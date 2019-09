Vladimir Putin gozó de una enorme popularidad en los últimos cinco años gracias a la anexión de Crimea, pero en los últimos meses bajó más de 20 puntos -pasó de un 80% a menos de 60%- por la brutal represión de los disidentes. Y no vio venir el tsunami de Moscú. Todos los sondeos lo daban ganador. Pero cuando se cerraron los comicios y la encuestadora "Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil", cercana al Kremlin, anunció que no divulgaría sondeos a pie de urna en Moscú porque "mucha gente rechazó contestar y el resultado no es fiable", todos los analistas intuyeron que algo había salido mal para el todopoderoso presidente.