Consultado por el New York Times, el Departamento de Estado confirmó que está al tanto de "los informes sobre la detención de un ciudadano estadounidense en Irán". Pero aclaró: "No tenemos una prioridad más alta que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Debido a consideraciones de privacidad, no tenemos información adicional que proporcionar en este momento".