Cofepris suspendió más de 50 bancos de sangre por operar sin licencia sanitaria vigente

Las acciones de vigilancia sanitaria en México, llevadas a cabo por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), llevaron a la detección de más de 100 bancos de sangre que operaban de manera irregular a lo largo de la República Mexicana.

En coordinación con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), la Cofepris contabilizó más de 120 establecimientos que no contaban con la licencia sanitaria vigente, además de que incurrieron en múltiples irregularidades.

Por lo anterior, la dependencia tuvo que suspender 55 locales y clausurar otros tres, ubicados en Michoacán, Puebla y Quintana Roo, con el fin de evitar posibles riesgos en la salud de los donadores, pacientes o personal que laboraba en dichos establecimientos.

Por ello, se advirtió a la ciudadanía que, cuando acudan a un banco de sangre, verifiquen que cuenten con las licencias correspondientes, que incluyan “controles en la detección de agentes transmisibles”, así como la realización de pruebas serológicas (con las cuales se detectan anticuerpos u otro tipo de sustancias en una muestra de sangre).

Asimismo, la Cofepris hizo un llamado a la población para corroborar que las instalaciones de los locales a los que acuden cuenten con personal calificado, tengan un proceso de selección de donantes y que exista un correcto manejo de residuos biológico-infecciosos.

A pesar de la suspensión y clausura de más de media centena de bancos de sangre, la dependencia aseguró que estos operativos de vigilancia sanitaria no afectarán a los servicios de sangre en el país, pues este tipo de acciones se seguirán realizando en caso de detectar irregularidades en su operación.

Cabe mencionar que la donación de sangre es voluntaria y la cantidad donada son 450 mililitros, con la cual se pueden salvar hasta tres vidas a través de la separación de los tres componentes principales: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Este procedimiento no interfiere con el funcionamiento del cuerpo (ya que contiene de 4 a 6 litros de sangre) y no existe riesgo de contraer alguna enfermedad si se utilizan materiales estériles de único uso.

Las unidades de sangre, por lo regular, son requeridas por pacientes con enfermedades crónicas, con cáncer o anemias, así como por personas que necesitan una cirugía, un trasplante o una operación de emergencia causada por un accidente o hemorragia.

Sin embargo, en México, la fuente principal de donadores son los familiares y amigos de los pacientes. A pesar de que hay voluntarios que donan su sangre de manera periódica, existe un límite al año. Para los hombres son cuatro veces máximo y para las mujeres tres.

Entre los beneficios de la donación se encuentra la disminución ante el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, además de que se obtiene un análisis médico en el que se detalla la presión arterial, la detección de VIH, sífilis y hepatitis b y c. Para consultar los requisitos se puede ingresar al siguiente enlace.

Por otro lado, el pasado 30 de junio la Cofepris alertó sobre el consumo de ciertos suplementos alimenticios usados para tratar la premenopausia y posmenopausia que podrían poner en riesgo la salud de las personas.

La dependencia indicó que los productos con hormonas bioidénticas no cuenta con su autorización y no hay evidencia científica y médica suficiente para garantizar su eficacia, por lo que exhortó a las mujeres no comprar este tipo de sustancias que se ofrecen en presentaciones de tabletas, polvos, geles, gomitas o cremas.

En caso de que se requiera hacer una denuncia sanitaria ante la Cofepris se puede realizar en la siguiente página (se recomienda adjuntar el ticket de compra, la etiqueta, la publicación o la muestra del producto).

