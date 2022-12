Este video mostró el momento en que un perro atropelló a un mototaxi y se salió con la suya en Oaxaca

Un perro tiró a un mototaxi (Captura de pantalla)

Un curioso momento protagonizado por un perro y un mototaxi del estado de Oaxaca quedó grabado y subido a redes sociales en donde se hizo viral.

Causó curiosidad entre los internautas la escena del “mundo al revés” pues un perrito, en lugar de ser atropellado por cruzar la calle estrepitosamente, atropelló a un conductor y lo dejó tirado sobre el asfalto.

En las imágenes se observa que sobre una calle de doble sentido van pasado dos mototaxis, uno de cada carril, cuando repentinamente sale un perrito corriendo. El primer vehículo lo pasa sin ningún inconveniente, no obstante, al segundo lo taclea en la llanta delantera con tanta fuerza que logra desbalancearlo y estrellarlo contra un poste.

El conductor del mototaxi cae al suelo y queda desconcertado. Gracias a que el impacto con el lomito no fue mortal el hombre solamente se levanta, mira a los lados y se vuelve a subir a su vehículo para continuar avanzando. Por su parte, el perrito sale de escena, pues al parecer no supo hacia dónde ir por la confusión.

(Captura de pantalla)

La inusual escena quedó grabada por una cámara de vigilancia del domicilio de algunos vecinos del municipio de Soledad Etla, contigua a la ciudad de Oaxaca, que al verla no dudaron en subirla a redes sociales, en donde se hizo viral.

En cuestión de horas sumó más de 5 mil de reproducciones en TikTok y Twitter, así como varios comentarios de usuarios de redes sociales a quienes les pareció una escena única y completamente graciosa.

“Firulais está hecho de concreto”, “Pobre hombre lo que le va a salí la compostura 😔 y todo por firulais”, “Traera aseguranza el firu?”, “Imagina explicarle eso a tu jefe”, “Pues que le dan de comer a ese perro!!”, dijeron.

“Por esa razón tienes que usar el cinturón de seguridad”, “Pobre firulais espero se encuentre bien” y “Firulais anda borracho” fueron otros comentarios más sobre el gracioso suceso.

Perrito extraordinario que sabe viajar en Metro

El pasado 20 de septiembre fue captada una perrita que viajaba a sus anchas en uno de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Línea 9.

Con dirección a Tacubaya, la joven can fue fotografiada caminando y sentada dentro del vagón, mismo en el que despertó la atención de más de uno de los usuarios.

Fue a través de la cuenta de Twitter del Metro que los viajeros reportaron a su acompañante, la cual fue descrita en redes como una perrita de corta edad, de talla grande y muy dócil.

Perro viajando en el Metro (TW/@Yueh1121)

En las fotos, la cachorra de color blanco y manchas negras da la impresión de estar disfrutando de la situación, incluso en una de las fotografías parece estar a la espera de llegar a la siguiente estación para descender, como usuaria responsable.

Un perrito que también se hizo viral fue uno que le rompió billetes de 500 pesos a su dueña, la que dijo en su video de TikTok: “Ten perros decían…”.

Al respecto, la mayoría de los usuarios lo tomó con humor, por lo que se pueden leer diversas reacciones como: “Chale firulais ya no hay pa’ las croquetas”, “Firulais = Pero yo qué hice, solo jugaba”, “Jajaja me muero”, “¿Y mis 50 mil pesos qué?”; “Lindo perrito, pero te quedas sin croquetas porque no tenemos dinero”.

