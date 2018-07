El impulsor del movimiento es el activista Ali Can, un hombre que se fugó de Turquía a Alemania en el año 1995. El joven de 25 años explica en un video por qué "Me Two" (Yo dos): "Porque soy más de una identidad. Me siento como en casa en Alemania (…) y al mismo tiempo puedo sentirme conectado con otra cultura u otro país".