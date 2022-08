“Se va de compras”: Layda Sansores advirtió que un nuevo audio de Alito Moreno podría llamar la atención del SAT

La Gobernadora de Campeche volverá a desafiar las restricciones legales para atacar al dirigente del PRI (Fotos: CUARTOSCURO)

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ha vuelto a desafiar las restricciones legales y anunció que el próximo 23 de agosto revelará un nuevo audio contra Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en su tradicional programa de Martes del Jaguar.

Cabe recordar que el 9 de agosto pasado, el Juzgado Federal de la Ciudad de México (CDMX) ordenó una suspensión definitiva para que la mandataria estatal no difundiera más presuntas grabaciones en contra del legislador. Esto, de igual manera, implicaba el abstenerse de realizar declaraciones, manifestaciones y comentarios del tricolor a través de medios gubernamentales.

Sin embargo, esto no pareció frenar a la campechana pues, a través de su cuenta de Twitter, no sólo informó de la nueva entrega contra su paisano, tambien aseguró que el (posible) próximo escándalo del priista podría interesar al Sistema de Atribución Tributaria (SAT) - razón por la cual, incluso, etiquetó al organismo.

“Mañana, en el Martes del Jaguar, tendremos nuevo audio: Alito se va de compras. (Atención SAT)”.

La morenista aseguró que la nueva revelación sería de interés para el SAT. (Foto: captura de pantalla)

Y es que, tras darse a conocer la suspensión definitiva en su contra, la también abanderada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se mostró a la defensiva y, con una canción de Calle 13, tachó a la prohibición como “una censura”.

“Siempre digo lo que pienso, me censuraron por razones obvias, porque fui más honesta con ustedes. Siempre digo lo que pienso”, twitteó en su cuenta oficial para dar a entender que Alito no es un político honesto, pero - no conforme con ello - incluso volvió a compartir el audio que le valió al priista de varias burlas por llamar brother a periodistas.

En aquel audio, el tricolor ostentaba de mantener amistad con el dueño del semanario Proceso, así como algunos profesionales de la información, como Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga para que hablaran bien de él. Sin embargo, el archivo también trascendió por la hostilidad que Moreno Cárdenas expresó contra la prensa.

“A la televisora tres vergaz*s, o sea, te la pongo más fácil. Dos vergaz*s a López-Dóriga y se acabó el desmadre”, presuntamente pronunció el legislador.

Cabe señalar que la difusión de dichos clips no representaban ninguna violación a la restricción legal, pues la orden no se emitió en contra de replicar o volver a publicar post pasados. Asimismo, aún se le permitía emitir opiniones personales, pero “sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación”.

Sansores San Román acusó al Juzgado capitalino de censurarla. (Foto: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)

Revés a Layda Sansores: será investigada por violencia de género

En los dimes y diretes entre ambos campechanos, Alito Moreno no ha sido el único afectado, pues Layda Sansores también resultó afectada de su propia jugada; la cual le ha valido de acusaciones por violar la ley, presunto espionaje y violencia de género.

Este último fue confirmado el 20 de agosto pasado, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) resolviera aplicar medidas cautelares en su contra por cometer Violencia Política de Género por revelar que posee imágenes íntimas de diputadas del PRI.

Ante ello, el órgano electoral instruyó a la morenista a retirar videos de sus redes sociales que hagan alusión de una diputada. Esto, según detallaron las autoridades electorales, derivado de seis publicaciones en Twitter y once en YouTube, las cuales, a decir de la quejosa, tienen por objeto demeritar la obtención de su cargo.

SEGUIR LEYENDO: