El mensaje viral que dejaron a los bomberos australianos

Durante la cuarentena algunas personas estaban satisfechas con quedarse en casa con sus seres queridos, mientras todos estuvieran sanos y salvos. Mientras que otras tuvieron exigencias específicas hacia el universo.

Tal fue el caso de un usuario de Instagram, quien puso un letrero que explicaba que nadie podría entrar con esta persona a menos de que fueran ciertas celebridades, o los famosos bomberos australianos, quienes posaron con animales a finales del año pasado.

“Debido al coronavirus, estamos en cuarentena voluntaria. Nadie puede entrar, excepto: Keanu Reeves, Matthew McConaughey, George Clooney y esos bomberos que estaban sosteniendo cachorritos y que vimos en un calendario”, escribió esta persona en un cartel, el cual colocó justo arriba de una perilla.

Los bomberos australianos recaudaron más de USD 3 millones a finales de 2019 (Foto: Instagram @australianfirefighterscalendar)

Hace unas semanas, los bomberos se dieron cuenta del mensaje y además de sentirse orgullosos por pertenecer a estar lista, decidieron presumir el anuncio en su cuenta de Instagram.

“¡En estos tiempos tan diferentes debemos decir que estamos muy halagados de ser incluidos en esta lista!”, fue el mensaje que acompañó el divertido letrero.

¿Quienes son los bomberos?

En la Navidad del año pasado, los rescatistas se hicieron virales al compartir tres diferentes calendarios para el 2020. Pero todo es parte de una tradición en la que los rescatistas recaudan fondos para diferentes asociaciones de su país.

Los bomberos australianos y los cachorros se hicieron virales por sus calendarios (Foto: Instagram @australianfirefighterscalendar)

El grupo lleva 27 años trabajando en pro de acciones benéficas para ayudar a los más necesitados y su fuerte desde hace dos décadas, son los calendarios.

Todo comenzó en 1993, cuando decidieron reunirse para para apoyar a la Children’s Hospital Foundation, proporcionando fondos para la investigación de quemaduras infantiles. Pero fue en el año 2000, que la fiebre tomó fue más fuerte, y a partir de ese año ha sido un tema muy vigente.

Y, aunque pudiera parecer que este sistema para obtener dinero podría haber pasado de moda, a finales de 2019, los bomberos lograron recolectar más de USD 3 millones.

A lo largo de los años, los profesionales del fuero han logrado apoyar a 27 diferentes fundaciones que ayudan a niños quemados, ancianos y muchos otros más.

Bomberos Australia (Foto: Instagram @australianfirefighterscalendar)

El atractivo visual y el buen corazón de estos bomberos desde siempre llamaron la atención, pues además en Australia han sido reconocidos por el voluntariado que han logrado y la gran manera en la que han sembrado en los jóvenes esta noble profesión y las ganas de ayudar.

La mezcla perfecta de virilidad y ternura de un sinfín de animales, han llenado las ganas de ayudar a un montón de personas alrededor del mundo, las cuales además están convencidas por lo bien que han sabido ayudar.

Cabe destacar que los animales ocupados para este calendario están ahí para remarcar la importancia de las ONGs que se ocupan por rescatar animales nativos, para su atención y conservación.

Bomberos Australia (Foto: Instagram @australianfirefighterscalendar)

David Rogers, director del proyecto calendario de Bomberos Australianos explicó a medios de aquel país que, entre las organizaciones que se decidió apoyar el año pasado estaban Healing Hooves, que ayuda a niños con autismo y síndrome de Asperger, veteranos con síndrome de estrés postraumático; Currumbin Wildlife Hospital, que atiende a animales australianos heridos; y BackTrack, que utiliza perros pastores para ayudar a los jóvenes que han perdido el rumbo.

Otro receptor de los fondos fue Pets Of The Homeless (POTH), una organización que no solo alimenta a las mascotas de las personas que no tienen hogar, sino que también proporciona alojamiento temporal para aquellas mascotas cuyos dueños ya no pueden cuidar debido a situaciones de violencia doméstica que sufren.

