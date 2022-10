El senador Germán Martínez encaró a Luis Cresencio Sandoval: “El fuero no le va a alcanzar”

Germán Martínez lanzó una advertencia a Cresencio Sandoval (Fotos: archivo)

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, fue una de las personas que aprovechó la presencia de Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en el Senado de la República para criticar la estrategia de seguridad.

Durante cinco minutos, el legislador lanzó una extensa crítica al protagonismo que han adquirido las Fuerzas Armadas en la administración de Andrés Manuel López Obrador, derivado del impulso a reformas constitucionales que las involucran.

Entre lo que criticó Martínez está el supuesto involucramiento del secretario de Defensa Nacional en la esfera política y el poder que actualmente ostenta. Le aseguró que aprovechar su posición no lo exentará de ser castigado si incurre irregularidades.

“La milicia tiene límites y debe respetarlos, el fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se viola nuestra constitución y los derechos humanos”, fueron sus palabras.

En su discurso también aseguró que Cresencio Sandoval acusó a los opositores de actuar motivados por intereses personales y de buscar desprestigiar al Ejército frente a la población. Respecto a esto, dijo al secretario que la diferencia de ideología no debería ser motivo de acusaciones.

“Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrences en ejercicio de nuestra labor legislativa no merecemos su reproche, no se lo acepto. No soy su tropa, ni debemos pensar igual, respeto el uniforme que usted porta pero eso no lo hace más ni mejor mexicano”, fueron sus palabras.

Luis Cresencio Sandoval fue acusado por Germán Martínez de incidir en la esfera política (Foto: Captura de pantalla)

Finalmente criticó la estrategia de seguridad seguida durante el gobierno en curso. Se lanzó contra la militarización, exponiendo que “esta patria no es de un solo hombre, su tarea en seguridad pública debe ser cáracter civil, no solo de mando civil”.

Comparecencia de Seguridad en el Senado

Las críticas a Cresencio Sandoval se dieron en el marco de la comparecencia de Seguridad. En este acto rindió cuentas Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPyC), hecho que despertó críticas entre los legisladores que solicitaron que los titulares de las Fuerzas Armadas comparecieran.

Pese a la insistencia de la oposición en que el secretario de Defensa compareciera en el Senado para esclarecer temas de seguridad nacional como el hackeo al sistema de la Sedena, la comparecencia se llevó a cabo de forma tradicional.

Rosa Icela Rodríguez apareció ante el Senado (Foto: SSPC)

Cresencio Sandoval, así como el tiular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio acudieron a la Cámara de Senadores acudieron en compañía de Rosa Icela Rodríguez pero no participaron.

Esta situación fue reprochada por senadores como Emilio Álvarez Icaza y Lilly Téllez del Partido Acción Nacional (PAN). Esta última aseguró los altos mandos militares se escudaron en la tradición para evitar rendir cuentas.

“Ahora que están obligados a hablar callarán. Callarán general, callarán en forma tramposa”, fue parte de su discurso.

Mientras los soldados se parten el alma por un jornal, la élite militar-político-empresarial goza de privilegios monetarios desmesurados y se negaron a comparecer; desprecian y ofenden a la República 👇🏻 pic.twitter.com/sHmD9PHC2G — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 19, 2022

También se dirigió específicamente a Cresencio Sandoval, a quien acusó de haber buscado intimidar a los legisladores en la comparecencia pasada y de decir guardar silencia en esta, al ser ahora él quien se siente intimidado.

“Su objetivo, general, era intimidar a cualquier senador que se atreviera a cuestionar. Cómo cambian las cosas (...) porque ahora, general, es usted el que está intimidado ante su obligación de responder”, apuntó Téllez.

De esta forma, la comparencencia de Seguridad se llevó a cabo en medio de críticas a la militarización y hacia el titular de la Sedena.

