León Larregui hizo un “Canelo” y se lanzó contra Lionel Messi: “No eres Maradona”

El vocalista de Zoé no se guardó sus comentarios respecto a la escuadra de "La Pulga" Messi (Foto: Instagram)

La efervescencia del Mundial Qatar 2022 continúa y tras el encuentro del equipo de Argentina contra Australia, en el que el equipo albiceleste triunfó dos a uno sobre la escuadra del país de Oceanía, el famoso rockero León Larregui emitió un comentario peculiar y otras opiniones.

Kabah reaccionó a las burlas por su rechazo a Qatar 2022: “Que no nos crean nos tiene sin cuidado” La banda integrada por Apio, Federica, René, Daniela y Sergio contestó a quienes se mofaron de ellos tras decidir no viajar al emirato árabe por respetar la ideología de la banda pop VER NOTA

Fue el líder de la banda Zoé quien cometió un “Canelo”, pues arremetió fuertemente contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el jugador Lionel Messi y su equipo durante el encuentro que el equipo argentino libró contra Australia en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El cantante de temas como No me destruyas y Peace n’ Love compartió en su cuenta de Twitter algunos comentarios en los que arremetió fuertemente contra el jugador apodado “La pulga”; sin embargo, dejó claro que sus observaciones nada tienen que ver con un ataque frontal al país sudamericano.

León Larregui, conocido además de su capacidad artística al frente de Zoé, también ha protagonizado diversas polémicas en Twitter (Foto: Cuartoscuro)

Primero, Larregui se lanzó contra Messi cuando el equipo argentino disputaba el segundo tiempo en su encuentro con Australia, partido en el que la “Scalonetta” se clasificó a cuartos de final.

Compañías, salidas, precios, tiempo de viaje: todo lo que deben saber quienes quieran volar a Qatar para alentar a la Argentina contra Países Bajos No es un viaje barato, pero por primera vez desde que comenzó el Mundial, Argentina tendrá casi una semana de descanso, por lo que los hinchas que aún se encuentran en el país tendrán tiempo para llegar cómodos al partido de cuartos de final en Lusail. Costo de comida, alojamiento y requisitos para ingresar VER NOTA

“Es un héroe, eso sí, que pa’ tener a este equipo de cuarta donde está. Con la ayudadita de la FIFA y las marcas, claro está. No eres maradona messi, relajate!!”, escribió el polémico músico, quien también se fue contra la FIFA, pues según su criterio, la máxima organización de futbol a nivel internacional favoreció a la selección de Argentina.

“Igual me cae rebien, pero me caga la corrupción de la FIFA, que no ha puesto a Argentina frente a un equipo de verdad. Pero bueno será más placentero verlos caer y por goliza. Será maravilloso”, escribió el también cantante solista de 49 años.

Tras el encuentro entre México y Argentina, Saúl 'Canelo' Álvarez arremetió contra el argentino, quien presuntamente habría pateado una camiseta de la escuadra mexicana (Foto: Archivo)

Tras ello, el compositor y productor mexicano expresó que disfrutará cuando el equipo argentino se enfrente a un equipo “fuerte” y caiga por goleada. “Australia no es como equipo de verdad, pero tal cual, igual nos hacen el favor de retirarlos desde ya”.

Uriel Antuna habló sobre la eliminación de México: “Cambiaría todo para que ese gol hubiera contado” El mexicano fue uno de los jugadores más señalados y criticados luego del duelo ante los saudíes y la eliminación de México en Qatar 2022 VER NOTA

Asimismo, el rockero mexicano mencionó las muertes que ocurrieron en Qatar durante las construcciones ocurridas en los estadios en tierras mundalistas. “La esclavitud nunca se abolió, sólo cambió de nombre”.

Y es que los comentarios del vocalista de Zoé surgen luego del triunfo del equipo de Lionel Messi sobre la Selección mexicana, razón por la que hizo evidente su orgullo patriótico. “Me disculpo de antemano, pero mi orgullo nacional no descansará hasta ver a estos pelados de regreso a su casa”, dijo el artista frente al partido en que se medirá la escuadra argentina con Países Bajos.

No eres maradona messi relajate!! — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) December 3, 2022

Aunado a ello, el vocalista de la banda formada en Cuernavaca, Morelos, en 1997 se volcó contra la Federación Mexicana de Futbol: “Total, si la FIFA es cártel de corrución, imagínate la FMF”.

Como era de esperarse, las palabras de León generaron la respuesta de aficionados y detractores no se hicieron esperar.

“Yon Deluisa seguirá al frente para el Mundial del 26, imagínate el grado de corrupción”, “Messi no es mejor que Maradona, pero juega muy bien, es el mejor futbolista actual, y si México perdió fue porque no jugaron bien, los futbolistas de México juegan fatal”, “Llevo una camiseta de Messi para el concierto de esta noche, en tu honor”, “Un ‘famoso’ medio pelo se atreve a critiar a Lionel Andres Messi jajaja, Por favor, todo para tener 5 minutos de fama”, “Los que dicen que Messi y Cristiano son mejor que Maradona y Pelé, busquen en YouTube videos sobre ellos, se darán cuenta que todo lo que hacen ya lo hacían antes, sólo que no estaban tan inflados por la publicidad”, fueron algunas reacciones a los tuits del polémico rockero mexicano.

SEGUIR LEYENDO: