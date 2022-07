López Rabadán condenó a los legisladores que no quieran revisar la Estrategia Nacional de Seguridad de AMLO

Kenia López Rabadán arremetió contra AMLO y su estrategia de seguridad (Foto: Cuartoscuro)

Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), condenó que algunos senadores de Morena no estén de acuerdo con la revisión a la Estrategia Nacional de Seguridad, pues ella está convencida de que hacer esta actividad parlamentaria es parte de la corrección de la proveeduría de justicia y combate a la delincuencia que necesita México.

Durante la transmisión de su segmento “La Contra Mañanera”, este lunes 11 de julio, la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado de la República insistió en el discurso de la oposición parlamentaria, el cual sostiene que la estrategia implementada por el gobierno federal no está dando los resultados que prometió, por lo que ésta debe de someterse al escrutinio del legislativo.

“Todas las encuestas demuestran que los mexicanos están absolutamente preocupados por la inseguridad que se está viviendo en México”





Y es que el tema de seguridad cobró relevancia en las cúpulas del PAN desde el asesinato de los sacerdotes jesuitas que fueron acribillados al interior de un templo por miembros del crimen organizado, de tal modo que diferentes personajes de la sociedad civil solicitaron que se revisara la Estrategia Nacional de Seguridad.

Ante esta petición se despertó una nueva discusión entre los promotores de la llamada Cuarta Transformación (4T) con sus detractores y se puso en el centro de la óptica social mexicana la frase “abrazos, no balazos” que ha sido repetida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para explicar la estrategia implementada para proveer de seguridad a las y los mexicanos.

“Si los senadores y diputados de Morena no quieren ver esa realidad, le están dando la espalda al pueblo de México, le están dando la espalda a sus electores, quienes los pusieron aquí, en estas cámaras”, agregó López Rabadán a su ponencia; sin embargo, olvidó mencionar que es un morenista el principal impulsor de la revisión de la Estrategia.

La oposición condena la frase "abrazos, no balazos" (Foto: Cuartoscuro)

Esto porque fue Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores y coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), uno de los principales promotores de la revisión, de hecho, desde el organismo que preside, se reunió con los líderes parlamentarios para iniciar el escrutinio de la Estrategia Nacional de Seguridad.

No obstante, Kenia López Rabadán insistió y cerró: “Qué lástima que con tal de seguir teniendo sueldos y sus privilegios, los legisladores de Morena no son capaces de exigirle a López Obrador que cambie la estrategia”.

A través de redes sociales, el senador de Morena señaló, el 5 de julio, que se reunió con los líderes partidarios “para analizar la Estrategia de Seguridad Pública y su impacto en la vida de las y los mexicanos”, por lo que se le vio conviviendo e intercambiando ideas con Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Institucional (PRD) y Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN.

A pesar de la crítica de López Rabadán, cabe recordar que Monreal ya inició la revisión de la estrategia (Foto: Cuartoscuro)

“Lo hacemos sin descalificación, sin oportunismo político, sin ideologización, sin simulación, en cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional”

Finalmente, Monreal también mencionó que se reunió con líderes del clero en México, quienes se mostraron preocupados ante la situación de seguridad que se vive en México. Además, indicó, durante ese diálogo, los representantes del clero no se mostraron irrespetuosos ni condenadores contra el gobierno de AMLO, simplemente expresaron su malestar e instaron a que se solucione este problema.

“No le conviene al país separarse, no le conviene al país confrontarse, no le conviene al país polarizarse”, declaró durante la conferencia. Mientras que en relación a los líderes del clero que se reunieron con Monreal, el líder de Morena en el Senado dijo que no existe tensión.

