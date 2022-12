Qué explicación dio el PRI ante el adeudo de 2 meses de sueldo y aguinaldos a sus trabajadores en Sinaloa

El Comité Directivo Estatal del PRI no ha cumplido con los pagos a sus trabajadores. (Twitter/@CinthiaVL)

Aunque la Ley Federal del Trabajo establece el 20 de diciembre como la fecha límite para que las y los trabajadores reciban su aguinaldo, a la plantilla laboral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa no se le ha pagado.

Además de la ausencia de dicha retribución, el Comité Directivo Estatal (CDE) de la organización política le debe a sus empleados cuatro quincenas, lo equivalente a dos meses de sueldo.

Según información proporcioanda a Ríodoce por fuentes del partido, el origen de la falta de pagos está en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. El argumento es que, aparentemente, el partido no tiene recursos suficientes para cubrir los salarios por pagar multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el pasado proceso.

“Sí, cuatro quincenas que no se les pagan. Aguinaldo que no se le pagó y solo les dicen que después porque hay muchas multas por cubrir al INE”, comentó la fuente del instituto al medio mencionado. “El personal del CDE, de los Comités Municipales, sectores y organizaciones, subcomités municipales, intendentes, secretarias, choferes, es un desorden, y amenazados de que no demanden”, agregó.

Cabe recordar que el 29 de noviembre el consejo General del INE avaló imponer sanciones millonarias a los distintos partidos políticos nacionales y locales. En el caso del PRI, el monto anunciado fue de 54 millones 78 mil 715 pesos.

Sin embargo, según la fuente citada por Ríodoce, el incumplimiento en los pagos habría iniciado entre finales del mes de octubre e inicios de noviembre, por lo que la explicación otorgada por el CEN podría ser derivada de sanciones anteriores.

El INE aprobó recientemente multas millonarias a varios partidos. (REUTERS/Edgard Garrido)

Estas corresponderían a las impuestas por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) en mayo de 2021 por uso indebido de recursos públicos.

Una primera multa fue por la publicación de boletines informativos de propaganda electoral en el portal del gobierno sinaloense. De acuerdo con la queja presentada por el Partido Sinaloa, la difusión de dichos boletines en los canales oficiales representaba una utilización de recursos estatales en beneficio de los entonces candidatos Mario Zamora Gastélum (a la gubernatura) y Guadalupe Iribe Gascón (a la presidencia municipal de Badiraguato).

A los candidatos se les multó por una suma de 4.481 pesos, mientras que al partido, por su falta de cuidado en tal situación, lo sancionaron por 8.962 pesos.

Sin embargo, esa no fue la única medida que el Tribunal tomó en contra del tricolor durante el proceso electoral, pues se determinó que Zamora Gastélum se habría beneficiado del uso de la marca “Puro Sinaloa”, implementada durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel en acciones oficiales.

Mario Zamora Gastélum fue multado por uso indebido de recursos. (Twitter@MarioZamoraG)

Dicha sanción fue notoriamente más alta que la anterior, pues por uso indebido de recursos públicos el Teesin castigó al candidato de la alianza Va por México por 89.620 pesos.

Además, por la inobservancia de la ley electoral fueron penalizados José de Jesús Gálvez Cázarez, secretario de Innovación; Evelio Plata Inzunza, Secretario de Pesca y Acuacultura y Manuel Esteban Tarriba Urtuzuastegui, Secretario de Agricultura y Ganadería.

Sumado a esta situación, se presume que el PRI en Sinaloa atraviesa una dura crisis por la falta de un dirigente que le brinde claridad al rumbo de la organización.

Actualmente, Ramiro Hernández García es quien se desempeña como presidente provisional del CDE, cargo al que llegó tras el fin del mandato de la diputada Cinthia Valenzuela Langarica.

