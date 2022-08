“El pacto de impunidad sigue vivo”: el PRD señaló supuesta farsa en el caso de la FGR contra Peña Nieto

El PRD volvió a arremeter contra AMLO por las investigaciones contra Peña Nieto (Foto: EFE / Jorge Núñez)

Jesús Zambrano, coordinador del PRD, condenó la actuación de AMLO y la FGR en relación a las investigaciones que existen contra el ex presidente Peña Nieto, en donde se señalan supuestos delitos federales en los que el ex mandatario podría tener participación.

Este miércoles 3 de agosto, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lanzó un comunicado, en el que sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) montó una farsa desde la conferencia matutina de Palacio Nacional y, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), exhibieron la existencia de las carpetas de investigación contra Enrique Peña Nieto (EPN), ex mandatario nacional por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, con una perspectiva apegada al derecho mexicano, Zambrano Grijalba dijo que la mención del caso violenta los derechos de presunción de inocencia de Peña Nieto y, al mismo tiempo, otorga facilidades para que la defensa que se pueda montar en dichos casos, beneficie al ex jefe del ejecutivo federal.

“Las supuestas investigaciones sobre actos de corrupción y distintos delitos del ex presidente Peña Nieto que ha dado a conocer el presidente López Obrador recientemente, no es más que una farsa: un circo montado desde las mañaneras de Palacio Nacional”

El presidente del PRD señaló que las investigaciones contra EPN son un circo de la 4T

Y es que la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero informó que “Enrique ‘P’” (obviamente Peña Nieto) es investigado por su presunta responsabilidad en delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales. Fijando la óptica política, mediática y social en el ex mandatario.

Es por eso que Jesús Zambrano salió a decir que se trata de un montaje y que lo que busca AMLO es instaurar una dictadura en México, pues insistió en que hacer los señalamientos tal y como los hizo el presidente junto con la FGR, “le está dando a los defensores de Peña Nieto y a Peña Nieto mismo los elementos para decir ‘se está violando el debido proceso’”.

Sin embargo, se debe de entender que las declaraciones del presidente de la república no deben de intervenir en la FGR, pues ésta es una dependencia federal autónoma. Además, la Fiscalía nunca se ha referido a Enrique Peña Nieto como culpable, de hecho, lo que hace es referirse a EPN como “Enrique ‘P’” y siempre lo refieren como “presunto”, esto en virtud de mantener su legítimo derecho a la presunción de inocencia.

No obstante, el presidente del PRD insistió en su argumentación y dijo que la investigación contra Peña Nieto se vendrá abajo por este supuesto montaje: “El pacto de impunidad sigue vivo, está vigente y lo sigue defendiendo el propio López Obrador aunque parezca lo contrario”.

AMLO se ha negado a declarar sobre cosas específicas en los casos contra Peña Nieto (Foto: Presidencia de México)

“Así hay que leer a López Obrador: cuando te dice una cosa, hay que leerlo exactamente al revés”

Después de eso abundó sobre la manera en la que se debe de leer lo que dice el presidente y aseguró que “cuando te dice que no hay impunidad, quiere decir que sí hay impunidad; cuando te dice que está investigando, es que no se está investigando; cuando te dice que no quiere la dictadura en México, que quiere democracia, es para imponernos lo que vimos el pasado fin de semana en las elecciones internas de Morena”.

Esta última mención es por el proceso interno que vivió Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la elección de consejeros, dónde videos en redes sociales delataron actividades irregulares durante el proceso que se llevó a cabo el sábado 30 y domingo 31 de julio.

A través de redes sociales se pueden consultar diferentes casos de acarreo, violencia y quema de urnas; sin embargo, Mario Delgado, presidente de Morena, aseguró que la jornada, en general, transcurrió sin percances mayores y, aunque reconoció los casos de irregularidades, especificó que fueron casos aislados que no representan un daño mayor al partido.

específicamente, dijo que de los 300 Distritos morenistas, sólo se cancelarán los resultados en cinco de ellos (menos del 2%), además de que los 19 centros de votación que se vieron violentados no representan una gran pérdida en cuanto a lo que se pueda recabar en relación a los otros centros.

