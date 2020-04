Por su parte, Reino Unido ya había expresado algunos reparos hacia el gigante asiático. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, quien encabeza el gobierno mientras el premier Boris Johnson todavía se recupera del coronavirus, lanzó un mensaje hacia Xi Jinping, luego de una teleconferencia de los países del G-7, organizada por EEUU. “Tenemos que examinar todos los aspectos, y de una manera equilibrada, pero no hay duda que todo no puede continuar como si no hubiera pasado nada”, comentó el Raab. Más puntualmente, sobre las dudas que persisten, añadió: “Tendremos que plantear preguntas difíciles sobre la aparicion del virus, y sobre porqué no pudo ser parado antes”.