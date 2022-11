Jorge Campos defendió la convocatoria para Qatar 2022 de Gerardo Martino

Jorge Campos respaldó a Gerardo Martino al frente de la Selección Nacional (Foto: Especial/AztecaDeportes/Cuartoscuro)

A menos de una semana de que de inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022, las críticas por el listado final de 26 jugadores que compartió Gerardo Martino no se hicieron esperar, sin embargo, entre tantos señalamientos por parte de la prensa y la opinión pública, Jorge Campos salió en defensa del Tata.

El ex guardameta de los Pumas, compartió en una entrevista con ESPN que el estratega nacional no tiene material humano, ya que los jugadores nacionales son tapados por los futbolistas extranjeros.

“Martino para nada (es el culpable de todo). Todos van contra el entrenador, pero no estuvo hace 15, 20 o cinco años. ¿De dónde va a sacar jugadores con 10 extranjeros? Decían que llamaran a jugadores del Atlas, pero ese equipo ganó el bicampeonato con ocho extranjeros y cuatro mexicanos”, refrendó.

Bajo el mismo contexto, Campos se cuestionó “¿'Tata’ qué culpa tiene de todo esto? Todo va contra él y no sabe qué decir o comentar, porque no hay jugadores de nivel. Cualquiera puede estar en selección, porque si destacan dos semanas ya el técnico puede verlos. Hay que confiar, al menos, en él, porque vivió mundiales con otras selecciones”, agregó.

“Mundial es totalmente diferente que eliminatoria y es otro mundo. Hay que estar preparado para esos juegos y hay que esperarlo para que trate de hacer lo que hizo con otras selecciones. Creo que nos irá bien y pensar en lo que viene. Tenemos tres años”, dijo.

Para finalizar, el analista de Azteca Deportes que formará del equipo de la famosa televisora para Qatar 2022 se lanzó en contra de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por priorizar el nivel económico que el deportivo en la Liga MX.

“El futbol en México lo maneja gente que no jugó al futbol, pero no puedes hacer algo que nunca viviste o jugaste. El futbol se vende solo en México, es el deporte más popular. Me pones a vender selección y la vendo rápido, porque es México”, remató.

Esta no es la primera vez que el Brody da la cara por Martino frente a la prensa mexicana, pues en una pasada entrevista para ESPN, Campos aseguró que era muy simplista echarle la culpa de la situación a Martino, pero afirma que esto es un “círculo vicioso” que se arrastra el Tricolor desde hace muchos ciclos mundialistas por no saber trabajar a futuro.

“Lo más fácil es atacar a Martino, pero el problema data de hace 20 años. Estamos mal formados, pensamos solamente en dinero y no en los jóvenes. Viene un entrenador extranjero y le quieren echar la culpa de todo lo que hemos hecho mal. Nunca se piensa a futuro, se trabaja bajo la urgencia de hoy o el partido siguiente”, aseguró a la cadena ESPN.

El inmortal en ese contexto aseguró no perdió la oportunidad en afianzar públicamente su confianza en el cuadro de Gerardo Martino de cara a Qatar 2022.

“Tiene mucha experiencia en Mundiales, ya estuvo con dos selecciones, lo hizo muy bien y nos falta ese pequeño momento que nos permita pasar al quinto partido. Con Paraguay ya lo hizo hace unos años”, dijo el comentarista de Azteca Deportes.

