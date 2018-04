El sistema subterráneo no da a basto con el caudal de pasajeros durante las horas pico, además de que no cuenta con aire acondicionado. Como si esto no fuera suficiente, la mayoría de las estaciones se encuentran entre 10 y 30 minutos de distancia para la mayoría de las personas, lo que no es conveniente durante los meses más fríos. Los buses por su parte no cuentan con un itinerario marcado y sus usuarios pueden pasar horas esperándolos a la intemperie y con temperaturas bajo cero.