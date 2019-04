Aunque el contexto no ayuda en nada. A la economía global le está faltando oxígeno; crece a niveles muy bajos. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) "el mundo, que hace solo dos años crecía a más velocidad que nunca, se enfrenta ahora a una desaceleración sincronizada". Christine Lagarde, la directora del FMI, dijo a principios de mes en una intervención en la Cámara de Comercio estadounidense que no prevé una recesión global a corto plazo, aunque advierte que "el crecimiento es vulnerable". "Si hace solo dos años el 75% de las economías se aceleraban, para este año se prevé que el 70% se frene", agregó la ex ministra francesa. Todo esto es la consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la incertidumbre creada por el Brexit, la acumulación de extrema riqueza por parte de un puñado de empresas y la alta volatilidad de los capitales en todo el mundo. Un combo que golpea, particularmente, a la clase media global.