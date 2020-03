— Es un cambio muy grande en cómo está el mundo. Hoy todavía no me parece que sea una oportunidad. Y la volatilidad que vemos en los mercados, y muchas de las acciones que vemos de las empresas, muestran que el problema es que en crisis normales uno puede ver si las cosas van mal o si las cosas van bien, hoy nadie sabe del todo cuánto va a durar, cómo va a ser, y cada día parece cambiar todo. Eso paraliza mucho las decisiones y las acciones que cualquiera de las personas, inversores, empresas, puedan tomar. Y un poco así es como está hoy el mundo, incluyendo los líderes políticos. El mundo estaba en un muy mal momento para que le pasara esto. Algo que nosotros venimos viendo ya hace varios años es que el orden político internacional estaba cambiando, se estaba fragmentando, no había un liderazgo. Y básicamente lo que esto implicaba es que no había posibilidades de cooperación internacional. Y si algo ha quedado claro en esta crisis es que no ha habido cooperación . Empezó en China y no hubo cooperación para frenarlo. Hoy vemos distintos gobiernos, bancos centrales, el tema salud, el tema económico, todos tomando decisiones independientes. Y eso implica que esta crisis probablemente empeore aún más porque no están dadas las condiciones para que haya esta cooperación.