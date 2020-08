“El coronavirus nos salvó”: cómo el destino jugó un papel clave en un grupo de periodistas de Beirut

La redacción de Associated Press en Beirut quedó devastada por la explosión en el puerto de la capital del Líbano (@dalalmawad)

Una foto. Una frase. Una pandemia. Una explosión. Una salvación.

Dalal Mawad sintetizó como pocos lo ocurrido el martes por la tarde en Beirut cuando un depósito de nitrato de amonio explotó y provocó que al menos 137 personas murieran y más de 5 mil resultaran heridas. Mawad tiene el don de la palabra y lo empleó en un breve tuit: es periodista de la agencia de noticias Associated Press y está radicada en la capital del Líbano donde cubre noticias de todo tipo.

“El coronavirus nos salvó. Esta es nuestra oficina de AP esta mañana”, escribió la productora periodística en el perfil de su red social. Ilustró sus breves palabras con una fotografía elocuente. La redacción de noticias estaba destruida, los paneles de vidrio de gran espesor habían volado, lo que pudo ser trágico para más de un cronista sentado frente a sus computadoras.

Sin embargo, gracias a que como consecuencia de la pandemia por coronavirus los trabajos que realizan lo hacen actualmente desde sus residencias particulares, ninguno de los periodistas de la agencia internacional asistió a la redacción, por lo que no se registraron heridos al momento de la gran explosión que conmovió al país y cuyas grabaciones recorrieron el mundo. La pandemia, el teletrabajo, los salvó por obra del destino.

La periodista Dalal Mawad mostró en Twitter cómo quedó la redacción de Associated Press en Beirut tras las explosiones (@dalalmawad)

“No he tenido tiempo de enfrentarlo. La gente sigue preguntándome cómo estoy. No lo sé. Continuamente estoy reportando / produciendo, entre vidas, me detengo y quiero llorar pero simplemente no puedo. Es doloroso pero no puedo. Mi corazón esta roto. Nunca he visto a Beirut así. Nunca”, sintetizó esta mañana Mawad luego de cientos de consultas respecto a cómo estaba. “Las pérdidas se estiman entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares. El país ya estaba al borde del colapso. No está claro cuánto apoyo y ayuda internacional se ofrecerá al sistema político notoriamente corrupto y disfuncional. La gente no tiene confianza”, concluyó hoy en otro mensaje.

La situación en Beirut

Las explosiones que sacudieron a Beirut el martes dejaron por los menos 137 muertos, mientras que decenas de personas continúan desaparecidas desde entonces, declaró este jueves a la AFP el portavoz del ministerio de Salud libanés.

“Hasta el momento el balance es de más de 137 muertos y más de 5.000 heridos”, indicó Rida Moussaoui, precisando que se brindará otro informe más tarde en el día. Las enormes explosiones, debidas según las autoridades a un incendio en un depósito que albergaba una gran cantidad de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, dejaron también sin techo a unos 300.000 beirutíes.

La vista aérea refleja la devastación que quedó luego de las explosiones en un depósito de nitrato de amonio en el puerto de Beirut (Reuters)

Pocas horas antes, el ministro libanés de Salud, Mohamed Hasan, indicó a medios locales de que los fallecidos eran 113 y cerca de 4.000 los heridos.

“Se ha acordado instalar hospitales de campaña para tratar a los heridos de forma rápida y el Ministerio de Salud establecerá los lugares apropiados” para levantar estos, con la ayuda del Ejército, dijo Hasan al término de una reunión extraordinaria del gabinete, según la cadena de televisión local LBC.

Afirmó que las ayudas médicas que están siendo enviadas por varios países árabes y europeos tienen que ser canalizadas a través del Ministerio de Salud y bajo la supervisión del Ejército, cuando lleguen al Líbano.

Jordania anunció hoy que enviará el jueves un hospital de campo militar a Beirut completamente equipado para llevar a cabo cirugías, con 160 profesionales sanitarios de todos los ámbitos y casi 50 camas.

