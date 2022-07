El narco en la era de “Los Chapitos”: pasamos de cárteles violentos a los ultraviolentos

Imagen: Infobae

La combinación de una serie de factores ayudará a que “Los Chapitos” se conviertan en dueños absolutos del Cártel de Sinaloa (CDS) en menos de dos años, vaticinó Mike Vigil, ex director de Operaciones de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

Su ascenso representará una nueva época en la historia criminal de México, ya que marcará el paso de los “cárteles violentos a los ultraviolentos”. aseguró Vigil, tomando como antecedente el uso de fuerza que hasta ahora han mostrado las células que pertenecen a esta fracción del Cártel de Sinaloa.

Entre los últimos se puede señalar el asesinato de dos curas jesuitas en Chihuahua y la detención de más de una decena de personas e incautación de todo un arsenal en la zona de Topilejo, en Ciudad de México.

Independientemente de la detención del histórico capo, Rafael Caro Quintero, quien disputaba a los hijos del Chapo Guzmán la plaza de Sonora, el principal factor que encumbrará a “Los Chapitos” en el CDS es la falla en la sucesión de Ismael “El Mayo” Zambada quien no ha encontrado un sustituto dentro de la fracción que dirigente dentro del cártel que fundará con Joaquín Guzmán Loera.

“La herencia esperada por ‘El Mayo’ no va a suceder. Quería que uno de sus hijos lo reemplazara como jefe del cártel, pero eso no va a pasar”. aseguró Vigil en entrevista con Infobae México.

La fallida dinastía Zambada

El Mayo Zambada tenía la esperanza de que uno de sus hijos lo sustituyera la frente del Cártel de Sinaloa (Ilustración: Infobae/Jesús Avilés)

Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, primogénito del Mayo, ahora es testigo protegido de Estados Unidos; otro de sus hijos, Ismael Zambada Imperia “El Mayito Gordo”, “no tiene la capacidad para reemplazar a su padre”; Serafín Zambada Ortiz, el menor, habría quedado gravemente herido después de un accidente de auto en Sonora; y Jesús “El Rey” Zambada, hermano del capo, no sólo no tendría la capacidad sino que será testigo colaborador en el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

“El que era capaz de tomar control de los Zambada era Vicentillo y él ya está fuera de esto”, afirmó el ex funcionario de la DEA.

“ El único grupo que está en condiciones de asumir un nuevo liderazgo en el Cártel de Sinaloa es el de “Los Chapitos”, además, andan como si nada, como si no tuvieran órdenes de aprehensión a pesar de que por la cabeza de cada uno pesa una recompensa de 5 millones de dólares. En este momento, “Los Chapitos” están celebrando porque falleciendo el Mayo ellos van a tomar sin duda el control del cá rt el”, dijo Vigil.

Desde hace meses existen versiones sobre el estado de salud del patriarca de los Zambada, quien además de padecer diabetes tendría 74 años de edad. Uno de los principales factores que le ha permitido no ser arrestado nunca es que siempre se mueve en la sierra de Sinaloa, sin embargo, dado su avanzada edad y mala salud, el permanecer en este aislamiento puede dificultar el acceso a buena atención médica.

De los cárteles violentos a ultraviolentos

Casa de seguridad de Los Chapitos en Topilejo (Foto: Archivo)

Además de los actos señalados que muestran la capacidad de fuerza del bando de “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa, Vigil recordó el episodio del Culiacanazo, el 17 de octubre de 2019, cuando una serie de actos violentos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán obligaron a la liberación de Ovidio Guzmán López “El Ratón”, quien había sido detenido por fuerzas federales.

“Una vez que ellos tengan el control total vamos a ver a México pasar de la época de los cárteles violentos a la de los cárteles ultraviolentos , porque van a querer tomar el control del tráfico a como dé lugar y eso va a hacer más violenta la guerra contra Jalisco (Cártel Jalisco Nueva Generación) que, de por sí, es ultraviolento”, consideró Vigil.

Anticipó que “Los Chapitos” tomarán el control total del CDS antes de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador s iempre y cuando “no hagan estupideces” y citó la ocasión en que a pesar de las advertencias del CJNG fueron a Puerto Vallarta a celebrar un cumpleaños.

Al no hacer caso, fueron secuestrados durante unas horas por la gente de Nemesio Oseguera Cervantes, quien habría accedido a su liberación luego de mediar con “El Mayo” Zambada.

“Yo creo que han aprendido algo. Ahora, ellos son los que conocen todo del cártel, la producción, distribución, transporte de la coca y el fentanilo, tienen los contactos para comprar la droga, conocen la infraestructura, los políticos, gente que puede lavar dinero y la distribución en EEUU”, agregó.

Seguir leyendo: