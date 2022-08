“Vuela pajarito, no te vayan a enjaular”: Layda Sansores presentó corrido dedicado a Alito Moreno

Layda Sansores presentó un nuevo audio (Fotos: Cuartoscuro)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, inició la emisión del Martes del Jaguar, en Facebook, con un corrido dedicado al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

La letra de la canción hizo alusión a los diferentes audios que ha presentado la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a lo largo de algunos meses, especialmente a los “brothers” del priista, es decir, a los periodistas que supuestamente apoyaban al exgobernador de la entidad sureña.

“Tus brothers andan muy fieros, pues los sacaste al balcón, como viles chayoteros que sirvieron al patrón”

Sin embargo, una de las frases que más llamó la atención fue que lo asemejaron a un “pajarito”, al cual le recomiendan volar con el fin de que no sea enjaulado o, en el caso del priista, que no sea encarcelado: “Vuela, vuela, pajarito, no te vayan a enjaular”.

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: