“No podemos estar de acuerdo con todo, pero la relación con Biden es muy buena”: Ebrard previo a la Cumbre de las Américas

Ebrard ya se encuentra en Los Ángeles para acudir a la Cumbre de las Américas (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), llegó a Los Ángeles, California para asistir a la Cumbre de las Américas en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien canceló su participación ante la nula invitación a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En un breve encuentro con los medios de comunicación tras su llegada a EEUU, el canciller mexicano reafirmó que la relación bilateral entre López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden se encuentra en los mejores términos.

“La relación con el presidente Biden es buena, yo diría muy buena, y tiene una invitación el presidente (López Obrador) para ir a Washington en julio, entonces, no podemos estar de acuerdo con todo, pero la relación bilateral es muy buena y va a seguir siendo muy buena”, sentenció el titular de la SRE.

AMLO mandó a Ebrard en su representación (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, Marcelo Ebrard negó que exista la posibilidad de que se realice una Contracumbre de las América encabezada por Argentina, ya que dijo que sólo se trataría de una cena entre Alberto Fernández, el cual ha compartido postura con el mandatario mexicano sobre los invitados, y López Obrador.

“No es un evento que vaya a ocurrir, que yo sepa, y probablemente se derivó de una cena que querían organizar los argentinos, pero hasta ahora no la tengo confirmada, pero, desde luego, una Contracumbre no la veo aquí”, finalizó Ebrard.

Fue durante su conferencia de prensa del pasado 6 de junio cuando López Obrador reveló que no asistiría la Cumbre de las Américas luego de que Biden no aprobara la invitación a Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y a Daniel Ortega, ya que los países que ellos dirigen los consideran unas dictaduras.

AMLO aseguró que Biden no invitó a las dictaduras tras ser presionado por el Congreso (Foto: Palacio de Miraflores/Distribuido vía REUTERS)

De acuerdo con el mandatario mexicano, Biden habría negado la visita a los dictadores tras ser presionado por miembros del Congreso, principalmente por los integrantes del Partido Republicano, pues aseguró que su homólogo estadounidense es “un hombre bueno”.

Al dar a conocer que asistirá a la Casa Blanca en el mes próximo, el tabasqueño mencionó que en su reunión con Joe Biden le propondrá crear una comunidad política similar a la de la Unión Europea en el continente americano.

“Así como se creó la comunidad europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América, pero esto va a significar un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza y optar por la hermandad”, externó el Jefe del ejecutivo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

AMLO responsabilizó a Robert Menéndez de la ausencia de las dictaduras a la Cumbre (Foto: Al Drago/Pool via REUTERS)

Cabe destacar que el nombre del senador Robert Menéndez destacó durante el discurso con el que López Obrador justificaba su ausencia a la Cumbre ya que el tabasqueño lo responsabilizó de la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sin embargo, no fueron las únicas declaraciones de AMLO entorno a la Cumbre, pues apenas el 7 de junio, salió en defensa de quienes no recibieron invitación a Los Ángeles: “No se invita a todos a la Cumbre porque se se les considera dictadura o porque no son buenas relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿Quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay Gobierno mundial? No”.

“¿Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país que por en las élites les va bien, azuzando el que haya bloqueo o políticas contrarías a los países? Eso perjudica a la gente y beneficia a los de arriba” subrayó.

