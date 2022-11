¡Vivan los novios! Así fueron algunas de las reacciones tras el anuncio de la próxima boda de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinabum y Jesús María Tarriba contraerán matrimonio (Foto Instagram: @claudia_shein)

Una ola de emoción y controversia se ha desbordado en redes sociales luego de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciara que se casará con Jesús María Tarriba, su actual pareja sentimental.

A menos de dos años de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de 2024, la mandataria estatal compartió en entrevista con la periodista Martha Debayle para WRadio algunos detalles sobre su aspiración a la candidatura así como de su vida privada a lado de su novio.

Fue así como Claudia Sheinbaum confirmó que contraerá matrimonio con Jesús María Tarriba quien, al igual que ella, es Doctor en Ciencia Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer y mientras algunos internautas le expresaron sus felicitaciones a la mandataria estatal, muchos otros la acusaron de simplemente estar “preparando el terreno” de frente a las elecciones presidenciales de 2024 para las cuales ya figura como una de las corcholatas favoritas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los primeros en expresar su felicitación por el compromiso de Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba fue el exgobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el Senador le externó a la pareja sus mejores deseos en tanto que aseguró ser amigo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Felicito mucho a mi amiga @Claudiashein, Jefa de Gobierno de la #CDMX, quien unirá su vida en matrimonio con el Dr. Jesús María Tarriba. Les deseamos a ambos que sean siempre muy felices. ¡Abrazo! — Manuel Velasco (@VelascoM_) November 23, 2022

Al cúmulo de reacciones también se sumó la periodista Denise Dresser, quien no dejó pasar la oportunidad para comparar el anuncio de la unión matrimonial de Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba con la del expresidente Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota.

“‘Te pareces tanto a mi’ / Peña Nieto y la Gaviota”, fue el mensaje con el que Denise Dresser habría insinuado que el compromiso de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México es parecido a aquel encuentro nupcial celebrado en 2010 entre el exmandatario priísta y la actriz, precisamente en miras a la candidatura y posterior elección por la Presidencia de México del 2012.

Aunque hasta el momento en el que se escribe esta nota ningún otro militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o simpatizantes de la autodenominada Cuarta Transformación se han pronunciado respecto al matrimonio de Claudia Sheinbaum, cientos de usuarios de redes sociales han comenzado a especular sobre lo que hay detrás de la decisión de la mandataria estatal y de Jesús María Tarriba.

“No pus si…ni modo que para sus planes no esté casada, bien conservadora. ¿O no? Que diría la sociedad si no mas estuviera emparejada? Reacción súper fifi”; “Órale no sabía que Jesus María Tarriba, era igual a ‘La Gaviota’ de que se conocieron hace poco y zaz boda. 1 año antes de las elecciones. A no que faltan 2. Nombre no sean basicxs, para nada es lo mismo Jesus María no es galán de novela ni es mediático”; “Claudia Sheinbaum, en un ejercicio digno del Peñato, se casa con Jesús María Tarriba para formar la pareja presidencial. La política en México es nauseabunda”, expresaron algunos usuarios de redes sociales.

Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba fueron compañeros de carrera en sus años universitarios, pues ambos fueron estudiantes de física en Ciudad Universitaria.

“Él iba un año abajo mío”, recordó la ahora aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de Regeneración Nacional (Morena).

Fue durante dicho primer acercamiento que mantuvieron una relación de poco más de un año, no obstante y eventualmente la ruptura amorosa se hizo presente separando a la pareja por poco más de 32 años.

En 1987 la mandataria estatal se casó con Carlos Ímaiz, de quien se separó en 2016. Tiempo después Claudia Sheinbaum Pardo y su actual novio se volvieron a encontrar vía redes sociales, en donde las interacciones y acercamientos aumentaron hasta entablar una relación sentimental estable que ha perdurado a lo largo de seis años.

