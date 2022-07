“Los abrazos ya no alcanzan”: el obispo de Guerrero que busca llegar a un acuerdo de paz con grupos criminales

José de Jesús González Hernández, obispo de Chilpancingo (Foto: @IglesiaMexico)

Tras los lamentables hechos recientes que vincularon a la iglesia con el crimen organizado —el asesinato de dos jesuitas en Chihuahua y el ataque a un cura en Michoacán— el recién nombrado obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, prometió viajar a las montañas de Guerrero para hablar con los distintos grupos criminales que ahí operan e intentar llegar a un acuerdo de paz.

La intención del obispo es reparar el tejido social y fomentar una cultura de reconciliación y construcción de paz a través del diálogo. “Dado que hay poca o nula presencia del gobierno en ciertas áreas de Guerrero, los sacerdotes se ven literalmente obligados a involucrarse en cuestiones de seguridad para tratar de preservar la paz”, dijo en entrevista para el medio estadounidense The Daily Beast.

La misión implica asumir un alto nivel de riesgo, pues en los últimos 15 años entre 45 y 50 sacerdotes han sido asesinados en México, incluyendo los eclesiásticos que fueron ultimados a tiros la noche del lunes 20 de junio en el oeste de Chihuahua a manos de un integrante de la delincuencia organizada que iba detrás de un hombre que buscó refugio al interior de una iglesia en el poblado de Cerocahui, en el municipio de Urique.

En un incidente separado, ocurrido en junio, un tercer sacerdote, Mateo Calvillo Paz, de la Arquidiócesis de Morelia, fue atacado y golpeado salvajemente por sicarios en el estado de Michoacán, que limita con Guerrero al norte.

El padre Mateo Calvillo Paz denunció a través de las redes sociales que fue víctima de un presunto sicario que lo golpeó (Foto: Arquidiócesis de Morelia / Twitter @azucenau)

“Fue un ataque profesional, me bloquearon el carro, me agredieron a golpes. El agresor debió ser un sicario, aunque no me presentó su credencial. Un psicópata, era muy alto y fuerte, moreno, con entradas en el pelo, tenía en los puños un arma, se dirigió a mí, abrió la portezuela de mi auto, me destrozó la cara, dejándola con hemorragias terribles”, fue la narración que ofreció el clérigo.

González Hernández, por su parte, afirmó que está dispuesto a asumir el riesgo. “Como pastor, uno debe estar dispuesto a dar la propia por el rebaño (...) Sería un muy mal ejemplo para otros sacerdotes si el obispo tuviera miedo de hacer esto”, reiteró.

Durante la misa que ofició la noche del domingo 10 de junio, el obispo de Chilpancingo criticó la estrategia de seguridad “Abrazos no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Los abrazos ya no alcanzan para cubrir a las víctimas de tantos balazos que hay en México”, señaló.

“Hoy sabemos con tristeza que nuestros enemigos le están haciendo a México lo que quieren. ¿Dónde están los defensores de México? ¿Dónde están los soldados para protegernos?”, cuestionó.

Otro peligro al que se enfrenta el obispo González en su intento de mediar entre las bandas de narcotraficantes es el riesgo de que se perciba que favorece a un bando en particular, tal y como le sucedió a su antecesor, Salvador Rangel, quien también se hizo famoso por negociar treguas entre capos de la droga y guerrilleros o grupos de autodefensa, antes de renunciar en abril pasado.

Sin embargo, Rangel llegó a ser visto como alguien que servía a los intereses de un grupo criminal llamado “Los Ardillos”, al punto que fue acusado de difamación.

SEGUIR LEYENDO: