Lilly Téllez criticó a Ana Lilia Rivera, próxima vicepresidenta del Senado: “Servilismo e ignorancia”

Lilly Téllez criticó a la senadora por Tlaxcala (Fotos: Cuartoscuro, Facebook/Ana Lilia Rivera Rivera)

Luego de que el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) logró elegir a Alejandro Armenta Mier como su propuesta para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República, también pudieron escoger a la vicepresidenta de dicho órgano legislativo: Ana Lilia Rivera Rivera.

Sin embargo, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), María Lilly del Carmen Téllez García, conocida únicamente como Lilly Téllez, criticó la elección de dicha legisladora para ser la segunda al mando en la Cámara Alta.

Y es que, de acuerdo con la panista, Rivera Rivera declaró abiertamente sentirse orgullosa de que la Cámara de Senadores fuera una “oficialía de partes” del titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La senadora Ana Lilia Rivera será vicepresidente del senado.



Es quien declaró en tribuna que se sentía orgullosa de que el senado sea oficialía de partes del presidente AMLO.



No solo es servilismo e ignorancia propia de súbditos, también es la torpeza de anunciarlo. pic.twitter.com/kUb3UFiGIA — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 31, 2022

“La senadora Ana Lilia Rivera será vicepresidenta del Senado. Es quien declaró en tribuna que se sentía orgullosa de que el senado sea oficialía de partes del presidente AMLO. No solo es servilismo e ignorancia propia de súbditos, también es la torpeza de anunciarlo”.

Por su parte, Rivera fue electa luego de un largo proceso en el que se dialogó al interior de Morena sobre quién iba a relevar en el cargo a la también morenista Olga Sánchez Cordero, resultando vencedor Alejandro Armenta Mier. Y con él, Ana Lilia Rivera se hizo de la vicepresidencia con 47 votos de 64, derrotando a Naomi Camino Farjat.

La senadora fue electa en 2018 bajo el principio de mayoría relativa por el estado de Tlaxcala. Actualmente es presidenta de la comisión de Estudios Legislativos y miembro de las comisiones de Justicia, Cultura, Anticorrupción, transparencia y participación ciudadana y del Grupo de trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales del año 2021.

Por otra parte, pese a que el partido guinda cuenta con la mayoría absoluta para refrendar la designación de Alejandro Armenta y Ana Lilia Rivera para que presidan la Mesa Directiva, el llamado bloque de contención -que integran las bancadas de los partidos políticos de la oposición- declaró que no avalaría dichas propuestas.

Alejandro Armenta fue elegido como el candidato de Morena para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República mexicana (Foto: Twitter/@armentapuebla_)

Durante una conferencia de prensa, los coordinadores de las bancadas opositoras aseveraron ante medios de comunicación que no aceptaban la imposición de Armenta como presidente, pues Morena no buscó el diálogo ni el consenso con ellos.

De esta manera, Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado acusó que no se trataba de un problema de nombres y apellidos, es decir, que el tema no era contra Armenta, sino que era contra los modos del bloque mayoritario. Aclaró que la oposición no está de acuerdo con la “imposición” por lo que afirmó que buscarán emitir su propuesta por parte del bloque de contención que los represente a todos, y no solo a un partido.

En ese sentido, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que es tarea de Morena el buscar consensos, por lo que se sentarían a dialogar con Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en dicha Cámara.

Alejandro Armenta y Ana Lilia Rivera fueron elegidos para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República mexicana (Foto: Twitter/@armentapuebla_)

Por su parte, la periodista Leticia Robles de la Rosa alegó que Rivera Rivera siempre ha sido del ala radical del partido fundado por López Obrador, no obstante, ha mantenido el diálogo con la oposición desde la comisión que encabeza.

La cita para la votación de la propuesta en el pleno era a las 13:00 horas de este miércoles 31 de agosto; sin embargo, al momento no ha sido ratificada.

SEGUIR LEYENDO: