fue envenenado, los médicos en Omsk lo han negado y han dicho que posiblemente se trató de un trastorno metabólico, y que una caída en el azúcar en la sangre pudo haber causado que perdiera el conocimiento.

Las autoridades sanitarias rusas dijeron el sábado que las pruebas realizadas hasta ahora no han mostrado ningún veneno en su sistema.

Si fue envenenado, no sería la primera vez que un ruso prominente y crítico del gobierno es atacado de esa manera, o la primera vez que se acusa al Kremlin de estar detrás de eso.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El Tribunal Europeo de DDHH exigió a Rusia el informe médico de Alexei Navalny

El líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, presuntamente envenenado, ya se encuentra en Alemania para ser atendido