Línea 12: qué responsabilidad tenía cada uno de los ocho procesados y de qué se les acusa

Marcelo Ebrard Casaubón, ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante un recorrido en la construcción de la línea 12 en el túnel de la estación Mixcoac. FOTO: MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Este miércoles, el juez de control José Luis Palacios determinó vincular a proceso a ocho exfuncionarios que estuvieron involucrados en la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, debido al colapso del tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos que dejó un saldo de 26 usuarios fallecidos y casi un centenar de heridos.

Estas ocho personas, relacionadas con las obras de la Línea Dorada, fueron imputadas por los delitos de homicidio, lesiones y daño a propiedad, todos culposos, aunque seguirán su proceso en libertad.

De ellos destaca Enrique Horcasitas Manjarrez, quien se desempeñó como director del Proyecto Metro Distrito Federal durante el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón al frente del gobierno capitalino, quien anunció desde 2006 la construcción de una línea adicional para ese sistema de transporte..

Las obras de la Línea del Bicentenario iniciaron en 2008 y al frente del Proyecto quedó el ingeniero Enrique Horcasitas, quien otorgó un contrato por más de 18 mil millones de pesos a Construcción Civil ICA, empresa donde su hermano Luis Horcasitas era vicepresidente.

Enrique Horcasitas, ingeniero y Francisco Bojorquez director del metro, durante la inauguración la línea de 12 del Sistema de transporte Colectivo Metro en 2012. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Aunque no estaba totalmente terminada, la Línea 12 fue inaugurada por Marcelo Ebrard en 2012, poco antes de concluir su mandato.

En 2014, ya en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, Enrique Horcasitas fue destituido del Proyecto Metro al ser señalado como el responsable de las primeras fallas que presentó la línea que corre de Mixcoac a Tláhuac.

Los responsables de la obra llamados a cuentas

Enrique Horcasitas Manjarrez, director general de proyecto Metro. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

Este 20 de julio también fueron vinculados a proceso, por la muerte de 26 personas y las lesiones sufridas por 98 personas, otros siete ex funcionarios que se encargaron de administrar, ejecutar o supervisar las obras durante la construcción de la Línea 12.

Entre ellos figuran Moisés Guerrero, ex director de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Obras Civiles del Proyecto Metro; Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Estructura e Ingeniería.

Destaca también la presunta responsabilidad de Juan Carlos Ramos Alvarado, que se desempeñó como residente de Obra en el tramo Olivos-Tezonco, pues justamente fue en ese punto donde el 3 de mayo de 2021 la estructura colapsó al momento en que un tren circulaba por la vía.

También deberán deberán responder por su probable responsabilidad Ricardo Ruíz Pérez, quien fue encargado de estructuras; Fernando Amezcua Ordaz, ex director general de Supervisión de Obra y Fernando Ramiro Lalana, ex director de Coordinación de Supervisión de Obra.

No compareció Florencia Serranía, ex directora del Metro

(Foto: Cuartoscuro)

El abogado de las víctimas del colapso de la Línea 12, Teófilo Benítez Grados, dio a conocer el 10 de julio que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) decidió no llamar a declarar a Florencia Serranía, ex directora del Metro y encargada del mantenimiento durante la gestión de Claudia Sheinbaum.

El defensor lamentó la decisión y explicó que el Ministerio Público consideró que, en caso de avanzar con la petición para que Serranía diera cuenta de los detalles de la tragedia del 3 de mayo del 2021, se podrían violar sus derechos humanos debido a que “no existe una línea sólida de investigación” que la conecte con el desplome.

EL 11 de julio, Claudia Sheinbaum estuvo presente en el inicio del operativo por el cierre de parcial de la Línea 1, y en ese momento los usuarios de redes sociales aprovecharon para reclamar a la Jefa de Gobierno por las malas condiciones del Metro, especialmente por la cancelación de la declaración de Florencia Serranía, ex directora de esa red de transporte.

“¿Y para cuando Florencia?”, “¿También invitaste a Florencia a ayudar? ¿O eso también afecta sus derechos humanos?, “Saca a Serranía y llévala a declarar”, fueron algunos de los comentarios.





SEGUIR LEYENDO: