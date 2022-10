Alfonso Durazo señaló supuesta causa del asesinato de novio en Caborca

Novio fue asesinado al salir de la misa en la que contrajo nupcias en Caborca (Foto: Especial)

Tras el asesinato de un novio que acababa de casarse en una iglesia del municipio de Caborca, Sonora, el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo, dio a conocer la posible causa de los hechos.

Fue durante la noche del sábado cuando se registró el ataque en contra de una pareja que acababa de contraer nupcias en el templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Las imágenes de la novia con su vestido blanco manchado de sangre y en pánico provocó conmoción entre quienes las vieron tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

Los hechos de inmediato preocuparon a la ciudadanía, pues acusaron que hay altos niveles de inseguridad en Caborca, que a cualquiera le podría pasar esto, y que esto les ocasionaba tristeza e impotencia.

Ante ello, en una breve declaración que dio a medios de comunicación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló que esto no debía ser motivo para que hubiera psicosis entre la ciudadanía ya que la posible causa de lo ocurrido fue un ataque directo.

“No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis, hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad, las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida, eso no es por sí sólo incriminatorio, por supuesto, significa que no es que le pueda suceder a cualquiera, el atentado fue dirigido particularmente contra esta persona”, dijo.

No obstante, su respuesta no fue bien recibida por muchos, asegurando que estaba siendo insensible con esa respuesta al minimizar la violencia, justificando que todo estaba bien porque fue un ataque aislado.

“Nomás faltó que dijera que el ejecutor escogió mal el lugar para que no desatara ‘psicosis’, mejor que no conteste nada”, “Si trajera bronca [el novio], ya hubieran dicho que contaba con antecedentes, es lo primero que dicen las autoridades en estos casos!!” y “Y si fue un ataque directo, que??? Su vida vale menos, no merece una investigación y justicia . O ya será selectiva la justicia dependiendo de lo q le crea” [sic], fueron algunos comentarios.

El novio, identificado como Antonio Rosales Contreras de 32 años de edad, de profesión Ingeniero en Sistemas Computacionales, era originario de Durango y tenía residencia en Guadalajara, en donde habría ido a vivir con sus padres y hermana.

Por la mañana del 22 de octubre arribó a la ciudad de Caborca para celebrar su matrimonio en el templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Cerca de las 17:00 horas de ese día, cuando iba saliendo de la misa, fue agredido por un civil armado, quien abrió fuego en su contra en múltiples ocasiones. Según algunos testigos, el atacante solo le disparó a él y tras lograr su cometido se dio a la fuga.

Colateralmente, la hermana del ahora occiso, Michelle Adriana R.C. de 23 años resultó herida con una bala que la alcanzó en la espalda. La viuda, una abogada de profesión que pertenece a una familia respetada en Caborca, no resultó herida, aunque en un inicio se especuló que sí ya que en las imágenes tenía el vestido manchado de sangre.

Después del ataque, los familiares trataron de reanimar desesperadamente al novio con técnicas de RCP, sin embargo, no lograron hacer nada por él. Habría muerto en el traslado a un hospital cercano.

