Propinaron golpiza a delincuente que desató balacera en Centro Histórico

Un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad privada y presuntos asaltantes desató caos en el Centro Histórico de la Ciudad de México este 4 de noviembre. Uno de los supuestos delincuentes fue interceptado por ciudadanos que lo sometieron.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que quedó registrado el momento en que un hombre que estaba tirado sobre una acera fue pateado y golpeado con palos por un grupo de personas, esto ocurrió frente al restaurante donde se desató la ráfaga de balas.

Se registra una balacera en el Centro Histórico, reportan al menos tres personas lesionadas.



Presuntamente se trató de un intento de asalto, pues la víctima acababa de retirar dinero del banco.





Presuntamente entre los atacantes del hombre estaba uno de los escoltas que frenó el asalto, mientras que uno más se encontraba inconsciente sobre la banqueta.

Internautas no dudaron expresarse a favor de esta acción con comentarios como “Así deben de acabar con las lacras, son ladrones y mas vale que no se metan con los que apoyaron porque aquí en el centro no queremos sinverguenzas ladrones” y “Disculpa pero solo así ojalá entiendan. Eso de los abrazos está fatal. Excelente por la justicia que ejerció la gente… ya basta!”.

Cómo fue la balacera en Centro Histórico

El intercambio de balas comenzó luego de que un par de elementos de seguridad privada frenaron un intento de asalto a un hombre. Este último retiró una gran cantidad de dinero correspondiente a las ganancias semanales de un negocio.

Presuntamente el asaltante abrió fuego en un intento por despojar a la víctima de sus pertenencias, pero su ataque fue repelido por las escoltas.

Policías detuvieron al presunto responsable de la balacera, quien resultó herido (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

Tanto los guardias como el presunto delincuente resultaron heridos. De manera extraoficial se señaló que el agresor fue trasladado a un hospital en estado de gravedad debido a un impacto de bala en el cráneo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que el presunto responsable fue llevado a un centro médico bajo custodia policial. Asimismo le fue confiscada un arma de fuego corta tipo escuadra y tres cartuchos útiles.

Tras un intento de asalto en la colonia #Centro, policías de la #SSC detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego.

“Efectivos se percataron que se encontraban tres hombres lesionados por disparos de arma de fuego, uno de las cuales fue señalado como posible responsable de realizar las detonaciones para intentar despojar de dinero a un hombre que había acudido a retirar dinero de las ventas de la semana de una tienda, el cual iba acompañado de dos guardias de seguridad, quienes enfrentaron a dicho sujeto”, detalló la dependencia en un comunicado.

Cabe mencionar que tras la balacera hubo un gran despligue policiaco, de alrededor de 100 uniformados. Además de que al lugar llegaron cientos de transeúntes que se alertaron ante el alboroto que provocó la situación.

Asalto a mano armada en Santa Fe

Este mismo día se viralizó en redes sociales el video de un asalto a mano armada en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. El delincuente aprovechó el embotellamiento sobre la avenida Paseo de los Tamarindos, para increpar a un automovilista que iba a bordo de un vehículo Mercedes Benz color rojo.

Un hombre fue asaltado a mano armada en Santa Fe (Foto: Claudio Ochoa Huerta/ Twitter)

El asaltante tocó la ventilla del auto con un arma de fuego en repetidas ocasiones. La acción fue grabada por un conductor que también se encontraba atrapado en el tráfico.

La grabación causó tal revuelo en la red que llegó hasta la SSC, que mediante la revisión del material captado por cámaras en vía pública. Así lo confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.

“Tras denuncias realizadas en redes sociales sobre asaltos en #SantaFe y Bosques de las Lomas @SSC_CDMX desplegó un operativo donde se recabaron varios testimonios de testigos, esto, más la ayuda de @C5_CDMX y cámaras privadas se logró la detención del responsable hace unos minutos”, compartió Harfuch en su cuenta de Twitter.

