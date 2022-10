Astrid Madrigal, la motociclista mexicana que busca conquistar Europa de la mano de ITALIKA Racing

La piloto Astrid Madrigal habla sobre como fue su entrada al mundo del motociclismo profesional, los retos que le ha supuesto y los sacrificios que conlleva perseguir una pasión como la suya.

Mientras Checo Pérez se ha abierto paso en la Fórmula 1, Astrid Madrigal busca abrir la misma brecha en la élite del motociclismo internacional. La corredora originaria de Chihuahua, Chihuahua, ha logrado escalar peldaños en su trayectoria profesional de tal suerte que en la actualidad se encuentra participando en el Campeonato de España arropada por ITALIKA Racing y el equipo Viñales Racing Team, aunque el camino recorrido ha sido arduo.

En entrevista con Infobae México, la joven chihuahuense recordó que su incursión en el ámbito del motociclismo fue gracias a su padre. Su primer acercamiento con el vehículo fue en el año 2004, cuando apenas tenía cuatro años de edad. Un par de años después comenzó a entrenar y así forjó un camino irrenunciable para convertirse en conductora profesional de pista.

“Mi padre corría en motos, desde los seis años ando en moto. Empecé en motocross, después en velocidad y henos aquí. El primer deporte que quería hacer era karting, pero mi padre me dijo: ‘no, vámonos para las motos. Es más sencillo’. Así fue como empezó este mundo. Realmente fue una etapa divertida, pero a la vez dura”, declaró a Infobae México.

Astrid Madrigal corre el Campeonato de España con el Viñales Racing Team e ITALIKA Racing (Foto: Captura de pantalla/Infobae)

De acuerdo con Alberto Madrigal, su padre, Astrid comenzó a cosechar triunfos desde el segundo año después de haber comenzado a participar en competencias. No obstante, la persistencia en el motociclismo, así como el éxito conseguido ha forjado bases sólidas en los sacrificios que ha realizado como su separación de los miembros de su familia y los estrictos periodos de entrenamiento.

“Fueron muchas horas de trabajo. Desde niña he sacrificado muchas cosas, cumpleaños de mi madre, navidades para poder entrenar (...) Lo que hay detrás es demasiado sufrimiento, muchas horas de trabajo. Evidentemente no te gusta comer todo el día lo mismo. Es muy difícil comer lo que tú quieres, dormirte a la hora que quieres. Hay que tener un régimen para ser realmente bueno y dedicarte a esto”, dijo.

Con 22 años cumplidos, Astrid Madrigal ya puede presumir de participar en circuitos del continente europeo. La alianza de Viñales Racing Team en España con ITALIKA Racing en México fue una de las mejores oportunidades en su trayectoria profesional para poder abrirse paso en el Campeonato de España, pero dicho privilegio llegó gracias a su formidable papel en el ITALIKA Women’s International Cup (IWIC).

Desde la creación de la plataforma ITALIKA Racing, en 2018, la IWIC se posicionó como una de los campeonatos de motociclismo más importantes de América Latina. Incluso, logró contar con el aval de la Federación Internacional de Motociclismo (FIMLA) y se adjudicó el distintivo Road to MotoGP para dar seguimiento e impulsar la incursión de nuevas corredoras en el continente.

El bicampeonato que obtuvo en el IWIC 2021 le brindó un lugar en el equipo del Viñales Racing Team en alianza con ITALIKA Racing. En ese sentido, la participación en los circuitos del país ibérico representa una oportunidad para conquistar los objetivos más ambiciosos de su carrera.

“Yo llevo muchos años dedicándome y ahora me estoy dedicando al 100% con dietas, mentalmente, físicamente y yo creo que ese es un plus muy grande (...) Mi mayor sueño ahora es ir avanzando, correr el Europa Femenil y ganarlo, en un futuro tener la dirección deportiva de un campeonato del mundo femenil, sobre todo tener un campeonato mundial y, siendo yo mexicana, que México esté representado”.

Aunque los trofeos son uno de los principales alicientes para seguir adelante con su trayectoria profesional, Astrid Madrigal también quiere ser un ejemplo para las niñas y mujeres en busca de desempeñar la misma disciplina.

“Para las niñas que me ven, yo creo, les da mucho orgullo ver a una mujer corriendo motos. Antes no había mujeres que corrieran, no había niñas que entraran al motociclismo (...) Yo creo que, tanto para niñas como para niños, le da mucha ilusión este sueño y un día, me imagino, que sueñan con ser pilotos y yo sé que lo van a conseguir con este tipo de plataformas”, finalizó.

