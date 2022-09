PRD acusó al gobierno de Cuitláhuac García de censura contra opositores

Jesús Zambrano publicó un mensaje contra el gobernador de Veracruz (Foto: Twitter/@PRDMexico)

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que el gobierno de Veracruz, bajo el mandato de Cuitláhuac García Jiménez, está cometiendo presuntamente actos de censura contra opositores.

A través de un comunicado de prensa, el líder del Sol Azteca sentenció que la administración del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es la muestra “más clara” de represión política y de cómo se persigue a los que están en contra de las ideas del oficialismo, debido a que quieren retener el poder otro sexenio más en la entidad.

“Se les quiere aplastar a través del uso de las instituciones y del MP, quieren acabar con la oposición y quitar de en medio toda competencia que ponga en riesgo la gubernatura para el 2024, pero vamos a enfrentarlos no le tenemos miedo”, se pudo leer este domingo 25 de septiembre.

Y es que Zambrano Grijalva visitó la huasteca veracruzana durante el fin de semana, lugar donde aprovechó para hablar con los medios y se refirió al gobernador como un “tipejo” por tener “muy claro” como es que trata a la oposición.

Para ejemplificar sus acusaciones, el exlegislador recordó el caso del preso político Rogelio Franco, sentenció que presuntamente se ha utilizado el aparato de gobierno para mantenerlo preso, a pesar se giraron cinco amparos a su favor y, aunado a lo anterior, puntualizó que el delito que le imputaron es anticonstitucional no lo han dejado en libertad.

“Todo pareciera que Rogelio Franco, Gregorio Gómez Azucena Rodríguez y ahora Tito Delfín Caño, van a quedar en libertad hasta que este dictadorzuelo deje el gobierno, vamos a seguir dando la batalla en la entidad”

Ante lo anterior, aseguró que el PRD no se va a doblegar, “no nos van a echar para atrás porque no les tenemos miedo. Van a arreciar las presiones porque estos individuos van a hacer todo lo posible para continuar en el poder, en el 2024, no van a reconocer su derrota, pero los vamos a sacar de la presidencia y del gobierno de Veracruz”.

El gobernador de Veracruz fue acusado de presunta censura (Foto: Twitter/@CuitlahuacGJ)

Ante lo cual, Zambrano Grijalva indicó que en la entidad veracruzana, el PRD se fortalece y reorganiza en sus estructuras partidarias, debido a que su principal objetivo “se trata de caminar de la mano con las causas de la gente”.

Pese a los conflictos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó que su instituto político tiene las condiciones para que la coalición continúe existiendo, “yendo juntos incrementaremos las posibilidades de que saquemos a Morena de Palacio Nacional y del gobierno de Veracruz, para que no sigan destrozando al país, vamos a seguir trabajando para construir acuerdos, si esto se logra la coalición no sólo será electoral sino legislativa”, sentenció.

Pese a haber sido parte del PRD en 2005, Jesús Zambrano criticó a AMLO (Foto: Eunice Adorno/CUARTOSCURO.COM)

Por otro lado, comentó que el presidente López Obrador ha sido incapaz de reconocer los graves errores de su administración, como el fracaso de su estrategia de seguridad que ha llevado a más de 133 mil homicidios durante su sexenio.

Finalmente lanzó un llamado al titular del Ejecutivo Federal para que revise la estrategia de seguridad, ya que advirtió que “podemos terminar el sexenio con 200 mil muertos, ahora que se regresó a comisiones la reforma que extiende la permanecía de las Fuerzas Armadas en las calles, hemos dicho que ahí está la oportunidad para establecer en parlamento abierto” con la sociedad un sistema nacional de seguridad pública de carácter civil que contemple el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

