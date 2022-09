“No mentí, cité la Constitución”: consejero del INE respondió a García Vilchis tras acusación en la mañanera

Hoy se me mencionó en la sección "quién es quién en las mentiras", en la mañanera del presidente.



Pero yo no mentí: cité la Constitución, que en su art. 35 prohíbe consultar sobre seguridad nacional.



Anden, muestren que la Constitución no dice lo que dice 👇



¿Quién miente? pic.twitter.com/WXy068AhmQ