Cuáles son dos apellidos que portan únicamente 20 personas en México

Cancelada y Duncan son apellidos que portan únicamente 20 personas en el territorio mexicana (Foto: Twitter/@CDMXConsejeria)

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el apellido Cancelada únicamente lo portan 20 personas en el territorio mexicano, al igual que el apellido Duncan.

Cabe mencionar que todos los apellidos cuentan con un certificado de hidalguía, el cual fue concedido por parte de alguno de los Reyes de Armas españoles y que, posteriormente, fueron recogidos y publicados en un trabajo llevado a cabo por el último Decano Rey de Armas, don Vicente Cadenas y Vincent.

Origen del apellido Cancelada

Dicho apellido tiene posible origen toponímico en Galicia y en los siguientes lugares se encuentra la grafía de Cancelada: parroquia de Santaia Pedro de Abegondo, en el municipio de Abegondo, A Coruña y en la parroquia de San Pedro de Vilachá, no cencello de Becerreá, Lugo.

La relación de escudos heráldicos o blasones tiene que ver con el de Armas: de oro con un águila de sable y una bordura de gules con seis veneras de plata.

Proviene de un linaje muy antiguo y por referencias de los archivos registrados se estima que su escudo apareció inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el reparto de tierras de Castelló de Xátiva, Villanueva de Castelló y en las del Valle de Alfandech.

Ambos apellidos cuentan con certificado de hidalguía (Fotoarte: Jesús Avilés/Infobae México)

Las referencias de dicha familia se aprecian en especial desde lepanto, acompañando las tropas de asalto y abordaje de D. Luis de Requesens en los hechos de 1571. El estudio del escudo heráldico familiar habla de quienes formaron el origen de la familia Cancelada, pues esa era su función, la de manifestar a los demás sus elementos diferenciales.

Los esmaltes del arma pregonan los siguientes valores: el Oro es el símbolo del Sol y origen de la vida, sus características espirituales corresponden a la fe, clemencia, templanza, caridad y justicia.

Por otra parte, vincula a la familia con la felicidad, el amor, la nobleza y el esplendor, es decir, es el más noble de los metales.

Origen del apellido Duncan

El apellido Duncan apareció en Inglaterra, ya que aparece en el libro The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales escrito por Sir Bernard Burke, Rey de Armas, quien llegó por primera vez en 1842. Se describen armas de más de 60 mil apellidos, entre los que destaca la historia y heráldica del apellido Duncan, comprendiendo también los Armorial Bearings of the Noblemen and Gentlemen of the British Empire, y diversos escudos que fueron vistos en iglesias, en mansiones familiares, en tumbas, etc.

En total 40 personas mexicanas lo portan (Foto: Cuartoscuro)

Aparece recogido por el Cronista y Decano Rey de Armas, Don Vicente de Cadenas y Vicent, en su Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica, eso significa que su linaje tiene armas oficiales certificadas por Rey de Armas.

Duncan es el apellido número 13 mil 396 más común de España, ya que hay censados en dicho territorio 248 personas con él como primer apellido, 59 personas como segundo apellido y ninguna personas en ambos apellidos.

En total existen 309 mil 825 personas con el mismo apellido y el país donde muestra mayor incidencia es: Estados Unidos, mientas que en los que muestra de mayor densidad son: Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.

La suma de ambos apellidos en la República Mexicana da un total de 40 personas, es decir, 20 usuarios portan el apellido Cancelada y 20 individuos con Duncan.

